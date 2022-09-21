https://ukraina.ru/20220921/1038891478.html
Царёв объяснил, как адвокат Трампа может помочь Коломойскому спастись от американской тюрьмы
Царёв объяснил, как адвокат Трампа может помочь Коломойскому спастись от американской тюрьмы - 21.09.2022 Украина.ру
Царёв объяснил, как адвокат Трампа может помочь Коломойскому спастись от американской тюрьмы
Бывший народный депутат Украины Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру заявил, что от американского правосудия Коломойский вряд ли спасется даже при смене президента страны
2022-09-21T05:30
2022-09-21T05:30
2022-09-21T05:30
новости
украина
олигарх
игорь коломойский
обыски
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По его мнению, если в Белый дом вернется Трамп уголовные дела против Коломойского не закроют, но, по крайней мере, поставят на паузу. В США очень сложно, даже будучи президентом, остановить Фемиду, которая обладает некоторой свободой и независимостью. Поэтому даже при Трампе Коломойскому "не светит" полное прекращение уголовных дел в отношении него.Полное интервью с экс-депутатом Олегом Царёвым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220919/1038876756.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, олигарх, игорь коломойский, обыски
Новости, Украина, олигарх, Игорь Коломойский, обыски
Царёв объяснил, как адвокат Трампа может помочь Коломойскому спастись от американской тюрьмы
Бывший народный депутат Украины Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру заявил, что от американского правосудия Коломойский вряд ли спасется даже при смене президента страны