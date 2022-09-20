В Херсонской области планируют создать добровольческие батальоны
© Татьяна ЧугаенкоХерсон, Херсонская государственная морская академия
© Татьяна Чугаенко
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале 20 сентября заявил, что выступает за создание в регионе добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции ВС РФ
Считаю необходимым создание и формирование на территории Херсонской области добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции ВС РФ на территории Украины.
В своем видеообращении к жителям региона Сальдо отметил, что целью создания батальонов является скорейшее успешное завершение специальной военной операции.
По его словам, в Херсонской области понимают, что должны защищать свое право на жизнь, достоинство и честь, а потому должны сами организовать и поставить серьезный заслон проявлениям различных диверсионных групп, которые пытаются нам мешать.
Бомбежки, угрозы, террор нас только объединили. И мы знаем, что другого варианта нет, поэтому мы будем создавать добровольческие батальоны, которые вместе с воинами российской армии помогут как можно быстрее завершить победно специальную военную операцию.
12:30В Херсонской области просят немедленно провести референдумОбщественный совет Херсонской области обратился к главе военно-гражданской администрации региона Владимиру Сальдо с призывом провести референдум о вхождении области в состав РФ немедленно, сообщает 20 сентября замглавы администрации Кирилл Стремоусов