https://ukraina.ru/20220920/1038897921.html

В Херсонской области планируют создать добровольческие батальоны

В Херсонской области планируют создать добровольческие батальоны - 20.09.2022 Украина.ру

В Херсонской области планируют создать добровольческие батальоны

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале 20 сентября заявил, что выступает за создание в регионе добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции ВС РФ

2022-09-20T14:32

2022-09-20T14:32

2022-09-20T14:32

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сальдо

добровольцы

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В своем видеообращении к жителям региона Сальдо отметил, что целью создания батальонов является скорейшее успешное завершение специальной военной операции. По его словам, в Херсонской области понимают, что должны защищать свое право на жизнь, достоинство и честь, а потому должны сами организовать и поставить серьезный заслон проявлениям различных диверсионных групп, которые пытаются нам мешать.

https://ukraina.ru/20220920/1038891872.html

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новости, херсон, херсонская область, сальдо, добровольцы