https://ukraina.ru/20220922/1038979062.html

Миф россиян о "спокойной Европе" рушится на глазах — Михеев

Миф россиян о "спокойной Европе" рушится на глазах — Михеев - 22.09.2022 Украина.ру

Миф россиян о "спокойной Европе" рушится на глазах — Михеев

Миф некоторых россиян о "спокойной Европе", где всегда всё по закону, рушится на глазах. Таким мнением поделился политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

2022-09-22T13:54

2022-09-22T13:54

2022-09-22T13:54

политолог

сергей михеев

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Он прокомментировал запрет ряда стран, в том числе Литвы, Латвии, Польши, Эстонии, на въезд для россиян с шенгенскими визами."Что касается людей, которые с шенгенскими визами там застревают… это тоже ведь, знаете, последствие иллюзий. <...> Это тоже следствие мифа о Европе, который выдумали многие российские граждане – мол, в России, здесь плохо. А там - хорошо, там закон, там демократия, там я могу спокойно отдыхать, там я могу заниматься каким-то предпринимательством или чем-то. Вот там, в Европе, всё будет по закону, всё будет тихо и спокойно. Вот и получите. Они попользовались за ваш счёт вашими деньгами когда-то, привлекли туда какие-то инвестиции, а теперь они снимают маски, вот и всё", - сказал Михеев.Он уточнил, что понимает людей, у которых на Западе родственники.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

политолог, сергей михеев, эксперт, новости, запад, россия