Бородай рассказал о боях в Херсонской области

"У них нет никаких шансов": в Херсоне рассказали о попытках ВСУ прорваться в область

Подразделения ВСУ, в том числе и бригады морпехов, пытаются прорваться в Херсонскую область, но у них нет шансов, заявил 15 сентября замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов