https://ukraina.ru/20220921/1038901249.html
Командир НМ ЛНР рассказал, в чем отличие конфликта 2014—2015 от того, что происходит сейчас на Украине
Командир НМ ЛНР рассказал, в чем отличие конфликта 2014—2015 от того, что происходит сейчас на Украине - 21.09.2022 Украина.ру
Командир НМ ЛНР рассказал, в чем отличие конфликта 2014—2015 от того, что происходит сейчас на Украине
В 2014 году НАТО не предоставлял Украине разведывательные данные, как сейчас, поэтому артиллеристы Донбасса сражались с ВСУ на равных, но несмотря на то, что киевскому режиму оказывают огромную помощь, они потерпят поражение в СВО, считает командир пушечного артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР с позывным "Тобол"
2022-09-21T07:45
2022-09-21T07:45
2022-09-21T07:45
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Он добавил, что интенсивность артиллерийского огня в начале СВО была такой же, как и в 2014 году, противник работал теми же советскими системами, которые есть и у России в наличии.Но теперь усилилось артиллерийское воздействие противника на группировку войск РФ из-за того, что ВСУ перевооружили натовскими образцами, подчеркнул командир.По его словам, несмотря на то, что Киеву оказывают огромную помощь, они все равно терпят бедствие, потому что средства артиллерийской и воздушной разведки обнаруживают ВС РФ и уничтожает их.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220920/1038893732.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, украина, россия
Командир НМ ЛНР рассказал, в чем отличие конфликта 2014—2015 от того, что происходит сейчас на Украине
В 2014 году НАТО не предоставлял Украине разведывательные данные, как сейчас, поэтому артиллеристы Донбасса сражались с ВСУ на равных, но несмотря на то, что киевскому режиму оказывают огромную помощь, они потерпят поражение в СВО, считает командир пушечного артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР с позывным "Тобол"
Дело в том, что сейчас натовская разведка работает в Донбассе в полном режиме. Противник использует разведку из космоса и разведывательные подразделения НАТО. Альянс предоставляет украинской стороне все данные. В 2014 году Украине никто не помогал в этом вопросе, поэтому мы сражались на равных.
позывной "Тобол"
командир пушечного артиллерийского дивизиона народной милиции ЛНР
Он добавил, что интенсивность артиллерийского огня в начале СВО была такой же, как и в 2014 году, противник работал теми же советскими системами, которые есть и у России в наличии.
Но теперь усилилось артиллерийское воздействие противника на группировку войск РФ из-за того, что ВСУ перевооружили натовскими образцами, подчеркнул командир.
По его словам, несмотря на то, что Киеву оказывают огромную помощь, они все равно терпят бедствие, потому что средства артиллерийской и воздушной разведки обнаруживают ВС РФ и уничтожает их.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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