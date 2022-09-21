https://ukraina.ru/20220921/1038917844.html
В Мелитополе начались контртеррористические учения
В Мелитополе начались контртеррористические учения - 21.09.2022 Украина.ру
В Мелитополе начались контртеррористические учения
В Мелитополе начались контртеррористические учения по обеспечению общественной безопасности, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
2022-09-21T07:33
2022-09-21T07:33
2022-09-21T07:33
новости
учения
мелитополь
владимир рогов
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Он добавил, что в учениях задействована тяжелая техника, которая будет находиться во всех районах города.
https://ukraina.ru/20220921/1038909469.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, учения, мелитополь, владимир рогов
Новости, Учения, Мелитополь, Владимир Рогов
В Мелитополе начались контртеррористические учения
В Мелитополе начались контртеррористические учения по обеспечению общественной безопасности, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
"В Мелитополе проходят контртеррористические учения по отработке и слаживанию действий правоохранительных органов. Цель учений – обеспечение общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур", - сказал Рогов.
Он добавил, что в учениях задействована тяжелая техника, которая будет находиться во всех районах города.