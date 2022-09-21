https://ukraina.ru/20220921/1038930615.html

“Как минимум КТО”: Кнутов рассказал, объявит ли Россия войну Украине

“Как минимум КТО”: Кнутов рассказал, объявит ли Россия войну Украине - 21.09.2022 Украина.ру

“Как минимум КТО”: Кнутов рассказал, объявит ли Россия войну Украине

Включение республик Донбасса и двух регионов Украины в состав России полностью изменит ситуацию на фронте, поскольку массированным обстрелам будет подвергаться уже территория РФ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-09-21T13:55

2022-09-21T13:55

2022-09-21T13:55

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Он указал, что в этом случае реакция со стороны России должна быть другой.Далее он заметил, что вряд ли Россия объявит войну, однако, по его мнению, “усиление степени спецоперации” с целью военного противодействия обстрелам городов должно быть максимальным.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220920/1038915183.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, юрий кнутов, война, кто, референдум