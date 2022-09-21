Частичная мобилизация. Кого призовут, почему проводится и что будет - 21.09.2022 Украина.ру
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Частичная мобилизация. Кого призовут, почему проводится и что будет
Частичная мобилизация. Кого призовут, почему проводится и что будет - 21.09.2022 Украина.ру
Частичная мобилизация. Кого призовут, почему проводится и что будет
Украина.ру, 21.09.2022
2022-09-21T14:22
2022-09-21T14:54
эксклюзив
мобилизация
спецоперация
политика
рф
владимир путин
сергей шойгу
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В России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начинаются уже сегодня. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении в среду, 21 сентября. Глава государства пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и территориальную целостность РоссииКого призовутМинистр обороны РФ Сергей Шойгу в своем интервью назвал число резервистов, которые будут мобилизованы. По его словам, в первую очередь объявленная частичная мобилизация в России затронет 300 тысяч граждан, имеющих опыт службы, военные специальности или участников боевых действий в прошлом. Всего таковых в России около 25 миллионов человек, поэтому объявленная "частичная мобилизация – это 1% от общего мобилизационного ресурса".При этом не все мобилизованные будут отправлены в зону проведения спецоперации. Частичная мобилизация необходима для того, чтобы держать тысячекилометровый фронт и контролировать территории."Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения - она больше 1 000 км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии - это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа – я имею в виду, частичная мобилизация", - сказал Шойгу. Он также отметил, что не идет речи о мобилизации студентов, учащихся.Военный эксперт Виктор Баранец предполагает, что "ажиотажа с забором всех подряд" - не будет. "Прежде всего профессионалы будут призываться. И, конечно, "золотой фонд" — люди которые были по разным причинам уволены с контрактной службы. Так же будут призваны молодые офицеры", - считает эксперт.Как сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, возможно, в рамках частичной мобилизации призовут выпускников военных кафедр - если их специальности будут востребованы.Не предполагается дополнительных ограничений на право выезда резервистов за границу. Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в интервью РИА Новости пояснил, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет. По его словам, такой запрет действует только с момента получения повестки.Как сообщается в телеграм-канале правительства РФ, в ближайшее время будут определены категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку.СВО проходит сложноРешение провести частичную мобилизацию – это "признание того, что специальная военная операция на Украине проходит сложно", - считает политолог Юрий Светов."Сопротивление серьезное. Как сказал Путин, фактически, мы воюем с коллективным Западом против его оружия", - отметил эксперт в комментарии изданию "Аргументы недели". Он также предположил, что "людей, которых мобилизуют, будут использованы в тылу, а не на передовой, так как на передовой нужны те, кто уже обстрелян, есть опыт, например, в Сирии".Ситуация в зоне боевых действий изменится в пользу союзных сил при условии усиления фронта за счет частичной мобилизации, заявил военкор Дмитрий Стешин в эфире радио "Комсомольская правда". По его мнению, действия ВСУ хорошо обученными малыми группами, которые наблюдались ранее на харьковском направлении, будут безуспешны – "малые группы, действовать которыми их научили, они уже не помогут".Мобилизация позволит сконцентрировать ресурсы на главных направлениях и сделать спецоперацию гораздо более быстрой и эффективной. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, если сейчас ВС РФ продвигаются медленно, постепенно, жалея жизни солдат, то "при соответствующей концентрации ресурсов на главных направлениях это все может происходить гораздо быстрее и эффективнее".Но рассчитывать на быстрое завершение СВО не стоит, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, вряд ли это затянется на годы, но "война теперь продлится и не месяц, и не два". А когда закончится? Это будет зависеть от того, как Россия проведет мобилизацию, от того, "сколько мы сможем из людей, которых мы забрали, сделать воинов, и эти воины будут выполнять боевые задачи"."В войне участвуют все"Политолог, глава Института политических исследований Сергей Марков считает, что решения о частичной мобилизации и другие меры (поправки в УК РФ и т.д.) вызваны тем, что противостояние с Западом "оказалось на порядок сильнее, чем мы ожидали". Поэтому потребовалось укрепить дисциплину, сказал эксперт в интервью "МК".По словам Маркова, российское руководство пытается сделать все, чтобы избежать всеобщей мобилизации.Однако российское общество должно быть готово и к новым испытаниям, и к глубинным изменениям, считает писатель Александр Проханов. По его словам, "Россия после 1991 года была страной захваченной, утратившей свой суверенитет", но постепенно страна от этой внешней оккупации освобождалась. Этот процесс продолжится. В случае военной мобилизации "главное, что должно быть сделано, — осуществление принципа общего дела"."Если идет война, то в войне участвуют все. И миллиардеры, и бедняки, и жители маленьких городков, и столичные люди, и ученые, и бомжи, и президент с его семьей, и мой дом. Поэтому главная задача — это не мобилизация военкоматом, а мобилизация всей страны, восстановление благодаря этой мобилизации глубинной справедливости. Только в недрах этой глубинной справедливости можно побеждать", - сказал Проханов в комментарии изданию "БИЗНЕС Online".Отметим, глава МО РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства 21 сентября поручил приступить к исполнению президентского указа об объявлении частичной мобилизации.
https://ukraina.ru/20220921/1038929327.html
https://ukraina.ru/20220921/1038939242.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, мобилизация, спецоперация, политика, рф, владимир путин, сергей шойгу
Эксклюзив, мобилизация, Спецоперация, политика, РФ, Владимир Путин, Сергей Шойгу

Частичная мобилизация. Кого призовут, почему проводится и что будет

14:22 21.09.2022 (обновлено: 14:54 21.09.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтправка призывников на службу в Президентский полк
Отправка призывников на службу в Президентский полк - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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В России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начинаются уже сегодня. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении в среду, 21 сентября. Глава государства пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и территориальную целостность России
Кого призовут
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в своем интервью назвал число резервистов, которые будут мобилизованы. По его словам, в первую очередь объявленная частичная мобилизация в России затронет 300 тысяч граждан, имеющих опыт службы, военные специальности или участников боевых действий в прошлом. Всего таковых в России около 25 миллионов человек, поэтому объявленная "частичная мобилизация – это 1% от общего мобилизационного ресурса".
При этом не все мобилизованные будут отправлены в зону проведения спецоперации. Частичная мобилизация необходима для того, чтобы держать тысячекилометровый фронт и контролировать территории.
"Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения - она больше 1 000 км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии - это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа – я имею в виду, частичная мобилизация", - сказал Шойгу. Он также отметил, что не идет речи о мобилизации студентов, учащихся.
Военный эксперт Виктор Баранец предполагает, что "ажиотажа с забором всех подряд" - не будет. "Прежде всего профессионалы будут призываться. И, конечно, "золотой фонд" — люди которые были по разным причинам уволены с контрактной службы. Так же будут призваны молодые офицеры", - считает эксперт.
Как сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, возможно, в рамках частичной мобилизации призовут выпускников военных кафедр - если их специальности будут востребованы.
Трансляция срочного обращения В. Путина к россиянам - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
10:37
Мобилизация, референдумы, ответ на шантаж Запада. Обращение Владимира ПутинаВ среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации
Не предполагается дополнительных ограничений на право выезда резервистов за границу. Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в интервью РИА Новости пояснил, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет. По его словам, такой запрет действует только с момента получения повестки.
Как сообщается в телеграм-канале правительства РФ, в ближайшее время будут определены категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку.
СВО проходит сложно
Решение провести частичную мобилизацию – это "признание того, что специальная военная операция на Украине проходит сложно", - считает политолог Юрий Светов.
"Сопротивление серьезное. Как сказал Путин, фактически, мы воюем с коллективным Западом против его оружия", - отметил эксперт в комментарии изданию "Аргументы недели". Он также предположил, что "людей, которых мобилизуют, будут использованы в тылу, а не на передовой, так как на передовой нужны те, кто уже обстрелян, есть опыт, например, в Сирии".
Ситуация в зоне боевых действий изменится в пользу союзных сил при условии усиления фронта за счет частичной мобилизации, заявил военкор Дмитрий Стешин в эфире радио "Комсомольская правда". По его мнению, действия ВСУ хорошо обученными малыми группами, которые наблюдались ранее на харьковском направлении, будут безуспешны – "малые группы, действовать которыми их научили, они уже не помогут".
Мобилизация позволит сконцентрировать ресурсы на главных направлениях и сделать спецоперацию гораздо более быстрой и эффективной. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, если сейчас ВС РФ продвигаются медленно, постепенно, жалея жизни солдат, то "при соответствующей концентрации ресурсов на главных направлениях это все может происходить гораздо быстрее и эффективнее".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
14:00
Песков раскрыл мотивы частичной мобилизации, объявленной в РоссииРешение президента РФ Владимира Путина объявить частичную мобилизацию связано с тем, что в ходе спецоперации на Украине, российские войска сталкиваются с военным потенциалом всего блока НАТО, заявил 21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Но рассчитывать на быстрое завершение СВО не стоит, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, вряд ли это затянется на годы, но "война теперь продлится и не месяц, и не два". А когда закончится? Это будет зависеть от того, как Россия проведет мобилизацию, от того, "сколько мы сможем из людей, которых мы забрали, сделать воинов, и эти воины будут выполнять боевые задачи".
"В войне участвуют все"
Политолог, глава Института политических исследований Сергей Марков считает, что решения о частичной мобилизации и другие меры (поправки в УК РФ и т.д.) вызваны тем, что противостояние с Западом "оказалось на порядок сильнее, чем мы ожидали". Поэтому потребовалось укрепить дисциплину, сказал эксперт в интервью "МК".
По словам Маркова, российское руководство пытается сделать все, чтобы избежать всеобщей мобилизации.
Однако российское общество должно быть готово и к новым испытаниям, и к глубинным изменениям, считает писатель Александр Проханов. По его словам, "Россия после 1991 года была страной захваченной, утратившей свой суверенитет", но постепенно страна от этой внешней оккупации освобождалась. Этот процесс продолжится. В случае военной мобилизации "главное, что должно быть сделано, — осуществление принципа общего дела".
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:48
Шойгу назвал точное число людей, которые попадут под частичную мобилизациюПо указу президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации будут призваны 300 000 резервистов, заявил 21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу
"Если идет война, то в войне участвуют все. И миллиардеры, и бедняки, и жители маленьких городков, и столичные люди, и ученые, и бомжи, и президент с его семьей, и мой дом. Поэтому главная задача — это не мобилизация военкоматом, а мобилизация всей страны, восстановление благодаря этой мобилизации глубинной справедливости. Только в недрах этой глубинной справедливости можно побеждать", - сказал Проханов в комментарии изданию "БИЗНЕС Online".
Отметим, глава МО РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства 21 сентября поручил приступить к исполнению президентского указа об объявлении частичной мобилизации.
 
ЭксклюзивмобилизацияСпецоперацияполитикаРФВладимир ПутинСергей Шойгу
 
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