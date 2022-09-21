Кого коснется мобилизация. Краткая справка
15:31 21.09.2022 (обновлено: 16:22 21.09.2022)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтправка севастопольских призывников на военную службу
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа президента. О том, что такое мобилизация, кто подлежит призыву, а кому положена отсрочка — в материале издания Украина.ру
Что такое мобилизация?
Мобилизация и мобилизационная подготовка — это составные части обороны России.
Мобилизация — комплекс мероприятий по переводу экономики страны, органов власти и организаций на работу в условиях военного времени. Вооруженные силы и иные воинские формирования переводят на организацию и состав военного времени. Точное определение сформулировано в федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
Мобилизация может быть общей или частичной. Комплекс мероприятий, проводимый при объявлении мобилизации, определяется нормативно-правовыми актами РФ.
В каких случаях объявляют мобилизацию?
Президент России объявляет общую или частичную мобилизацию:
- —в случаях агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии,
- —возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации.
Кого призовут на военную службу?
Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане России, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва по мобилизации. Резервистов, не призванных на военную службу, могут привлекать к работе на должности гражданского персонала в Вооруженных силах.
Женщины-военнослужащие могут досрочно уволиться со службы, если у них есть ребенок в возрасте до 16 лет, или в случае беременности сроком не менее 22 недель (5 месяцев).
Призыву не подлежат граждане с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.
Что такое запас?
Для мобилизационного развертывания Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов формируют запас. В него входят мобилизационный людской резерв (граждане, которые заключили контракт о пребывании в резерве) и мобилизационный людской ресурс (не состоят в резерве).
Запас создаётся из числа уволенных с военной службы, окончивших военные образовательные организации или программы подготовки солдат и матросов запаса, не служившие в армии в связи с освобождением от службы, и другие. Полный перечень указан в федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе».
Граждане, пребывающие в запасе, делятся на три разряда:
- —первый разряд: солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет; майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга — до 55 лет;
- —второй разряд: солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 45 лет, младшие офицеры — до 55 лет; майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга — до 60 лет лет;
- —третий разряд: солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 50 лет, младшие офицеры — до 60 лет; майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга — до 65 лет.
Ко второму разряду могут отнести граждан, пребывающих в запасе, но не служивших в армии по причине состояния здоровья и присвоения категории годности «В» и «Г».
Категории годности:
- —А - годен к военной службе;
- —Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями;
- —В - ограниченно годен к военной службе;
- —Г - временно не годен к военной службе;
- —Д - не годен к военной службе.
Кому положена отсрочка?
Полный перечень граждан, кому положена отсрочка от призыва по мобилизации, указан в федеральном законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Согласно документу, на службу не призовут:
- —временно не годных к военной службе по состоянию здоровья. Положена отсрочка на срок до 6 месяцев;
- —занятых уходом за близкими родственниками или инвалидами I группы, за которыми некому ухаживать;
- —опекунов или попечителей родного брата или родной сестры, если больше некому их опекать;
- —воспитывающих четырех и более детей в возрасте до 16 лет;
- —если матери призывников воспитывают без мужа четырех и более детей в возрасте до 8 лет;
- —депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.
Кроме этого, согласно указу президента России Владимира Путина, отсрочку предоставят сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса страны на период работы. Категории определит правительство России.
Бронь от призыва
На период мобилизации и военного времени власти бронируют граждан, пребывающих в запасе, работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях. Их освобождают от призыва по мобилизации на время предоставленной отсрочки. Бронирование организовывает правительство России.
Что говорят политики и военные?
Призывать по мобилизации будут только граждан, которые пребывают в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в российской армии, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, заявил президент России Владимир Путин.
Возможно, призывать по мобилизации в первую очередь будут граждан, пребывающих в запасе, из первого разряда военнообязанных, предположил глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов. В интервью "Российской газете" Картаполов не исключил возможный призыв военнообязанных второго разряда, но назвал это маловероятным. Военнообязанных третьего разряда, по его словам, не призовут.
"Будут сформированы несколько новых соединений и частей, которые в первую очередь будут предназначены для прикрытия государственной границы, а также для создания оперативной глубины на тех направлениях, где продолжается выполнение задач специальной военной операции. Дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено", - заявил он.
Под частичную мобилизацию подпадут военнослужащие запаса с боевым опытом или военно-учетной специальностью, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в России мобилизуют около 300 тысяч военнослужащих.
Мобилизация затронет около 1% от общего мобилизационного ресурса России, в котором числится более 25 млн граждан, сказал Шойгу.