Бородай рассказал о боях в Херсонской области - 21.09.2022 Украина.ру
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Бородай рассказал о боях в Херсонской области
Бородай рассказал о боях в Херсонской области - 21.09.2022 Украина.ру
Бородай рассказал о боях в Херсонской области
Самые серьёзные бои в Херсонской области в настоящее время идут на Каховском плацдарме. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
2022-09-21T07:30
2022-09-21T07:30
новости
спецоперация
александр бородай
херсонская область
каховка
всу
потери всу
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Он заявил, что обстановка на плацдарме в течение последних недель отличаются серьезностью и напряжённостью, ВСУ пытаются достичь территориальных успехов “любой ценой”, однако их атаки пока неудачны.Он заметил, что на других участках линии фронта в Херсонской области попытки наступления ВСУ, как, например, попытка высадки десанта на Кинбурнской косе, были “довольно слабыми, несущественными”, и союзные силы их отбили.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220915/1038758410.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, спецоперация, александр бородай, херсонская область, каховка, всу, потери всу
Новости, Спецоперация, Александр Бородай, Херсонская область, Каховка, ВСУ, потери ВСУ

Бородай рассказал о боях в Херсонской области

07:30 21.09.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов реактивных систем "Ураган" в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов реактивных систем Ураган в зоне спецоперации
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Самые серьёзные бои в Херсонской области в настоящее время идут на Каховском плацдарме. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
Он заявил, что обстановка на плацдарме в течение последних недель отличаются серьезностью и напряжённостью, ВСУ пытаются достичь территориальных успехов “любой ценой”, однако их атаки пока неудачны.

Вражеская пехота и бронетехника там успеха не имеет. Несут чрезвычайно тяжелые потери

Брифинг премьер-министра самопровозглашенной Донецкой народной республики А. Бородая.
Александр Бородай
Депутат Государственной Думы
Он заметил, что на других участках линии фронта в Херсонской области попытки наступления ВСУ, как, например, попытка высадки десанта на Кинбурнской косе, были “довольно слабыми, несущественными”, и союзные силы их отбили.
Кирилл Стремоусов
15 сентября, 13:19
"У них нет никаких шансов": в Херсоне рассказали о попытках ВСУ прорваться в областьПодразделения ВСУ, в том числе и бригады морпехов, пытаются прорваться в Херсонскую область, но у них нет шансов, заявил 15 сентября замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияАлександр БородайХерсонская областьКаховкаВСУпотери ВСУ
 
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