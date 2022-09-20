https://ukraina.ru/20220920/1038889063.html
"Люки заварены": Ходаковский рассказал о шокирующей встрече с украинскими танкистами
"Люки заварены": Ходаковский рассказал о шокирующей встрече с украинскими танкистами - 20.09.2022 Украина.ру
"Люки заварены": Ходаковский рассказал о шокирующей встрече с украинскими танкистами
Командир батальона "Восток" из ДНР Александр Ходаковский.рассказал о том, как военнослужащие Народной Милиции встретили украинских танкистов, которых командование отправило на смерть. Об этом 20 сентября он написал в своем телеграм-канале
2022-09-20T11:06
2022-09-20T11:06
2022-09-20T11:06
новости
александр ходаковский
днр
народная милиция лднр
всу
танк
танкист
люк
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Ходаковский также сообщает, что ситуация на Херсонском направлении "непростая", в частности, потому, что затруднено сообщение через Днепр.Кроме того, он отметил, что ВСУ могут снова попытаться вытеснить союзные войска за Днепр, и ради этого пойти на "беспрецедентные меры".
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новости, александр ходаковский, днр, народная милиция лднр, всу, танк, танкист, люк
Новости, Александр Ходаковский, ДНР, Народная милиция ЛДНР, ВСУ, танк, Танкист, люк
"Люки заварены": Ходаковский рассказал о шокирующей встрече с украинскими танкистами
Командир батальона "Восток" из ДНР Александр Ходаковский.рассказал о том, как военнослужащие Народной Милиции встретили украинских танкистов, которых командование отправило на смерть. Об этом 20 сентября он написал в своем телеграм-канале
На днях наши увидели танк противника и собрались его уничтожить, но его нетипичное поведение приостановило решение: танк поднял ствол вверх и начал вращать башней, как бы сигнализируя о сдаче. Наши парни подобрались к машине вплотную и увидели, что люки на танке заварены - экипаж просто замуровали, как в консервной банке, и отправили умирать...
Ходаковский также сообщает, что ситуация на Херсонском направлении "непростая", в частности, потому, что затруднено сообщение через Днепр.
Кроме того, он отметил, что ВСУ могут снова попытаться вытеснить союзные войска за Днепр, и ради этого пойти на "беспрецедентные меры".