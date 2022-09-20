Луганский писатель поделился мнением, почему РФ не уничтожает инфраструктуру Украины - 20.09.2022 Украина.ру
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Луганский писатель поделился мнением, почему РФ не уничтожает инфраструктуру Украины
Луганский писатель поделился мнением, почему РФ не уничтожает инфраструктуру Украины - 20.09.2022 Украина.ру
Луганский писатель поделился мнением, почему РФ не уничтожает инфраструктуру Украины
Россия старается минимизировать потери гражданского населения при ударах по инфраструктурным объектам, а киевский режим демонстрирует противоположный подход. Об этом в интервью Украина.ру рассказал Глеб Бобров, глава Союза писателей ЛНР
2022-09-20T08:00
2022-09-20T10:12
спецоперация
новости
глеб бобров
писатели
обстрелы
население
мины
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В качестве примера он привёл недавний удар по четырём украинским ТЭЦ, который был произведён ночью и привёл к гибели только одного человека.Ещё одним подтверждением данного тезиса является дистанционное минирование Донецка минами ПФМ-1 «Лепесток», рассказал писатель.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220815/1037697799.html
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спецоперация, новости, глеб бобров, писатели, обстрелы, население, мины
Спецоперация, Новости, Глеб Бобров, писатели, обстрелы, население, мины

Луганский писатель поделился мнением, почему РФ не уничтожает инфраструктуру Украины

08:00 20.09.2022 (обновлено: 10:12 20.09.2022)
 
© пресс-служба ВГА Новой КаховкиОбстрел Новой Каховки 8 сентября
Обстрел Новой Каховки 8 сентября
© пресс-служба ВГА Новой Каховки
Читать в
Россия старается минимизировать потери гражданского населения при ударах по инфраструктурным объектам, а киевский режим демонстрирует противоположный подход. Об этом в интервью Украина.ру рассказал Глеб Бобров, глава Союза писателей ЛНР
В качестве примера он привёл недавний удар по четырём украинским ТЭЦ, который был произведён ночью и привёл к гибели только одного человека.

«Это свидетельствует, что Россия понимает: это наша земля, наши инфраструктурные объекты и наши люди. Украина изо дня в день демонстрирует принципиально иной подход. Весь восток страны для неё потенциально "москалький" край и чужие люди… С момента освобождения территории востока Украины мгновенно становятся для ВСУ вражескими, и они принципиально выбивают на них критическую инфраструктуру и максимум гражданского населения, до которого смогут дотянуться».

Глеб Бобров интервью
Глеб Бобров
Глава Союза писателей ЛНР
Ещё одним подтверждением данного тезиса является дистанционное минирование Донецка минами ПФМ-1 «Лепесток», рассказал писатель.
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 19:05
Волонтер из Донецка рассказал, зачем ВСУ обстреливают город "лепестками"Украинские войска делают все для того, чтобы просто навредить дончанам, считает волонтер, бывший ополченец ДНР Александр Жучковский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиГлеб Бобровписателиобстрелынаселениемины
 
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