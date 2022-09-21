Повреждение АЭС, обстрелы, добровольцы из Херсонской области. Главное на Украине на 12:00 21 сентября - 21.09.2022 Украина.ру
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Повреждение АЭС, обстрелы, добровольцы из Херсонской области. Главное на Украине на 12:00 21 сентября
Повреждение АЭС, обстрелы, добровольцы из Херсонской области. Главное на Украине на 12:00 21 сентября - 21.09.2022 Украина.ру
Повреждение АЭС, обстрелы, добровольцы из Херсонской области. Главное на Украине на 12:00 21 сентября
Украина.ру, 21.09.2022
2022-09-21T12:00
2022-09-21T12:34
херсонская область
хроники
эксклюзив
всу
днр
лнр
запорожская аэс
обстрелы
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Запорожская атомная электростанция пострадала из-за обстрелов ВСУ. Украинские военные ранили шестерых жителей ДНР. Жители Херсонской области хотят участвовать в спецоперации как добровольцыОборудование связи шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) было повреждено в результате очередного обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.Он также рассказал, что отключен трансформатор.В пресс-службе администрации Энергодара подтвердили, что в ночь на среду АЭС подверглась очередному артиллерийскому обстрелу со стороны вооружённых сил Украины.«Разрывы зафиксированы в 100 метрах от периметра АЭС, повреждена высоковольтная линия электропередачи. Также повреждено оборудование связи одного из энергоблоков», — говорится в материале.По данным властей, в результате разрывов было зафиксировано временное отключение блочного трансформатора и трансформатора собственных нужд энергоблока.Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.«Спустя час после обстрела персонал станции наладил питание энергоблока № 6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы шестого энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства», — уточнили в администрации.Пострадавших в результате удара нет.По сообщениям минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого города ведутся практически ежедневно с середины лета. Энергоблоки они не повредили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения.Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.Накануне Рогов заявил, что Запорожская область полностью разорвала отношения с Украиной как ее часть и никогда не будет с ней отождествляться.«Запорожскую область больше ничего уже не связывает с нынешней Украиной, у власти которой засели националисты и террористы. Запорожская область разрывает все отношения с Украиной как ее составная часть и больше никогда не будет с ней отождествляться. Украинский период истории Запорожского края уже в прошлом», — подчеркнул Рогов.Рогов добавил, что регион уверенно стремится к возвращению в состав России."Будущее Запорожской области — только в качестве субъекта Российской Федерации", — отметил он.Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) с 23 по 27 сентября. В эти же даты запланировано голосование в Запорожской и Херсонской областях.Обстрелы ДонбассаПредставительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о 50 фактах ведения огня со стороны украинских военных.На Донецком направлении противник применял артиллерию 152 мм, танки, минометы 120 мм.На Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм.На Горловском — артиллерию 155 и 152 мм.Всего ВСУ выпустили 184 единицы различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов республики: столица г. Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Каштановое, Макеевка (Кировский район), Александровка.Поступили сведения о ранении 6 гражданских лиц в Петровском, Куйбышевском и Кировском районах Донецка, а также в ранее освобожденной Новоандреевке.Повреждено 21 домостроение и два объекта гражданской инфраструктуры.В свою очередь официальный представитель Народной Милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко рассказал, что ВСУ за сутки обстреляли населенные пункты Алчевск, Сватово и Нижнюю Дуванку с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 10 ракет.«В результате обстрелов: в н. п. Алчевск повреждения получили 11 многоквартирных жилых домов, 2 аптеки, магазин одежды и кафе; в н. п. Нижняя Дуванка частично разрушены детский сад, школа, производственные помещения агропредприятия», — перечислил он.Также украинские войска подвергли обстрелу Троицкое с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив четыре ракеты. По предварительной информации, в результате обстрела получила ранения мирная жительница, частично разрушен многоквартирный жилой дом, повреждено четыре многоквартирных жилых дома и телевышка.Капитан заверил, что при этом противник понес большие потери.Добровольцы из Херсонской областиМногие жители Херсонской области желают поучаствовать в качестве добровольцев в российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо в эфире канала «Соловьев Live».Он подчеркнул, что люди могут вступить в ряды добровольцев только по желанию, ни о каком принуждении речи не идет.Ранее Сальдо выступил за создание в Херсонской области добровольческих батальонов для участия в спецоперации на Украине. В своем видеообращении глава региона заявил, что целью создания таких подразделений является завершение СВО.Вооруженные силы Украины с конца августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области, в том числе Новой Каховки. Так, в среду в Telegram военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки сообщили, что в городе работает российская система ПВО, прогремело около 10 взрывов.В связи с нападениями Херсонская область изъявила желание присоединиться к России. Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов отметил, что в регионе не собираются учитывать мнение Украины о грядущем референдуме о вхождении в состав России.«Для нас нынешние представители киевской власти — это террористы и нацисты. Нам неинтересны заявления и позиции киевских властей. Киевские власти для нас перестали существовать», — объяснил Стремоусов.
https://ukraina.ru/20220921/1038920618.html
https://ukraina.ru/20220920/1038905300.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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херсонская область, хроники, эксклюзив, всу, днр, лнр, запорожская аэс, обстрелы
Херсонская область, Хроники, Эксклюзив, ВСУ, ДНР, ЛНР, Запорожская АЭС, обстрелы

Повреждение АЭС, обстрелы, добровольцы из Херсонской области. Главное на Украине на 12:00 21 сентября

12:00 21.09.2022 (обновлено: 12:34 21.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Запорожская атомная электростанция пострадала из-за обстрелов ВСУ. Украинские военные ранили шестерых жителей ДНР. Жители Херсонской области хотят участвовать в спецоперации как добровольцы
Оборудование связи шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) было повреждено в результате очередного обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
Он также рассказал, что отключен трансформатор.

«Обстрелы идут. Сегодня ночью, в 01:13 по московскому времени, если не ошибаюсь, в результате обстрела было повреждено оборудование связи шестого энергоблока, так называемое ОРУ — открытое распределительное устройство. Плюс в результате обстрелов со стороны боевиков Зеленского отключились блок трансформаторов и трансформатор собственных потребностей энергоблока», — заявил Рогов.

В пресс-службе администрации Энергодара подтвердили, что в ночь на среду АЭС подверглась очередному артиллерийскому обстрелу со стороны вооружённых сил Украины.

«Разрывы зафиксированы в 100 метрах от периметра АЭС, повреждена высоковольтная линия электропередачи. Также повреждено оборудование связи одного из энергоблоков», — говорится в материале.

По данным властей, в результате разрывов было зафиксировано временное отключение блочного трансформатора и трансформатора собственных нужд энергоблока.
Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.

«Спустя час после обстрела персонал станции наладил питание энергоблока № 6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы шестого энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства», — уточнили в администрации.

Пострадавших в результате удара нет.

По сообщениям минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого города ведутся практически ежедневно с середины лета. Энергоблоки они не повредили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.
ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:00
Теракты в Херсонской области, обстрелы, требование репараций. Главное на Украине на утро 21 сентября
Накануне Рогов заявил, что Запорожская область полностью разорвала отношения с Украиной как ее часть и никогда не будет с ней отождествляться.
«Запорожскую область больше ничего уже не связывает с нынешней Украиной, у власти которой засели националисты и террористы. Запорожская область разрывает все отношения с Украиной как ее составная часть и больше никогда не будет с ней отождествляться. Украинский период истории Запорожского края уже в прошлом», — подчеркнул Рогов.
Рогов добавил, что регион уверенно стремится к возвращению в состав России.
"Будущее Запорожской области — только в качестве субъекта Российской Федерации", — отметил он.
Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) с 23 по 27 сентября. В эти же даты запланировано голосование в Запорожской и Херсонской областях.
Обстрелы Донбасса
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о 50 фактах ведения огня со стороны украинских военных.
На Донецком направлении противник применял артиллерию 152 мм, танки, минометы 120 мм.
На Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм.
На Горловском — артиллерию 155 и 152 мм.
Всего ВСУ выпустили 184 единицы различных боеприпасов.
Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов республики: столица г. Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Каштановое, Макеевка (Кировский район), Александровка.
Поступили сведения о ранении 6 гражданских лиц в Петровском, Куйбышевском и Кировском районах Донецка, а также в ранее освобожденной Новоандреевке.
Повреждено 21 домостроение и два объекта гражданской инфраструктуры.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 16:00
Референдум, обстрел Энергодара, эффективность военной техники РФ. Главное на Украине на 16:00 20 сентября
В свою очередь официальный представитель Народной Милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко рассказал, что ВСУ за сутки обстреляли населенные пункты Алчевск, Сватово и Нижнюю Дуванку с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 10 ракет.
«В результате обстрелов: в н. п. Алчевск повреждения получили 11 многоквартирных жилых домов, 2 аптеки, магазин одежды и кафе; в н. п. Нижняя Дуванка частично разрушены детский сад, школа, производственные помещения агропредприятия», — перечислил он.
Также украинские войска подвергли обстрелу Троицкое с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив четыре ракеты.
По предварительной информации, в результате обстрела получила ранения мирная жительница, частично разрушен многоквартирный жилой дом, повреждено четыре многоквартирных жилых дома и телевышка.
Капитан заверил, что при этом противник понес большие потери.

«За сутки уничтожено до 40 человек личного состава; два танка; четыре бронетранспортёра; шесть единиц специальной автомобильной техники», — сказал он.

Добровольцы из Херсонской области
Многие жители Херсонской области желают поучаствовать в качестве добровольцев в российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо в эфире канала «Соловьев Live».
Он подчеркнул, что люди могут вступить в ряды добровольцев только по желанию, ни о каком принуждении речи не идет.
Ранее Сальдо выступил за создание в Херсонской области добровольческих батальонов для участия в спецоперации на Украине. В своем видеообращении глава региона заявил, что целью создания таких подразделений является завершение СВО.
Вооруженные силы Украины с конца августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области, в том числе Новой Каховки.
Так, в среду в Telegram военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки сообщили, что в городе работает российская система ПВО, прогремело около 10 взрывов.

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги, третья [с начала суток]. Работает ПВО, около 10 воздушных взрывов», — говорится в сообщении.

В связи с нападениями Херсонская область изъявила желание присоединиться к России. Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов отметил, что в регионе не собираются учитывать мнение Украины о грядущем референдуме о вхождении в состав России.
«Для нас нынешние представители киевской власти — это террористы и нацисты. Нам неинтересны заявления и позиции киевских властей. Киевские власти для нас перестали существовать», — объяснил Стремоусов.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 12:00
Защита от радиации, обстрелы Донбасса, подготовка к референдуму. Главное на Украине на 12:00 20 сентября
 
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12:00Повреждение АЭС, обстрелы, добровольцы из Херсонской области. Главное на Украине на 12:00 21 сентября
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