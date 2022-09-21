https://ukraina.ru/20220921/1038935107.html

Главы МИД Украины, Грузии, Азербайджана и Молдовы обсудили будущее ГУАМ

Главы МИД Украины, Грузии, Азербайджана и Молдовы обсудили будущее ГУАМ - 21.09.2022 Украина.ру

Главы МИД Украины, Грузии, Азербайджана и Молдовы обсудили будущее ГУАМ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вместе с главами МИДа Грузии, Азербайджана и Молдовы обсудили развитие Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) как реальной региональной силы, подписали протокол для создания зоны свободной торговли между странами-участниками ГУАМ.

2022-09-21T12:46

2022-09-21T12:46

2022-09-21T13:15

эксклюзив

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Во время визита в Нью-Йорк Кулеба принял участие в министерском заседании ГУАМ, на которой с главами МИДа Грузии, Азербайджана и Молдовы обсудил развитие организации как "реальной региональной силы". По информации ведомства, главы МИД обсудили укрепление роли ГУАМ в противодействии вызовам и угрозам в регионе, уделили внимание шагам для усиления сотрудничества в сферах торговли, энергетики и развития транспортной инфраструктуры. Украинский министр, как передает пресс-служба, поднял вопрос усиления международных санкций против РФ и подробно рассказал коллегам о концепте Киевского безопасного договора, разработанного экспертной группой Ермака-Расмуссена. Кулеба пригласил Грузию, Азербайджан и Молдову присоединиться к восстановлению украинских регионов, пострадавших в результате военный действий.Офис Владимира Зеленского ранее опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию.

https://ukraina.ru/20220917/1038822649.html

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эксклюзив, гуам, кулеба, украина, грузия, азербайджан, молдавия