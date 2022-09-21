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"Известия": в Казахстане и Вьетнаме некоторые банки перестали принимать карты "Мир"
"Известия": в Казахстане и Вьетнаме некоторые банки перестали принимать карты "Мир" - 21.09.2022 Украина.ру
"Известия": в Казахстане и Вьетнаме некоторые банки перестали принимать карты "Мир"
Карты российской платежной системы "Мир" перестали принимать во вьетнамском банке BIDV и казахстанском "Халык", сообщает газета "Известия"
2022-09-21T08:03
2022-09-21T08:03
2022-09-21T08:03
новости
казахстан
вьетнам
банковские карты
россия
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Как пишут в газете "Известия", в колл-центрах BIDV и "Халык" сообщили, что больше не обслуживают российские карты "Мир" ни через банкоматы, ни через терминалы, хотя раньше эти банки значились как партнеры платежной системы.Ранее представитель ЕС Петер Стано пригрозил, что Евросоюз может ввести санкции против системы "Мир", если Россия не прекратит специальную операцию на Украине.19 сентября турецкие банки Is Bankasi и DenizBank приостановили обслуживание карт "Мир" из-за угроз со стороны США ввести санкции против тех, кто связан с этой платежной системой.
https://ukraina.ru/20220920/1038886289.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, казахстан, вьетнам, банковские карты, россия
Новости, Казахстан, Вьетнам, банковские карты, Россия
"Известия": в Казахстане и Вьетнаме некоторые банки перестали принимать карты "Мир"
Карты российской платежной системы "Мир" перестали принимать во вьетнамском банке BIDV и казахстанском "Халык", сообщает газета "Известия"
"В call-центрах вьетнамского банка BIDV и казахстанского "Халык" сообщили, что на данный момент не принимают российский "пластик", хотя ранее они были перечислены на сайте НСПК как партнеры", - говорится в материале газеты.
Как пишут в газете "Известия", в колл-центрах BIDV и "Халык" сообщили, что больше не обслуживают российские карты "Мир" ни через банкоматы, ни через терминалы, хотя раньше эти банки значились как партнеры платежной системы.
Ранее представитель ЕС Петер Стано пригрозил, что Евросоюз может ввести санкции против системы "Мир", если Россия не прекратит специальную операцию на Украине.
19 сентября турецкие банки Is Bankasi и DenizBank приостановили обслуживание карт "Мир" из-за угроз со стороны США ввести санкции против тех, кто связан с этой платежной системой.