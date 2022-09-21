https://ukraina.ru/20220921/1038921126.html
Российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области
Российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области - 21.09.2022 Украина.ру
Российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области
Российские военные обнаружили и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, которые были подготовлены для террористических актов, сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур
2022-09-21T08:52
2022-09-21T08:52
2022-09-21T08:52
теракт
новости
херсонская область
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По его словам, чтобы не допустить повреждения гражданской инфраструктуры и защитить мирных жителей, заранее было оперативно перекрыто газоснабжение, локально обесточено электропитание, участки местности заблокированы.Ранее российские силовики неоднократно обезвреживали корректировщиков артиллерийских ударов украинских войск в освобожденных Херсонской и Запорожской областях. В результате действий наводчиков ВСУ обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.
https://ukraina.ru/20220921/1038909469.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
теракт, новости, херсонская область
теракт, Новости, Херсонская область
Российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области
Российские военные обнаружили и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, которые были подготовлены для террористических актов, сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур
"В обоих домах были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые планировались к использованию в целях создания провокаций, способных причинить вред мирным гражданам. Правоохранителями из числа инженеров-взрывотехников было принято решение незамедлительно обезвредить указанные самодельные взрывные устройства на месте их непосредственной закладки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, чтобы не допустить повреждения гражданской инфраструктуры и защитить мирных жителей, заранее было оперативно перекрыто газоснабжение, локально обесточено электропитание, участки местности заблокированы.
Ранее российские силовики неоднократно обезвреживали корректировщиков артиллерийских ударов украинских войск в освобожденных Херсонской и Запорожской областях. В результате действий наводчиков ВСУ обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.