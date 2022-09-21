https://ukraina.ru/20220921/1038917844.html

В Мелитополе начались контртеррористические учения

В Мелитополе начались контртеррористические учения - 21.09.2022 Украина.ру

В Мелитополе начались контртеррористические учения

В Мелитополе начались контртеррористические учения по обеспечению общественной безопасности, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости

2022-09-21T07:33

2022-09-21T07:33

2022-09-21T07:33

новости

учения

мелитополь

владимир рогов

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Он добавил, что в учениях задействована тяжелая техника, которая будет находиться во всех районах города.

https://ukraina.ru/20220921/1038909469.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, учения, мелитополь, владимир рогов