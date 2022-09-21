Шойгу назвал потери ВС РФ за время спецоперации

© Пресс-служба Минобороны РФ Перейти в фотобанк Совещание С. Шойгу с руководством Минобороны РФ © Пресс-служба Минобороны РФ Перейти в фотобанк

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Министр обороны России Сергей Шойгу сказал 21 сентября, что за время СВО погибло чуть менее 6 тысяч военных