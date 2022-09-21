https://ukraina.ru/20220921/1038921126.html

Российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области

Российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области - 21.09.2022 Украина.ру

Российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области

Российские военные обнаружили и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, которые были подготовлены для террористических актов, сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур

2022-09-21T08:52

2022-09-21T08:52

2022-09-21T08:52

теракт

новости

херсонская область

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По его словам, чтобы не допустить повреждения гражданской инфраструктуры и защитить мирных жителей, заранее было оперативно перекрыто газоснабжение, локально обесточено электропитание, участки местности заблокированы.Ранее российские силовики неоднократно обезвреживали корректировщиков артиллерийских ударов украинских войск в освобожденных Херсонской и Запорожской областях. В результате действий наводчиков ВСУ обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

https://ukraina.ru/20220921/1038909469.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

теракт, новости, херсонская область