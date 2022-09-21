Царёв объяснил, как адвокат Трампа может помочь Коломойскому спастись от американской тюрьмы - 21.09.2022 Украина.ру
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Царёв объяснил, как адвокат Трампа может помочь Коломойскому спастись от американской тюрьмы
Царёв объяснил, как адвокат Трампа может помочь Коломойскому спастись от американской тюрьмы - 21.09.2022 Украина.ру
Царёв объяснил, как адвокат Трампа может помочь Коломойскому спастись от американской тюрьмы
Бывший народный депутат Украины Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру заявил, что от американского правосудия Коломойский вряд ли спасется даже при смене президента страны
2022-09-21T05:30
2022-09-21T05:30
новости
украина
олигарх
игорь коломойский
обыски
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По его мнению, если в Белый дом вернется Трамп уголовные дела против Коломойского не закроют, но, по крайней мере, поставят на паузу. В США очень сложно, даже будучи президентом, остановить Фемиду, которая обладает некоторой свободой и независимостью. Поэтому даже при Трампе Коломойскому "не светит" полное прекращение уголовных дел в отношении него.Полное интервью с экс-депутатом Олегом Царёвым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220919/1038876756.html
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новости, украина, олигарх, игорь коломойский, обыски
Новости, Украина, олигарх, Игорь Коломойский, обыски

Царёв объяснил, как адвокат Трампа может помочь Коломойскому спастись от американской тюрьмы

05:30 21.09.2022
 
© Фото : скриншот видео "BIHUS info"Игорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : скриншот видео "BIHUS info"
Читать в
Бывший народный депутат Украины Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру заявил, что от американского правосудия Коломойский вряд ли спасется даже при смене президента страны
По его мнению, если в Белый дом вернется Трамп уголовные дела против Коломойского не закроют, но, по крайней мере, поставят на паузу. В США очень сложно, даже будучи президентом, остановить Фемиду, которая обладает некоторой свободой и независимостью.
Поэтому даже при Трампе Коломойскому "не светит" полное прекращение уголовных дел в отношении него.
Однако Джулиани останется в команде Трампа и попробует помочь Коломойскому как человеку, снабжавшему его компроматом. Например, американское правосудие не будет требовать его выдачи с Украины и из Израиля.
Олег Царев
Олег Царёв
Экс-депутат Украины
Полное интервью с экс-депутатом Олегом Царёвым читайте на сайте Украина.ру.
Игорь Коломойский
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