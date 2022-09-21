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Мобилизационные мероприятия в РФ начинаются с 21 сентября
Мобилизационные мероприятия в РФ начинаются с 21 сентября - 21.09.2022 Украина.ру
Мобилизационные мероприятия в РФ начинаются с 21 сентября
Мобилизационные мероприятия в России начинаются 21 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении
2022-09-21T09:13
2022-09-21T09:13
2022-09-21T09:20
новости
россия
мобилизация
владимир путин
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"Указа о частичной мобилизации подписан. В соответствии с законодательством об этом сегодня официально, письмами будут проинформированы Палата Федерального собрания, Совет Федерации и Государственная Дума. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября. Поручаю главам регионов оказать все необходимое содействие в работе военных комиссариатов.Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту", - сказал Путин.Президент добавил, что указ о частичной мобилизации предполагает также дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, россия, мобилизация, владимир путин
Новости, Россия, мобилизация, Владимир Путин
Мобилизационные мероприятия в РФ начинаются с 21 сентября
09:13 21.09.2022 (обновлено: 09:20 21.09.2022)
Мобилизационные мероприятия в России начинаются 21 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении
"Указа о частичной мобилизации подписан. В соответствии с законодательством об этом сегодня официально, письмами будут проинформированы Палата Федерального собрания, Совет Федерации и Государственная Дума. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября. Поручаю главам регионов оказать все необходимое содействие в работе военных комиссариатов.
Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту", - сказал Путин.
Президент добавил, что указ о частичной мобилизации предполагает также дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа.