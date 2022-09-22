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Американские компании тестируют оружие на Украине — замглавы МО

Американские компании тестируют оружие на Украине — замглавы МО - 22.09.2022 Украина.ру

Американские компании тестируют оружие на Украине — замглавы МО

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов рассказал, что некоторые американские компании уже тестируют свое оружие на территории страны, передало вечером 21 сентября издание Military Times

2022-09-22T07:25

2022-09-22T07:25

2022-09-22T07:31

чем воюют на украине

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По словам Гаврилова, ряд компаний уже передал Киеву "еще не выпущенное" оборудование. В частности, речь идет о технологиях против беспилотников и для защиты от помех.Замглавы МО Украины добавил, что оборонные компании США могут использовать конфликт на Украине для испытания своих пилотных проектов. "Если у вас есть какие-то идеи или некоторые пилотные проекты, которые нужно испытать перед массовым производством, вы можете послать их нам, и мы объясним, что нужно делать", — предложил Гаврилов.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна обсуждает с США поставку дальнобойных ракет. По его словам, переговоры продолжаются несмотря на заявления Соединенных Штатов о том, что они не собираются поставлять Украине это оружие.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, оружие, новости