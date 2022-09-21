“Как минимум КТО”: Кнутов рассказал, объявит ли Россия войну Украине - 21.09.2022 Украина.ру
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“Как минимум КТО”: Кнутов рассказал, объявит ли Россия войну Украине
“Как минимум КТО”: Кнутов рассказал, объявит ли Россия войну Украине - 21.09.2022 Украина.ру
“Как минимум КТО”: Кнутов рассказал, объявит ли Россия войну Украине
Включение республик Донбасса и двух регионов Украины в состав России полностью изменит ситуацию на фронте, поскольку массированным обстрелам будет подвергаться уже территория РФ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-09-21T13:55
2022-09-21T13:55
новости
спецоперация
юрий кнутов
война
кто
референдум
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Он указал, что в этом случае реакция со стороны России должна быть другой.Далее он заметил, что вряд ли Россия объявит войну, однако, по его мнению, “усиление степени спецоперации” с целью военного противодействия обстрелам городов должно быть максимальным.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, спецоперация, юрий кнутов, война, кто, референдум
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, война, КТО, референдум

“Как минимум КТО”: Кнутов рассказал, объявит ли Россия войну Украине

13:55 21.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Включение республик Донбасса и двух регионов Украины в состав России полностью изменит ситуацию на фронте, поскольку массированным обстрелам будет подвергаться уже территория РФ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он указал, что в этом случае реакция со стороны России должна быть другой.

То есть, это должна быть как минимум контртеррористическая операция, либо может даже и военная. Война – это достаточно серьёзно, войну мы должны тогда Украине объявлять, хотя обстрел территории РФ и гибель граждан страны уже является основанием для объявления войны

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор музея войск ПВО
Далее он заметил, что вряд ли Россия объявит войну, однако, по его мнению, “усиление степени спецоперации” с целью военного противодействия обстрелам городов должно быть максимальным.
Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 19:00
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Итоги 20 сентябряВо вторник, 20 сентября, главы Донецкой и Луганской Народных Республик, а также руководители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей заявили о проведении референдумов о вхождении регионов в состав России. Проведение всех референдумов запланировано на период с 23 по 27 сентября
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияЮрий КнутоввойнаКТОреферендум
 
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