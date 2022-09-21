https://ukraina.ru/20220921/1038946864.html
Кнутов рассказал, по каким целям на Украине нужно наносить удары
Кнутов рассказал, по каким целям на Украине нужно наносить удары - 21.09.2022 Украина.ру
Кнутов рассказал, по каким целям на Украине нужно наносить удары
России следует наносить удары по определённым объектам украинской инфраструктуры “уже сейчас”, не дожидаясь решения о принятии в свой состав новых субъектов. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-09-21T15:15
2022-09-21T15:15
2022-09-21T15:16
новости
юрий кнутов
спецоперация
удары
мосты
нефтебазы
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По его мнению, удары, в первую очередь, следует наносить по железнодорожным мостам, станциям, тоннелям, нефтебазам и хранилищам топлива.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220911/1038613398.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юрий кнутов, спецоперация, удары, мосты, нефтебазы
Новости, Юрий Кнутов, Спецоперация, удары, мосты, нефтебазы
Кнутов рассказал, по каким целям на Украине нужно наносить удары
15:15 21.09.2022 (обновлено: 15:16 21.09.2022)
России следует наносить удары по определённым объектам украинской инфраструктуры “уже сейчас”, не дожидаясь решения о принятии в свой состав новых субъектов. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов