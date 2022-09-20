https://ukraina.ru/20220920/1038879861.html
"Бросается в глаза": в Китае назвали позицию США и ЕС по отношению к России высокомерной
"Бросается в глаза": в Китае назвали позицию США и ЕС по отношению к России высокомерной - 20.09.2022 Украина.ру
"Бросается в глаза": в Китае назвали позицию США и ЕС по отношению к России высокомерной
Россия и Китая строят свои отношения, как равноправные партнеры с уважением, в то время как США и Европа относятся к РФ с высокомерием, заявил РИА Новости профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай
2022-09-20T07:36
2022-09-20T07:36
2022-09-20T07:36
новости
сша
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102834/32/1028343265_0:99:2223:1349_1920x0_80_0_0_2b42893028357945cc935f0a5e6d111a.jpg
"Только посмотрите на то, как они накладывают санкции - их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза", - сказал эксперт.Он отметил, что независимо от того, как будет развиваться ситуация в мире, как будет меняться соотношение китайского и российского ВВП, уважение Китая к России останется прежним.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Узбекистане. Во время переговоров Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая работать с Россией и оказывать поддержку в ключевых интересах двух государств.
https://ukraina.ru/20220919/1038847601.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102834/32/1028343265_284:0:2083:1349_1920x0_80_0_0_53f8d6fa8ea722f5108a07e81a968b65.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, китай, россия
"Бросается в глаза": в Китае назвали позицию США и ЕС по отношению к России высокомерной
Россия и Китая строят свои отношения, как равноправные партнеры с уважением, в то время как США и Европа относятся к РФ с высокомерием, заявил РИА Новости профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай
"Только посмотрите на то, как они накладывают санкции - их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза", - сказал эксперт.
Он отметил, что независимо от того, как будет развиваться ситуация в мире, как будет меняться соотношение китайского и российского ВВП, уважение Китая к России останется прежним.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Узбекистане. Во время переговоров Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая работать с Россией и оказывать поддержку в ключевых интересах двух государств.