https://ukraina.ru/20220920/1038879861.html

"Бросается в глаза": в Китае назвали позицию США и ЕС по отношению к России высокомерной

"Бросается в глаза": в Китае назвали позицию США и ЕС по отношению к России высокомерной - 20.09.2022 Украина.ру

"Бросается в глаза": в Китае назвали позицию США и ЕС по отношению к России высокомерной

Россия и Китая строят свои отношения, как равноправные партнеры с уважением, в то время как США и Европа относятся к РФ с высокомерием, заявил РИА Новости профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай

2022-09-20T07:36

2022-09-20T07:36

2022-09-20T07:36

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"Только посмотрите на то, как они накладывают санкции - их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза", - сказал эксперт.Он отметил, что независимо от того, как будет развиваться ситуация в мире, как будет меняться соотношение китайского и российского ВВП, уважение Китая к России останется прежним.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Узбекистане. Во время переговоров Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая работать с Россией и оказывать поддержку в ключевых интересах двух государств.

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новости, сша, китай, россия