Луганский писатель поделился мнением, почему РФ не уничтожает инфраструктуру Украины

«Это свидетельствует, что Россия понимает: это наша земля, наши инфраструктурные объекты и наши люди. Украина изо дня в день демонстрирует принципиально иной подход. Весь восток страны для неё потенциально "москалький" край и чужие люди… С момента освобождения территории востока Украины мгновенно становятся для ВСУ вражескими, и они принципиально выбивают на них критическую инфраструктуру и максимум гражданского населения, до которого смогут дотянуться».