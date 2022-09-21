https://ukraina.ru/20220921/1038901249.html

Командир НМ ЛНР рассказал, в чем отличие конфликта 2014—2015 от того, что происходит сейчас на Украине

Командир НМ ЛНР рассказал, в чем отличие конфликта 2014—2015 от того, что происходит сейчас на Украине - 21.09.2022 Украина.ру

Командир НМ ЛНР рассказал, в чем отличие конфликта 2014—2015 от того, что происходит сейчас на Украине

В 2014 году НАТО не предоставлял Украине разведывательные данные, как сейчас, поэтому артиллеристы Донбасса сражались с ВСУ на равных, но несмотря на то, что киевскому режиму оказывают огромную помощь, они потерпят поражение в СВО, считает командир пушечного артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР с позывным "Тобол"

2022-09-21T07:45

2022-09-21T07:45

2022-09-21T07:45

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Он добавил, что интенсивность артиллерийского огня в начале СВО была такой же, как и в 2014 году, противник работал теми же советскими системами, которые есть и у России в наличии.Но теперь усилилось артиллерийское воздействие противника на группировку войск РФ из-за того, что ВСУ перевооружили натовскими образцами, подчеркнул командир.По его словам, несмотря на то, что Киеву оказывают огромную помощь, они все равно терпят бедствие, потому что средства артиллерийской и воздушной разведки обнаруживают ВС РФ и уничтожает их.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220920/1038893732.html

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