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Повреждение АЭС, обстрелы, добровольцы из Херсонской области. Главное на Украине на 12:00 21 сентября

Повреждение АЭС, обстрелы, добровольцы из Херсонской области. Главное на Украине на 12:00 21 сентября - 21.09.2022 Украина.ру

Повреждение АЭС, обстрелы, добровольцы из Херсонской области. Главное на Украине на 12:00 21 сентября

Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T12:00

2022-09-21T12:00

2022-09-21T12:34

херсонская область

хроники

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обстрелы

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Запорожская атомная электростанция пострадала из-за обстрелов ВСУ. Украинские военные ранили шестерых жителей ДНР. Жители Херсонской области хотят участвовать в спецоперации как добровольцыОборудование связи шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) было повреждено в результате очередного обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.Он также рассказал, что отключен трансформатор.В пресс-службе администрации Энергодара подтвердили, что в ночь на среду АЭС подверглась очередному артиллерийскому обстрелу со стороны вооружённых сил Украины.«Разрывы зафиксированы в 100 метрах от периметра АЭС, повреждена высоковольтная линия электропередачи. Также повреждено оборудование связи одного из энергоблоков», — говорится в материале.По данным властей, в результате разрывов было зафиксировано временное отключение блочного трансформатора и трансформатора собственных нужд энергоблока.Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.«Спустя час после обстрела персонал станции наладил питание энергоблока № 6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы шестого энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства», — уточнили в администрации.Пострадавших в результате удара нет.По сообщениям минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого города ведутся практически ежедневно с середины лета. Энергоблоки они не повредили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения.Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.Накануне Рогов заявил, что Запорожская область полностью разорвала отношения с Украиной как ее часть и никогда не будет с ней отождествляться.«Запорожскую область больше ничего уже не связывает с нынешней Украиной, у власти которой засели националисты и террористы. Запорожская область разрывает все отношения с Украиной как ее составная часть и больше никогда не будет с ней отождествляться. Украинский период истории Запорожского края уже в прошлом», — подчеркнул Рогов.Рогов добавил, что регион уверенно стремится к возвращению в состав России."Будущее Запорожской области — только в качестве субъекта Российской Федерации", — отметил он.Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) с 23 по 27 сентября. В эти же даты запланировано голосование в Запорожской и Херсонской областях.Обстрелы ДонбассаПредставительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о 50 фактах ведения огня со стороны украинских военных.На Донецком направлении противник применял артиллерию 152 мм, танки, минометы 120 мм.На Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм.На Горловском — артиллерию 155 и 152 мм.Всего ВСУ выпустили 184 единицы различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов республики: столица г. Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Каштановое, Макеевка (Кировский район), Александровка.Поступили сведения о ранении 6 гражданских лиц в Петровском, Куйбышевском и Кировском районах Донецка, а также в ранее освобожденной Новоандреевке.Повреждено 21 домостроение и два объекта гражданской инфраструктуры.В свою очередь официальный представитель Народной Милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко рассказал, что ВСУ за сутки обстреляли населенные пункты Алчевск, Сватово и Нижнюю Дуванку с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 10 ракет.«В результате обстрелов: в н. п. Алчевск повреждения получили 11 многоквартирных жилых домов, 2 аптеки, магазин одежды и кафе; в н. п. Нижняя Дуванка частично разрушены детский сад, школа, производственные помещения агропредприятия», — перечислил он.Также украинские войска подвергли обстрелу Троицкое с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив четыре ракеты. По предварительной информации, в результате обстрела получила ранения мирная жительница, частично разрушен многоквартирный жилой дом, повреждено четыре многоквартирных жилых дома и телевышка.Капитан заверил, что при этом противник понес большие потери.Добровольцы из Херсонской областиМногие жители Херсонской области желают поучаствовать в качестве добровольцев в российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо в эфире канала «Соловьев Live».Он подчеркнул, что люди могут вступить в ряды добровольцев только по желанию, ни о каком принуждении речи не идет.Ранее Сальдо выступил за создание в Херсонской области добровольческих батальонов для участия в спецоперации на Украине. В своем видеообращении глава региона заявил, что целью создания таких подразделений является завершение СВО.Вооруженные силы Украины с конца августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области, в том числе Новой Каховки. Так, в среду в Telegram военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки сообщили, что в городе работает российская система ПВО, прогремело около 10 взрывов.В связи с нападениями Херсонская область изъявила желание присоединиться к России. Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов отметил, что в регионе не собираются учитывать мнение Украины о грядущем референдуме о вхождении в состав России.«Для нас нынешние представители киевской власти — это террористы и нацисты. Нам неинтересны заявления и позиции киевских властей. Киевские власти для нас перестали существовать», — объяснил Стремоусов.

https://ukraina.ru/20220921/1038920618.html

https://ukraina.ru/20220920/1038905300.html

https://ukraina.ru/20220920/1038890382.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

херсонская область, хроники, эксклюзив, всу, днр, лнр, запорожская аэс, обстрелы