Повреждение АЭС, обстрелы, добровольцы из Херсонской области. Главное на Украине на 12:00 21 сентября
12:00 21.09.2022 (обновлено: 12:34 21.09.2022)
Запорожская атомная электростанция пострадала из-за обстрелов ВСУ. Украинские военные ранили шестерых жителей ДНР. Жители Херсонской области хотят участвовать в спецоперации как добровольцы
Оборудование связи шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) было повреждено в результате очередного обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
Он также рассказал, что отключен трансформатор.
«Обстрелы идут. Сегодня ночью, в 01:13 по московскому времени, если не ошибаюсь, в результате обстрела было повреждено оборудование связи шестого энергоблока, так называемое ОРУ — открытое распределительное устройство. Плюс в результате обстрелов со стороны боевиков Зеленского отключились блок трансформаторов и трансформатор собственных потребностей энергоблока», — заявил Рогов.
В пресс-службе администрации Энергодара подтвердили, что в ночь на среду АЭС подверглась очередному артиллерийскому обстрелу со стороны вооружённых сил Украины.
«Разрывы зафиксированы в 100 метрах от периметра АЭС, повреждена высоковольтная линия электропередачи. Также повреждено оборудование связи одного из энергоблоков», — говорится в материале.
По данным властей, в результате разрывов было зафиксировано временное отключение блочного трансформатора и трансформатора собственных нужд энергоблока.
«Разрывы зафиксированы в 100 метрах от периметра АЭС, повреждена высоковольтная линия электропередачи. Также повреждено оборудование связи одного из энергоблоков», — говорится в материале.
По данным властей, в результате разрывов было зафиксировано временное отключение блочного трансформатора и трансформатора собственных нужд энергоблока.
Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.
«Спустя час после обстрела персонал станции наладил питание энергоблока № 6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы шестого энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства», — уточнили в администрации.
Пострадавших в результате удара нет.
По сообщениям минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого города ведутся практически ежедневно с середины лета. Энергоблоки они не повредили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения.
Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.
«Спустя час после обстрела персонал станции наладил питание энергоблока № 6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы шестого энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства», — уточнили в администрации.
Пострадавших в результате удара нет.
По сообщениям минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого города ведутся практически ежедневно с середины лета. Энергоблоки они не повредили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения.
Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.
Накануне Рогов заявил, что Запорожская область полностью разорвала отношения с Украиной как ее часть и никогда не будет с ней отождествляться.
«Запорожскую область больше ничего уже не связывает с нынешней Украиной, у власти которой засели националисты и террористы. Запорожская область разрывает все отношения с Украиной как ее составная часть и больше никогда не будет с ней отождествляться. Украинский период истории Запорожского края уже в прошлом», — подчеркнул Рогов.
Рогов добавил, что регион уверенно стремится к возвращению в состав России.
"Будущее Запорожской области — только в качестве субъекта Российской Федерации", — отметил он.
Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) с 23 по 27 сентября. В эти же даты запланировано голосование в Запорожской и Херсонской областях.
Обстрелы Донбасса
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о 50 фактах ведения огня со стороны украинских военных.
На Донецком направлении противник применял артиллерию 152 мм, танки, минометы 120 мм.
На Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм.
На Горловском — артиллерию 155 и 152 мм.
Всего ВСУ выпустили 184 единицы различных боеприпасов.
Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов республики: столица г. Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Каштановое, Макеевка (Кировский район), Александровка.
Поступили сведения о ранении 6 гражданских лиц в Петровском, Куйбышевском и Кировском районах Донецка, а также в ранее освобожденной Новоандреевке.
Повреждено 21 домостроение и два объекта гражданской инфраструктуры.
В свою очередь официальный представитель Народной Милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко рассказал, что ВСУ за сутки обстреляли населенные пункты Алчевск, Сватово и Нижнюю Дуванку с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 10 ракет.
«В результате обстрелов: в н. п. Алчевск повреждения получили 11 многоквартирных жилых домов, 2 аптеки, магазин одежды и кафе; в н. п. Нижняя Дуванка частично разрушены детский сад, школа, производственные помещения агропредприятия», — перечислил он.
Также украинские войска подвергли обстрелу Троицкое с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив четыре ракеты.
По предварительной информации, в результате обстрела получила ранения мирная жительница, частично разрушен многоквартирный жилой дом, повреждено четыре многоквартирных жилых дома и телевышка.
Капитан заверил, что при этом противник понес большие потери.
«За сутки уничтожено до 40 человек личного состава; два танка; четыре бронетранспортёра; шесть единиц специальной автомобильной техники», — сказал он.
Добровольцы из Херсонской области
Многие жители Херсонской области желают поучаствовать в качестве добровольцев в российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо в эфире канала «Соловьев Live».
Он подчеркнул, что люди могут вступить в ряды добровольцев только по желанию, ни о каком принуждении речи не идет.
Ранее Сальдо выступил за создание в Херсонской области добровольческих батальонов для участия в спецоперации на Украине. В своем видеообращении глава региона заявил, что целью создания таких подразделений является завершение СВО.
Вооруженные силы Украины с конца августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области, в том числе Новой Каховки.
Так, в среду в Telegram военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки сообщили, что в городе работает российская система ПВО, прогремело около 10 взрывов.
«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги, третья [с начала суток]. Работает ПВО, около 10 воздушных взрывов», — говорится в сообщении.
В связи с нападениями Херсонская область изъявила желание присоединиться к России. Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов отметил, что в регионе не собираются учитывать мнение Украины о грядущем референдуме о вхождении в состав России.
«Для нас нынешние представители киевской власти — это террористы и нацисты. Нам неинтересны заявления и позиции киевских властей. Киевские власти для нас перестали существовать», — объяснил Стремоусов.