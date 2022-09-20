https://ukraina.ru/20220920/1038889063.html

"Люки заварены": Ходаковский рассказал о шокирующей встрече с украинскими танкистами

"Люки заварены": Ходаковский рассказал о шокирующей встрече с украинскими танкистами - 20.09.2022 Украина.ру

"Люки заварены": Ходаковский рассказал о шокирующей встрече с украинскими танкистами

Командир батальона "Восток" из ДНР Александр Ходаковский.рассказал о том, как военнослужащие Народной Милиции встретили украинских танкистов, которых командование отправило на смерть. Об этом 20 сентября он написал в своем телеграм-канале

2022-09-20T11:06

2022-09-20T11:06

2022-09-20T11:06

новости

александр ходаковский

днр

народная милиция лднр

всу

танк

танкист

люк

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Ходаковский также сообщает, что ситуация на Херсонском направлении "непростая", в частности, потому, что затруднено сообщение через Днепр.Кроме того, он отметил, что ВСУ могут снова попытаться вытеснить союзные войска за Днепр, и ради этого пойти на "беспрецедентные меры".

https://ukraina.ru/20220916/1038808849.html

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2022

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новости, александр ходаковский, днр, народная милиция лднр, всу, танк, танкист, люк