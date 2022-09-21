Что Россия получит с Донбассом и бывшими областями Украины. Краткая справка - 21.09.2022 Украина.ру
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Что Россия получит с Донбассом и бывшими областями Украины. Краткая справка
Что Россия получит с Донбассом и бывшими областями Украины. Краткая справка - 21.09.2022 Украина.ру
Что Россия получит с Донбассом и бывшими областями Украины. Краткая справка
Украина.ру, 21.09.2022
2022-09-21T06:44
2022-09-21T06:44
новости
справка
донбасс
херсонская область
запорожская область
россия
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Донбасс - край степей и терриконов, крупный промышленный регион и сердце России. Почему советский плакат 20-х годов прошлого века актуален спустя сто лет - в материале издания Украина.ру.Почему Донбасс?Донбасс - краткое сокращение от "Донецкий угольный бассейн". Регион начал развиваться как мощная промышленная база, обеспечивающая Черноморский флот и могущество Российской империи на Юге. От освоения южных степей Петром I - до пика угольной промышленности времен "хозяина Донбасса", первого секретаря Донецкого обкома Компартии Владимира Дегтярева.В 1696 году император Петр I возвращался из Азовского похода. В районе современного города Шахты (Ростовская область, около 40 км до границы с ЛНР) ему показали кусок "горюч-камня", Петр заинтересовался подарком. Через два года он увидит развитую угольную промышленность Англии, а через двадцать лет прикажет искать каменный уголь на Дону и Воронежской губернии.Первый рудник построили только через 70 лет, в 1795 году в Лисьей балке (сейчас Лисичанск) по указу императрицы Екатерины II. Также императрица распорядилась построить Луганский литейный завод на реке Лугани. Завод выпускал ядра, гранаты, пушки и бомбы для Черноморского флота. Производство было для России инновационным, так как при выплавке впервые использовали местные руды и кокс. Литейный завод закрыли в 1887 году, а затем построили на его развалинах патронный.Английский промышленник Джон Юз в 1860-х купил землю у реки Кальмиус, начал строительство металлургического завода с рабочим поселком. Первый чугун завод выплавил в 1872 году. Поселок назвали Юзовкой, к 1872 году его население превышало уже 5 тысяч человек. Поселок обрастал промышленными предприятиями, и в 1917 году ему присвоили статус города. При советской власти Юзовку переименовали в Сталин, затем в Сталино, а в 1961 году - в Донецк.Советский союз занялся восстановлением угольной промышленности еще во время Великой Отечественной войны. Уже в 1943 году, после освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, в Ворошиловградской области (Луганская область, ЛНР) работали 54 шахты, а на Енакиевском металлургическом заводе (ДНР) запустили первую в Украинской ССР доменную печь.Будущий "хозяин Донбасса" - Владимир Дегтярев - с 1946 года работал главным инженером шахты №1 "Центральная", с 1953 года - начальником целого треста из десяти шахт "Чистяковантрацит". В 1957 году Дегтярева наградили званием Герой социалистического труда за успехи в развитии угольной промышленности, избрали секретарем Донецкого областного комитета Компартии Украины, в 1964 - первым секретарем обкома. С именем Дегтярева связывают развитие и модернизацию Донецка как научно-промышленной базы, столицы шахтерского края.ДНР и ЛНРВ 2014 году после государственного переворота в Киеве в Донецке и Луганске провозгласили Народные Республики. Киев ответил вооруженной агрессией, которая продолжается и по сей день, экономика Донбасса оказалась подорвана боевыми действиями, экономической блокадой и откровенным геноцидом со стороны украинских властей. Тем не менее, основными отраслями экономики остались угледобыча, машиностроение и металлургия.Металлургия ДНР:Металлургия ЛНР:В ДНР промышленный экспортный потенциал, по данным министерства промышленности и торговли Республики, в 2021 году представляли 157 предприятий разных отраслей - от производства бумаги и легкой промышленности до металлургической промышленности, среди них - промышленные государственные предприятия:Полный каталог предприятий, работающих в том числе и на экспорт, опубликован в 225-страничной брошюре. Ознакомиться можно здесь.В Донбассе развита мощная сеть железных дорог. В настоящее время Луганская и Донецкая железные дороги объединены в трансграничный концерн "Железные дороги Донбасса" (ЖДД). Общая численность сотрудников - 15 тысяч человек, по данным пресс-службы ЖДД.Железнодорожное сообщение осложнено боевыми действиями, однако в июне 2022 года Луганская железная дорога перевезла свыше 33 тысяч пассажиров, Донецкая - свыше 71 тысячи пассажиров.ХерсонщинаЕсли Донбасс - промышленный регион, то Херсонская область - регион с самой большой площадью пахотных полей. Основные отрасли - растениеводство и животноводство. В регионе выращивают овощи, фрукты, зерновые культуры, крупный рогатый скот и овец.В украинские времена на территории Херсонской области насчитывали около 90 крупных, 300 средних и малых предприятий, выпускающих продовольственные товары. Среди них птицефермы, мясоперерабатывающие и молокозаводы, хлебопекарни, производители муки, круп, сыров, кетчупа, майонеза и другие.Промышленный комплекс представляли более 200 предприятий машиностроения, легкой, пищевой и перерабатывающей, химической и целлюлозо-бумажной промышленности. Традиционной отраслью считается виноделие.Запорожская областьРегион считается флагманом энергетики - здесь производили около 25% электроэнергии Украины. В Запорожской области работают более 160 промышленных предприятий, в том числе:
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, справка, донбасс, херсонская область, запорожская область, россия
Новости, справка, Донбасс, Херсонская область, Запорожская область, Россия

Что Россия получит с Донбассом и бывшими областями Украины. Краткая справка

06:44 21.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПразднование Дня России в Мелитополе
Празднование Дня России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Алексей Туманов
Все материалы
Донбасс - край степей и терриконов, крупный промышленный регион и сердце России. Почему советский плакат 20-х годов прошлого века актуален спустя сто лет - в материале издания Украина.ру.
Почему Донбасс?
Донбасс - краткое сокращение от "Донецкий угольный бассейн". Регион начал развиваться как мощная промышленная база, обеспечивающая Черноморский флот и могущество Российской империи на Юге. От освоения южных степей Петром I - до пика угольной промышленности времен "хозяина Донбасса", первого секретаря Донецкого обкома Компартии Владимира Дегтярева.
В 1696 году император Петр I возвращался из Азовского похода. В районе современного города Шахты (Ростовская область, около 40 км до границы с ЛНР) ему показали кусок "горюч-камня", Петр заинтересовался подарком. Через два года он увидит развитую угольную промышленность Англии, а через двадцать лет прикажет искать каменный уголь на Дону и Воронежской губернии.
Первый рудник построили только через 70 лет, в 1795 году в Лисьей балке (сейчас Лисичанск) по указу императрицы Екатерины II. Также императрица распорядилась построить Луганский литейный завод на реке Лугани. Завод выпускал ядра, гранаты, пушки и бомбы для Черноморского флота. Производство было для России инновационным, так как при выплавке впервые использовали местные руды и кокс. Литейный завод закрыли в 1887 году, а затем построили на его развалинах патронный.
Английский промышленник Джон Юз в 1860-х купил землю у реки Кальмиус, начал строительство металлургического завода с рабочим поселком. Первый чугун завод выплавил в 1872 году. Поселок назвали Юзовкой, к 1872 году его население превышало уже 5 тысяч человек. Поселок обрастал промышленными предприятиями, и в 1917 году ему присвоили статус города. При советской власти Юзовку переименовали в Сталин, затем в Сталино, а в 1961 году - в Донецк.
Советский союз занялся восстановлением угольной промышленности еще во время Великой Отечественной войны. Уже в 1943 году, после освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, в Ворошиловградской области (Луганская область, ЛНР) работали 54 шахты, а на Енакиевском металлургическом заводе (ДНР) запустили первую в Украинской ССР доменную печь.
Будущий "хозяин Донбасса" - Владимир Дегтярев - с 1946 года работал главным инженером шахты №1 "Центральная", с 1953 года - начальником целого треста из десяти шахт "Чистяковантрацит". В 1957 году Дегтярева наградили званием Герой социалистического труда за успехи в развитии угольной промышленности, избрали секретарем Донецкого областного комитета Компартии Украины, в 1964 - первым секретарем обкома. С именем Дегтярева связывают развитие и модернизацию Донецка как научно-промышленной базы, столицы шахтерского края.
ДНР и ЛНР
В 2014 году после государственного переворота в Киеве в Донецке и Луганске провозгласили Народные Республики. Киев ответил вооруженной агрессией, которая продолжается и по сей день, экономика Донбасса оказалась подорвана боевыми действиями, экономической блокадой и откровенным геноцидом со стороны украинских властей. Тем не менее, основными отраслями экономики остались угледобыча, машиностроение и металлургия.
Металлургия ДНР:
  • Донецкий металлургический завод,
  • Енакиевский металлургический завод,
  • Макеевский металлургический завод,
  • Енакиевский коксохимпром,
  • Харцызский трубный завод,
  • Ясиновский коксохимический завод,
  • Макеевкокс,
  • Юзовский металлургический завод (Донецкий электрометаллургический завод).
Металлургия ЛНР:
  • Востокуголь,
  • Южный горно-металлургический комплекс (ЮГМК),
  • Луганский центральный кузнечный завод (Лугцентрокуз),
  • Стахановский завод ферросплавов,
  • Алчевский металлургический комбинат.
В ДНР промышленный экспортный потенциал, по данным министерства промышленности и торговли Республики, в 2021 году представляли 157 предприятий разных отраслей - от производства бумаги и легкой промышленности до металлургической промышленности, среди них - промышленные государственные предприятия:
  • Донецк стандартметрология,
  • Донецкий электротехнический завод,
  • Юзовский металлургический завод,
  • Донецкий энергозавод,
  • "Стирол" (холодильное оборудование),
  • Петровский машиностроительный завод,
  • "Втормет" (обеспечение предприятий вторичным сырьем),
  • Торезский электротехнический завод (ТЭТЗ).
Полный каталог предприятий, работающих в том числе и на экспорт, опубликован в 225-страничной брошюре. Ознакомиться можно здесь.
В Донбассе развита мощная сеть железных дорог. В настоящее время Луганская и Донецкая железные дороги объединены в трансграничный концерн "Железные дороги Донбасса" (ЖДД). Общая численность сотрудников - 15 тысяч человек, по данным пресс-службы ЖДД.
Железнодорожное сообщение осложнено боевыми действиями, однако в июне 2022 года Луганская железная дорога перевезла свыше 33 тысяч пассажиров, Донецкая - свыше 71 тысячи пассажиров.
Херсонщина
Если Донбасс - промышленный регион, то Херсонская область - регион с самой большой площадью пахотных полей. Основные отрасли - растениеводство и животноводство. В регионе выращивают овощи, фрукты, зерновые культуры, крупный рогатый скот и овец.
В украинские времена на территории Херсонской области насчитывали около 90 крупных, 300 средних и малых предприятий, выпускающих продовольственные товары. Среди них птицефермы, мясоперерабатывающие и молокозаводы, хлебопекарни, производители муки, круп, сыров, кетчупа, майонеза и другие.
Промышленный комплекс представляли более 200 предприятий машиностроения, легкой, пищевой и перерабатывающей, химической и целлюлозо-бумажной промышленности. Традиционной отраслью считается виноделие.
Запорожская область
Регион считается флагманом энергетики - здесь производили около 25% электроэнергии Украины. В Запорожской области работают более 160 промышленных предприятий, в том числе:
  • Запорожьсталь,
  • Днепроспецсталь,
  • Запорожский железорудный комбинат,
  • Запорожский алюминиевый комбинат,
  • Запорожская атомная электростанция,
  • Титанов-магниевый комбинат и другие.
 
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