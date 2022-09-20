https://ukraina.ru/20220920/1038894708.html

Володин: Дума поддержит жителей Донбасса, если они захотят быть в составе России

Володин: Дума поддержит жителей Донбасса, если они захотят быть в составе России - 20.09.2022 Украина.ру

Володин: Дума поддержит жителей Донбасса, если они захотят быть в составе России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания 20 сентября заявил, что нижняя палата российского парламента поддержит жителей Донбасса, если они выскажутся за вхождение в состав РФ

2022-09-20T13:51

2022-09-20T13:51

2022-09-20T13:51

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Ранее 19 сентября Общественная палата Луганской Народной Республики (ЛНР) обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой в кратчайшие сроки организовать проведение референдума о признании республики субъектом России. С аналогичным обращением к главе Донецкой Народной Республики (ДНР) Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) республики выступила Общественная палата ДНР.

https://ukraina.ru/20220920/1038887325.html

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2022

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новости, вячеслав володин, госдума, россия, донбасс, голосование