https://ukraina.ru/20220921/1038922504.html

Мобилизационные мероприятия в РФ начинаются с 21 сентября

Мобилизационные мероприятия в РФ начинаются с 21 сентября - 21.09.2022 Украина.ру

Мобилизационные мероприятия в РФ начинаются с 21 сентября

Мобилизационные мероприятия в России начинаются 21 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении

2022-09-21T09:13

2022-09-21T09:13

2022-09-21T09:20

новости

россия

мобилизация

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038111257_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_d8c5a6740b4a7d36b6b702ad6b0e4655.jpg

"Указа о частичной мобилизации подписан. В соответствии с законодательством об этом сегодня официально, письмами будут проинформированы Палата Федерального собрания, Совет Федерации и Государственная Дума. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября. Поручаю главам регионов оказать все необходимое содействие в работе военных комиссариатов.Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту", - сказал Путин.Президент добавил, что указ о частичной мобилизации предполагает также дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мобилизация, владимир путин