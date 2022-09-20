Футболист сборной Украины взбесился из-за флага России в Берлине
12:27 20.09.2022 (обновлено: 13:17 20.09.2022)
© СС0, pixabay.com
© СС0, pixabay.com
Футболист сборной Украины Ефим Конопля возмутился, увидев российский флаг в Берлине. Свое негодование спортсмен на днях выразил в виде поста в соцсетях
Конопля разместил публикацию, прокомментировав флаг фразой: «Это что такое???». В итоге выяснилось, что такую реакцию футболиста вызвал российский флаг на крыше посольства РФ в Германии.
К слову, ранее другой представитель Украины, тренер сборной Александр Петраков призывал отлучить всех россиян от участия в международных соревнованиях, и заявлял, что готов взять в руки оружие и «убивать врагов».
Российский футбольный союз направил в ФИФА и УЕФА требования принять меры в отношении Петракова за разжигание ненависти на национальной основе.
08:55Экс-офицер ВСУ объявил, что хочет служить в российской армии, чтобы защищать мирных украинцевБывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко, покинувший Украину из-за нежелания служить "фашистскому режиму", заявил, что рассчитывает продолжить службу, но уже в рядах ВС РФ. Соответствующее видео 20 сентября опубликовали РИА Новости