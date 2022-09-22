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Американские компании тестируют оружие на Украине — замглавы МО
Американские компании тестируют оружие на Украине — замглавы МО - 22.09.2022 Украина.ру
Американские компании тестируют оружие на Украине — замглавы МО
Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов рассказал, что некоторые американские компании уже тестируют свое оружие на территории страны, передало вечером 21 сентября издание Military Times
2022-09-22T07:25
2022-09-22T07:25
2022-09-22T07:31
чем воюют на украине
сша
оружие
новости
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По словам Гаврилова, ряд компаний уже передал Киеву "еще не выпущенное" оборудование. В частности, речь идет о технологиях против беспилотников и для защиты от помех.Замглавы МО Украины добавил, что оборонные компании США могут использовать конфликт на Украине для испытания своих пилотных проектов. "Если у вас есть какие-то идеи или некоторые пилотные проекты, которые нужно испытать перед массовым производством, вы можете послать их нам, и мы объясним, что нужно делать", — предложил Гаврилов.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна обсуждает с США поставку дальнобойных ракет. По его словам, переговоры продолжаются несмотря на заявления Соединенных Штатов о том, что они не собираются поставлять Украине это оружие.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, оружие, новости
Чем воюют на Украине, США, оружие, Новости
Американские компании тестируют оружие на Украине — замглавы МО
07:25 22.09.2022 (обновлено: 07:31 22.09.2022)
Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов рассказал, что некоторые американские компании уже тестируют свое оружие на территории страны, передало вечером 21 сентября издание Military Times
По словам Гаврилова, ряд компаний уже передал Киеву "еще не выпущенное" оборудование.
В частности, речь идет о технологиях против беспилотников и для защиты от помех.
"И они возвращаются с продуктом, который конкурентоспособен на рынке, потому что он был протестирован в зоне боевых действий", — сказал он.
Замглавы МО Украины добавил, что оборонные компании США могут использовать конфликт на Украине для испытания своих пилотных проектов.
"Если у вас есть какие-то идеи или некоторые пилотные проекты, которые нужно испытать перед массовым производством, вы можете послать их нам, и мы объясним, что нужно делать", — предложил Гаврилов.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна обсуждает с США поставку дальнобойных ракет. По его словам, переговоры продолжаются несмотря на заявления Соединенных Штатов о том, что они не собираются поставлять Украине это оружие.