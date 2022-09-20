Луганский писатель поделился мнением, почему РФ не уничтожает инфраструктуру Украины
08:00 20.09.2022 (обновлено: 10:12 20.09.2022)
Россия старается минимизировать потери гражданского населения при ударах по инфраструктурным объектам, а киевский режим демонстрирует противоположный подход. Об этом в интервью Украина.ру рассказал Глеб Бобров, глава Союза писателей ЛНР
В качестве примера он привёл недавний удар по четырём украинским ТЭЦ, который был произведён ночью и привёл к гибели только одного человека.
«Это свидетельствует, что Россия понимает: это наша земля, наши инфраструктурные объекты и наши люди. Украина изо дня в день демонстрирует принципиально иной подход. Весь восток страны для неё потенциально "москалький" край и чужие люди… С момента освобождения территории востока Украины мгновенно становятся для ВСУ вражескими, и они принципиально выбивают на них критическую инфраструктуру и максимум гражданского населения, до которого смогут дотянуться».
Ещё одним подтверждением данного тезиса является дистанционное минирование Донецка минами ПФМ-1 «Лепесток», рассказал писатель.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.