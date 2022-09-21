https://ukraina.ru/20220921/1038947791.html

Кого коснется мобилизация. Краткая справка

Кого коснется мобилизация. Краткая справка - 21.09.2022 Украина.ру

Кого коснется мобилизация. Краткая справка

Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T15:31

2022-09-21T15:31

2022-09-21T16:22

мобилизация

отсрочка

призыв

владимир путин

сергей шойгу

эксклюзив

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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа президента. О том, что такое мобилизация, кто подлежит призыву, а кому положена отсрочка — в материале издания Украина.руЧто такое мобилизация?Мобилизация и мобилизационная подготовка — это составные части обороны России.Мобилизация — комплекс мероприятий по переводу экономики страны, органов власти и организаций на работу в условиях военного времени. Вооруженные силы и иные воинские формирования переводят на организацию и состав военного времени. Точное определение сформулировано в федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».Мобилизация может быть общей или частичной. Комплекс мероприятий, проводимый при объявлении мобилизации, определяется нормативно-правовыми актами РФ.В каких случаях объявляют мобилизацию?Президент России объявляет общую или частичную мобилизацию:Кого призовут на военную службу?Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане России, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва по мобилизации. Резервистов, не призванных на военную службу, могут привлекать к работе на должности гражданского персонала в Вооруженных силах.Женщины-военнослужащие могут досрочно уволиться со службы, если у них есть ребенок в возрасте до 16 лет, или в случае беременности сроком не менее 22 недель (5 месяцев).Призыву не подлежат граждане с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.Что такое запас?Для мобилизационного развертывания Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов формируют запас. В него входят мобилизационный людской резерв (граждане, которые заключили контракт о пребывании в резерве) и мобилизационный людской ресурс (не состоят в резерве).Запас создаётся из числа уволенных с военной службы, окончивших военные образовательные организации или программы подготовки солдат и матросов запаса, не служившие в армии в связи с освобождением от службы, и другие. Полный перечень указан в федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе».Граждане, пребывающие в запасе, делятся на три разряда:Ко второму разряду могут отнести граждан, пребывающих в запасе, но не служивших в армии по причине состояния здоровья и присвоения категории годности «В» и «Г».Категории годности: Кому положена отсрочка?Полный перечень граждан, кому положена отсрочка от призыва по мобилизации, указан в федеральном законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Согласно документу, на службу не призовут:Кроме этого, согласно указу президента России Владимира Путина, отсрочку предоставят сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса страны на период работы. Категории определит правительство России.Бронь от призываНа период мобилизации и военного времени власти бронируют граждан, пребывающих в запасе, работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях. Их освобождают от призыва по мобилизации на время предоставленной отсрочки. Бронирование организовывает правительство России.Что говорят политики и военные?Призывать по мобилизации будут только граждан, которые пребывают в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в российской армии, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, заявил президент России Владимир Путин.Возможно, призывать по мобилизации в первую очередь будут граждан, пребывающих в запасе, из первого разряда военнообязанных, предположил глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов. В интервью "Российской газете" Картаполов не исключил возможный призыв военнообязанных второго разряда, но назвал это маловероятным. Военнообязанных третьего разряда, по его словам, не призовут.Под частичную мобилизацию подпадут военнослужащие запаса с боевым опытом или военно-учетной специальностью, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в России мобилизуют около 300 тысяч военнослужащих.Мобилизация затронет около 1% от общего мобилизационного ресурса России, в котором числится более 25 млн граждан, сказал Шойгу.

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Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

мобилизация, отсрочка, призыв, владимир путин, сергей шойгу, эксклюзив