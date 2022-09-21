Кнутов рассказал, по каким целям на Украине нужно наносить удары - 21.09.2022 Украина.ру
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Кнутов рассказал, по каким целям на Украине нужно наносить удары
Кнутов рассказал, по каким целям на Украине нужно наносить удары - 21.09.2022 Украина.ру
Кнутов рассказал, по каким целям на Украине нужно наносить удары
России следует наносить удары по определённым объектам украинской инфраструктуры “уже сейчас”, не дожидаясь решения о принятии в свой состав новых субъектов. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-09-21T15:15
2022-09-21T15:16
новости
юрий кнутов
спецоперация
удары
мосты
нефтебазы
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По его мнению, удары, в первую очередь, следует наносить по железнодорожным мостам, станциям, тоннелям, нефтебазам и хранилищам топлива.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, юрий кнутов, спецоперация, удары, мосты, нефтебазы
Новости, Юрий Кнутов, Спецоперация, удары, мосты, нефтебазы

Кнутов рассказал, по каким целям на Украине нужно наносить удары

15:15 21.09.2022 (обновлено: 15:16 21.09.2022)
 
© skyandmethod.comПодольско-Воскресенский мост Киев
Подольско-Воскресенский мост Киев
© skyandmethod.com
Читать в
России следует наносить удары по определённым объектам украинской инфраструктуры “уже сейчас”, не дожидаясь решения о принятии в свой состав новых субъектов. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
По его мнению, удары, в первую очередь, следует наносить по железнодорожным мостам, станциям, тоннелям, нефтебазам и хранилищам топлива.

Это позволит сдержать переброску войск, подкреплений, боеприпасов, и это облегчит ситуацию на фронтах, а также обеспечит предпосылки для перехода наших войск в контрнаступление

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор музея войск ПВО
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 08:00
России необходимо обрушить все украинские мосты — военный экспертВоенный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью Украина.ру сказал, как Россия может прекратить поставки оружия на Украину
 
НовостиЮрий КнутовСпецоперацияударымостынефтебазы
 
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