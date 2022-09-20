Володин: Дума поддержит жителей Донбасса, если они захотят быть в составе России - 20.09.2022 Украина.ру
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Володин: Дума поддержит жителей Донбасса, если они захотят быть в составе России
Володин: Дума поддержит жителей Донбасса, если они захотят быть в составе России - 20.09.2022 Украина.ру
Володин: Дума поддержит жителей Донбасса, если они захотят быть в составе России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания 20 сентября заявил, что нижняя палата российского парламента поддержит жителей Донбасса, если они выскажутся за вхождение в состав РФ
2022-09-20T13:51
2022-09-20T13:51
новости
вячеслав володин
госдума
россия
донбасс
голосование
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Ранее 19 сентября Общественная палата Луганской Народной Республики (ЛНР) обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой в кратчайшие сроки организовать проведение референдума о признании республики субъектом России. С аналогичным обращением к главе Донецкой Народной Республики (ДНР) Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) республики выступила Общественная палата ДНР.
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новости, вячеслав володин, госдума, россия, донбасс, голосование
Новости, Вячеслав Володин, Госдума, Россия, Донбасс, голосование

Володин: Дума поддержит жителей Донбасса, если они захотят быть в составе России

13:51 20.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Оргкомитета по подготовке и проведению 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза
Заседание Оргкомитета по подготовке и проведению 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания 20 сентября заявил, что нижняя палата российского парламента поддержит жителей Донбасса, если они выскажутся за вхождение в состав РФ

Если в ходе прямого волеизъявления они (жители Донбасса - ред.) выскажутся, что хотят быть в составе России, мы их поддержим. И они должны это понимать, что мы ждем от них свободного волеизъявления.

Президент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики
Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
Ранее 19 сентября Общественная палата Луганской Народной Республики (ЛНР) обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой в кратчайшие сроки организовать проведение референдума о признании республики субъектом России.
С аналогичным обращением к главе Донецкой Народной Республики (ДНР) Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) республики выступила Общественная палата ДНР.
Глава ДНР Денис Пушилин
10:46
Пушилин объявил подготовку к референдуму в ДонбассеСпециалисты администраций ДНР и ЛНР начали заниматься подготовкой референдума о вхождении народных республик в состав России. Об этом 20 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
 
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