“Как минимум КТО”: Кнутов рассказал, объявит ли Россия войну Украине
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Включение республик Донбасса и двух регионов Украины в состав России полностью изменит ситуацию на фронте, поскольку массированным обстрелам будет подвергаться уже территория РФ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он указал, что в этом случае реакция со стороны России должна быть другой.
То есть, это должна быть как минимум контртеррористическая операция, либо может даже и военная. Война – это достаточно серьёзно, войну мы должны тогда Украине объявлять, хотя обстрел территории РФ и гибель граждан страны уже является основанием для объявления войны
Далее он заметил, что вряд ли Россия объявит войну, однако, по его мнению, “усиление степени спецоперации” с целью военного противодействия обстрелам городов должно быть максимальным.
Вчера, 19:00Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Итоги 20 сентябряВо вторник, 20 сентября, главы Донецкой и Луганской Народных Республик, а также руководители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей заявили о проведении референдумов о вхождении регионов в состав России. Проведение всех референдумов запланировано на период с 23 по 27 сентября
Полный текст интервью можно прочитать здесь.