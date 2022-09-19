Кошмал для Добронравова: украинская актриса заявила, что со звездой "Сватов" ей больше не о чем говорить - 19.09.2022 Украина.ру
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Кошмал для Добронравова: украинская актриса заявила, что со звездой "Сватов" ей больше не о чем говорить
Кошмал для Добронравова: украинская актриса заявила, что со звездой "Сватов" ей больше не о чем говорить - 19.09.2022 Украина.ру
Кошмал для Добронравова: украинская актриса заявила, что со звездой "Сватов" ей больше не о чем говорить
Украинская актриса телесериала "Сваты" Анна Кошмал в последнем интервью заявила, что догадывалась, кто поддержит ее страну, а кто нет, и "достойного человека просить не надо". Об этом 19 сентября написал сайт "Знай.ua"
2022-09-19T13:30
2022-09-19T13:30
новости
сваты
украина
анна кошмал
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Артистку спросили, возьмет ли она трубку, если ей позвонит кто-то из российских коллег по сериалу "Сваты", на что Кошмал ответила следующее:Ранее Федор Добронравов раскритиковал артистов, не поддержавших российскую спецоперацию на Украине. А Анна Кошмал тем временем объявила сбор средств на прибор ночного видения для своего друга, военнослужащего ВСУ.Тогда она заявила, что новый сезон сериала "никогда не выйдет", потому что отношение ее коллег, российских актеров "Сватов" к спецоперации – "оплеуха" для нее. Артистка добавила, что не общается с российскими коллегами по "Сватам", однако намеренно не удаляет общие фото, чтобы "они видели и помнили, какие искренние чувства она к ним испытывала".Зрители ждали 7-й сезон "Сватов" очень долго, предыдущие серии вышли в 2013 году, но выпустить новые у коллектива фильма никак не получалось: то мешали политические события, то пандемия. Однако все препятствия были преодолены, и картина увидела свет в конце декабря 2021 года. Причем даже на Украине она вышла на русском языке.
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новости, сваты, украина, анна кошмал, добронравов
Новости, Сваты, Украина, Анна Кошмал, Добронравов

Кошмал для Добронравова: украинская актриса заявила, что со звездой "Сватов" ей больше не о чем говорить

13:30 19.09.2022
 
Добронравов и Кошмал
Добронравов и Кошмал
Читать в
Украинская актриса телесериала "Сваты" Анна Кошмал в последнем интервью заявила, что догадывалась, кто поддержит ее страну, а кто нет, и "достойного человека просить не надо". Об этом 19 сентября написал сайт "Знай.ua"
Артистку спросили, возьмет ли она трубку, если ей позвонит кто-то из российских коллег по сериалу "Сваты", на что Кошмал ответила следующее:
"Ничего не хочу им говорить. Мы все живем под одним небом и будем отвечать за свои поступки. Им с этим жить, не мне. Собственно о чем говорить? Не о чем", - заявила она.
Ранее Федор Добронравов раскритиковал артистов, не поддержавших российскую спецоперацию на Украине. А Анна Кошмал тем временем объявила сбор средств на прибор ночного видения для своего друга, военнослужащего ВСУ.
Тогда она заявила, что новый сезон сериала "никогда не выйдет", потому что отношение ее коллег, российских актеров "Сватов" к спецоперации – "оплеуха" для нее. Артистка добавила, что не общается с российскими коллегами по "Сватам", однако намеренно не удаляет общие фото, чтобы "они видели и помнили, какие искренние чувства она к ним испытывала".
Сваты
1 июня, 14:24
Больше не семья: российская спецоперация разделила «Сватов»Украинская актриса, звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал обиделась на своих коллег по съемочной площадке, за то, что они не поддерживают Украину во время российской спецоперации. Своим мнением она поделилась в сториз Instagram*
Зрители ждали 7-й сезон "Сватов" очень долго, предыдущие серии вышли в 2013 году, но выпустить новые у коллектива фильма никак не получалось: то мешали политические события, то пандемия. Однако все препятствия были преодолены, и картина увидела свет в конце декабря 2021 года. Причем даже на Украине она вышла на русском языке.
 
НовостиСватыУкраинаАнна КошмалДобронравов
 
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