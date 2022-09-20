https://ukraina.ru/20220920/1038891602.html

Футболист сборной Украины взбесился из-за флага России в Берлине

Футболист сборной Украины взбесился из-за флага России в Берлине - 20.09.2022 Украина.ру

Футболист сборной Украины взбесился из-за флага России в Берлине

Футболист сборной Украины Ефим Конопля возмутился, увидев российский флаг в Берлине. Свое негодование спортсмен на днях выразил в виде поста в соцсетях

2022-09-20T12:27

2022-09-20T12:27

2022-09-20T13:17

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Конопля разместил публикацию, прокомментировав флаг фразой: «Это что такое???». В итоге выяснилось, что такую реакцию футболиста вызвал российский флаг на крыше посольства РФ в Германии.К слову, ранее другой представитель Украины, тренер сборной Александр Петраков призывал отлучить всех россиян от участия в международных соревнованиях, и заявлял, что готов взять в руки оружие и «убивать врагов».Российский футбольный союз направил в ФИФА и УЕФА требования принять меры в отношении Петракова за разжигание ненависти на национальной основе.

https://ukraina.ru/20220920/1038882101.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, футболист, флаг, украинец, украина, германия, берлин