https://ukraina.ru/20220922/1038960944.html
Руководство Запорожской области призвало Киев немедленно вывести войска из региона
Руководство Запорожской области призвало Киев немедленно вывести войска из региона - 22.09.2022 Украина.ру
Руководство Запорожской области призвало Киев немедленно вывести войска из региона
Член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов призвал Киев вывести войска из региона, передает 22 сентября РИА Новости
2022-09-22T07:14
2022-09-22T07:14
2022-09-22T07:26
рогов
запорожская область
новости
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"Вооруженные силы Украины должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области", — заявил Рогов.По его словам, в противном случае после проведения референдума "украинские войска будут восприняты как оккупанты, а любые их действия — как агрессия против России".
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Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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рогов, запорожская область, новости
Рогов, Запорожская область, Новости
Руководство Запорожской области призвало Киев немедленно вывести войска из региона
07:14 22.09.2022 (обновлено: 07:26 22.09.2022)
Член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов призвал Киев вывести войска из региона, передает 22 сентября РИА Новости
"Вооруженные силы Украины должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области", — заявил Рогов.
По его словам, в противном случае после проведения референдума "украинские войска будут восприняты как оккупанты, а любые их действия — как агрессия против России".