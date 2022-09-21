Бородай рассказал о боях в Херсонской области
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов реактивных систем "Ураган" в зоне спецоперации
© Министерство обороны РФ
Самые серьёзные бои в Херсонской области в настоящее время идут на Каховском плацдарме. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
Он заявил, что обстановка на плацдарме в течение последних недель отличаются серьезностью и напряжённостью, ВСУ пытаются достичь территориальных успехов “любой ценой”, однако их атаки пока неудачны.
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Он заметил, что на других участках линии фронта в Херсонской области попытки наступления ВСУ, как, например, попытка высадки десанта на Кинбурнской косе, были “довольно слабыми, несущественными”, и союзные силы их отбили.
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Полный текст интервью можно прочитать здесь.