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Шойгу назвал потери ВС РФ за время спецоперации
Шойгу назвал потери ВС РФ за время спецоперации - 21.09.2022 Украина.ру
Шойгу назвал потери ВС РФ за время спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу сказал 21 сентября, что за время СВО погибло чуть менее 6 тысяч военных
2022-09-21T09:44
2022-09-21T09:44
2022-09-21T09:44
новости
сергей шойгу
вс рф
армия
потери
спецоперация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, вс рф, армия, потери, спецоперация
Новости, Сергей Шойгу, ВС РФ, Армия, потери, Спецоперация
Шойгу назвал потери ВС РФ за время спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу сказал 21 сентября, что за время СВО погибло чуть менее 6 тысяч военных
Потери ВС России в СВО составляют 5937 погибших.