"Бросается в глаза": в Китае назвали позицию США и ЕС по отношению к России высокомерной - 20.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220920/1038879861.html
"Бросается в глаза": в Китае назвали позицию США и ЕС по отношению к России высокомерной
"Бросается в глаза": в Китае назвали позицию США и ЕС по отношению к России высокомерной - 20.09.2022 Украина.ру
"Бросается в глаза": в Китае назвали позицию США и ЕС по отношению к России высокомерной
Россия и Китая строят свои отношения, как равноправные партнеры с уважением, в то время как США и Европа относятся к РФ с высокомерием, заявил РИА Новости профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай
2022-09-20T07:36
2022-09-20T07:36
новости
сша
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102834/32/1028343265_0:99:2223:1349_1920x0_80_0_0_2b42893028357945cc935f0a5e6d111a.jpg
"Только посмотрите на то, как они накладывают санкции - их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза", - сказал эксперт.Он отметил, что независимо от того, как будет развиваться ситуация в мире, как будет меняться соотношение китайского и российского ВВП, уважение Китая к России останется прежним.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Узбекистане. Во время переговоров Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая работать с Россией и оказывать поддержку в ключевых интересах двух государств.
https://ukraina.ru/20220919/1038847601.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102834/32/1028343265_284:0:2083:1349_1920x0_80_0_0_53f8d6fa8ea722f5108a07e81a968b65.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, китай, россия
Новости, США, Китай, Россия

"Бросается в глаза": в Китае назвали позицию США и ЕС по отношению к России высокомерной

07:36 20.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия и Китая строят свои отношения, как равноправные партнеры с уважением, в то время как США и Европа относятся к РФ с высокомерием, заявил РИА Новости профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай
"Только посмотрите на то, как они накладывают санкции - их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза", - сказал эксперт.
Он отметил, что независимо от того, как будет развиваться ситуация в мире, как будет меняться соотношение китайского и российского ВВП, уважение Китая к России останется прежним.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Узбекистане. Во время переговоров Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая работать с Россией и оказывать поддержку в ключевых интересах двух государств.
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Вчера, 12:23
Россия — Китай: США строят "ось зла"
 
НовостиСШАКитайРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:13Следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки
11:06"Люки заварены": Ходаковский рассказал о шокирующей встрече с украинскими танкистами
10:59СБУ вербует херсонских подростков из неблагополучных семей
10:58Пушилин рассказал о происходящем на Артемовском направлении
10:54Воевать до конца: во что верят украинцы
10:46Пушилин объявил подготовку к референдуму в Донбассе
10:41Песков ответил на вопрос о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине
10:37Ани Лорак хотела "коснуться души украинцев", но те набросились на нее с оскорблениями
10:27Германия внепланово начала ремонт АЭС, которую хотела закрыть в этом году
10:23После заявления о референдуме обстрелы ЛНР участились – Мирошник
10:20"Использовать все силы самозащиты": Медведев объяснил, почему Киев так боится референдумов в ДНР и ЛНР
10:17Ректора Херсонского госуниверситета после покушения прооперировали в Крыму
10:11ВСУ обстреляли ЛНР: погибли 7 мирных жителей, в том числе 3 детей
10:06Британка пытается выселить "загостившихся" украинских беженцев
10:05Глава МИД Украины послал западу "четкий месседж" - Bloomberg
09:58В Казахстане стали задерживать российские фуры с товарами из Европы - реакция Минтранса РФ
09:54В Херсонской области анонсировали срочное заявление по референдуму
09:41Военный эксперт Рожин рассказал о ситуации под Артёмовском
09:38Эрдоган рассказал, что Путин хочет быстрее закончить кризис на Украине
09:28Американский журналист рассказал о цензуре в своей стране
Лента новостейМолния