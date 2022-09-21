https://ukraina.ru/20220921/1038946864.html

Кнутов рассказал, по каким целям на Украине нужно наносить удары

Кнутов рассказал, по каким целям на Украине нужно наносить удары - 21.09.2022 Украина.ру

Кнутов рассказал, по каким целям на Украине нужно наносить удары

России следует наносить удары по определённым объектам украинской инфраструктуры “уже сейчас”, не дожидаясь решения о принятии в свой состав новых субъектов. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-09-21T15:15

2022-09-21T15:15

2022-09-21T15:16

новости

юрий кнутов

спецоперация

удары

мосты

нефтебазы

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По его мнению, удары, в первую очередь, следует наносить по железнодорожным мостам, станциям, тоннелям, нефтебазам и хранилищам топлива.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220911/1038613398.html

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2022

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новости, юрий кнутов, спецоперация, удары, мосты, нефтебазы