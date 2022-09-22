Миф россиян о "спокойной Европе" рушится на глазах — Михеев - 22.09.2022 Украина.ру
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Миф россиян о "спокойной Европе" рушится на глазах — Михеев
Миф россиян о "спокойной Европе" рушится на глазах — Михеев - 22.09.2022 Украина.ру
Миф россиян о "спокойной Европе" рушится на глазах — Михеев
Миф некоторых россиян о "спокойной Европе", где всегда всё по закону, рушится на глазах. Таким мнением поделился политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру
2022-09-22T13:54
2022-09-22T13:54
политолог
сергей михеев
эксперт
новости
запад
россия
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Он прокомментировал запрет ряда стран, в том числе Литвы, Латвии, Польши, Эстонии, на въезд для россиян с шенгенскими визами."Что касается людей, которые с шенгенскими визами там застревают… это тоже ведь, знаете, последствие иллюзий. &lt;...&gt; Это тоже следствие мифа о Европе, который выдумали многие российские граждане – мол, в России, здесь плохо. А там - хорошо, там закон, там демократия, там я могу спокойно отдыхать, там я могу заниматься каким-то предпринимательством или чем-то. Вот там, в Европе, всё будет по закону, всё будет тихо и спокойно. Вот и получите. Они попользовались за ваш счёт вашими деньгами когда-то, привлекли туда какие-то инвестиции, а теперь они снимают маски, вот и всё", - сказал Михеев.Он уточнил, что понимает людей, у которых на Западе родственники.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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политолог, сергей михеев, эксперт, новости, запад, россия
политолог, Сергей Михеев, эксперт, Новости, Запад, Россия

Миф россиян о "спокойной Европе" рушится на глазах — Михеев

13:54 22.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Миф некоторых россиян о "спокойной Европе", где всегда всё по закону, рушится на глазах. Таким мнением поделился политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру
Он прокомментировал запрет ряда стран, в том числе Литвы, Латвии, Польши, Эстонии, на въезд для россиян с шенгенскими визами.
"Что касается людей, которые с шенгенскими визами там застревают… это тоже ведь, знаете, последствие иллюзий. <...> Это тоже следствие мифа о Европе, который выдумали многие российские граждане – мол, в России, здесь плохо. А там - хорошо, там закон, там демократия, там я могу спокойно отдыхать, там я могу заниматься каким-то предпринимательством или чем-то. Вот там, в Европе, всё будет по закону, всё будет тихо и спокойно. Вот и получите. Они попользовались за ваш счёт вашими деньгами когда-то, привлекли туда какие-то инвестиции, а теперь они снимают маски, вот и всё", - сказал Михеев.
Он уточнил, что понимает людей, у которых на Западе родственники.

"Но в основном-то речь идёт, скорее всего, не о них. Речь идёт о тех, кто жил на два дома, что называется. Жить на два дома не рекомендуется", - отметил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
политологСергей МихеевэкспертНовостиЗападРоссия
 
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