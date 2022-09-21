https://ukraina.ru/20220921/1038932039.html

"Украинская армия закончилась": Евстафьев о том, как США планируют цементировать линию фронта. Видео

"Украинская армия закончилась": Евстафьев о том, как США планируют цементировать линию фронта. Видео - 21.09.2022 Украина.ру

"Украинская армия закончилась": Евстафьев о том, как США планируют цементировать линию фронта. Видео

Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в эфире Украина.ру рассказал о главном плане США и громком признании в Женеве, а также о тайваньском кризисе и предстоящих референдумах на освобождённых территориях:

2022-09-21T11:44

2022-09-21T11:44

2022-09-21T11:45

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00:50 - Приближает ли передача США продвинутых ракетных систем Украине к опасной черте прямого военного столкновения между Россией и странами НАТО? 06:41 - Делегация США в Женеве призналась в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах: почему многие страны просто воздерживаются от комментариев, а США всё сходит с рук? 10:22 - Закрытие границ для россиян с шенгенскими визами: как это отразится на россиянах, помимо неудобств и дополнительной траты времени? 11:58 - Тайваньская карта: МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена о помощи Тайваню в случае атаки. Штаты продолжают придерживаться политики одного Китая? 14:48 - В США рекомендовали обсудить меры "стимулирования" Индии к сокращению связей с Россией: удастся ли Штатам договориться со странами по отдельности или всё больше государств будут менять вектор однополярного мира?17:00 - Референдумы на освобождённых территориях: каково их значение? Представители США признали, что проводили биологические исследования на Украине на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник, заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов. В Женеве в начале сентября состоялось совещание государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. На этой встрече представители России подняли более 20 вопросов о незаконной деятельности Киева и Вашингтона. Украинская сторона также отказалась объяснить экстренное уничтожение документов по военно-биологической программе, заявив, что не находится в суде. В то же время, Москва получила документы, доказывающие, что Украина пыталась прекратить сотрудничество с Управлением по снижению угрозы Минобороны США (ДИТРА).

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сво, китай, видео, видео