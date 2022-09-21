https://ukraina.ru/20220921/1038891478.html

Царёв объяснил, как адвокат Трампа может помочь Коломойскому спастись от американской тюрьмы

Царёв объяснил, как адвокат Трампа может помочь Коломойскому спастись от американской тюрьмы - 21.09.2022 Украина.ру

Царёв объяснил, как адвокат Трампа может помочь Коломойскому спастись от американской тюрьмы

Бывший народный депутат Украины Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру заявил, что от американского правосудия Коломойский вряд ли спасется даже при смене президента страны

2022-09-21T05:30

2022-09-21T05:30

2022-09-21T05:30

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украина

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игорь коломойский

обыски

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По его мнению, если в Белый дом вернется Трамп уголовные дела против Коломойского не закроют, но, по крайней мере, поставят на паузу. В США очень сложно, даже будучи президентом, остановить Фемиду, которая обладает некоторой свободой и независимостью. Поэтому даже при Трампе Коломойскому "не светит" полное прекращение уголовных дел в отношении него.Полное интервью с экс-депутатом Олегом Царёвым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220919/1038876756.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, олигарх, игорь коломойский, обыски