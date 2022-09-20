Футболист сборной Украины взбесился из-за флага России в Берлине - 20.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220920/1038891602.html
Футболист сборной Украины взбесился из-за флага России в Берлине
Футболист сборной Украины взбесился из-за флага России в Берлине - 20.09.2022 Украина.ру
Футболист сборной Украины взбесился из-за флага России в Берлине
Футболист сборной Украины Ефим Конопля возмутился, увидев российский флаг в Берлине. Свое негодование спортсмен на днях выразил в виде поста в соцсетях
2022-09-20T12:27
2022-09-20T13:17
новости
футболист
флаг
украинец
украина
германия
берлин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102928/07/1029280705_0:182:1920:1262_1920x0_80_0_0_4ae676b877aa5b5ad2347714eb0adb60.jpg
Конопля разместил публикацию, прокомментировав флаг фразой: «Это что такое???». В итоге выяснилось, что такую реакцию футболиста вызвал российский флаг на крыше посольства РФ в Германии.К слову, ранее другой представитель Украины, тренер сборной Александр Петраков призывал отлучить всех россиян от участия в международных соревнованиях, и заявлял, что готов взять в руки оружие и «убивать врагов».Российский футбольный союз направил в ФИФА и УЕФА требования принять меры в отношении Петракова за разжигание ненависти на национальной основе.
https://ukraina.ru/20220920/1038882101.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102928/07/1029280705_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_6c4e9d99a25346200ce7725335249fb9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, футболист, флаг, украинец, украина, германия, берлин
Новости, футболист, флаг, украинец, Украина, Германия, Берлин

Футболист сборной Украины взбесился из-за флага России в Берлине

12:27 20.09.2022 (обновлено: 13:17 20.09.2022)
 
© СС0, pixabay.com
© СС0, pixabay.com
Читать в
Футболист сборной Украины Ефим Конопля возмутился, увидев российский флаг в Берлине. Свое негодование спортсмен на днях выразил в виде поста в соцсетях
Конопля разместил публикацию, прокомментировав флаг фразой: «Это что такое???». В итоге выяснилось, что такую реакцию футболиста вызвал российский флаг на крыше посольства РФ в Германии.
К слову, ранее другой представитель Украины, тренер сборной Александр Петраков призывал отлучить всех россиян от участия в международных соревнованиях, и заявлял, что готов взять в руки оружие и «убивать врагов».
Российский футбольный союз направил в ФИФА и УЕФА требования принять меры в отношении Петракова за разжигание ненависти на национальной основе.
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
08:55
Экс-офицер ВСУ объявил, что хочет служить в российской армии, чтобы защищать мирных украинцевБывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко, покинувший Украину из-за нежелания служить "фашистскому режиму", заявил, что рассчитывает продолжить службу, но уже в рядах ВС РФ. Соответствующее видео 20 сентября опубликовали РИА Новости
 
НовостифутболистфлагукраинецУкраинаГерманияБерлин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32В Херсонской области планируют создать добровольческие батальоны
14:31Референдум в ЛНР состоится до конца сентября – власти
14:30Александр Бородай о ситуации на фронте: На Харьковском направлении имело место предательство
14:28Война с Россией до 2030 года?! Домрин об опасной прагматичности США. Видео
14:26В ГБР сообщили о задержании под Харьковом лесничего-"коллаборанта"
14:10Жители Запорожской области обратились к властям региона с просьбой незамедлительно провести референдум
14:01"Ликвидировать только силой": в Офисе Зеленского разразились угрозами из-за референдумов
13:52Госдума предложила блокировать ресурсы с призывами финансировать ВСУ
13:51Володин: Дума поддержит жителей Донбасса, если они захотят быть в составе России
13:42Мендкович рассказал, станет ли ШОС военным блоком
13:37Время считать цыплят: в США подводят итоги СВО
13:35Госдума вводит в УК понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время"
13:11Руководство Херсонской области объявило о референдуме
13:06Украинские удары американским оружием: что ВСУ сделали с колледжем в ЛНР - спецрепортаж
12:52Общенародный съезд в Мелитополе решает судьбу референдума
12:30В Херсонской области просят немедленно провести референдум
12:27Футболист сборной Украины взбесился из-за флага России в Берлине
12:00Защита от радиации, обстрелы Донбасса, подготовка к референдуму. Главное на Украине на 12:00 20 сентября
11:43Доллар по 100 рублей?! Юшков рассказал, что начнётся с 5 декабря. Видео
11:31На Украине население готовят к ядерной катастрофе – СМИ
Лента новостейМолния