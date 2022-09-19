https://ukraina.ru/20220919/1038852930.html
Песков назвал враньем новые утверждения Киева о "военных преступлениях РФ"
Песков назвал враньем новые утверждения Киева о "военных преступлениях РФ" - 19.09.2022 Украина.ру
Песков назвал враньем новые утверждения Киева о "военных преступлениях РФ"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 сентября назвал враньем обвинения Киева в адрес РФ в военных преступлениях на территориях, недавно перешедших под контроль Украины
2022-09-19T12:45
2022-09-19T12:45
2022-09-19T12:45
украина
изюм
вс рф
песков
буча
владимир зеленский
харьковская область
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"Это тот же сценарий, что в Буче. Все развивается по одному сценарию. Это вранье", - сказал Песков журналистам.По его словам, "конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории".На днях Владимир Зеленский разместил в своём Telegram информацию о "преступлениях" ВС РФ в городе Изюме. Якобы в этом населённом пункте обнаружено массовое захоронение мирных жителей со следами пыток и истязаний.Однако обнаруженные массовые захоронения находятся на территории действующего местного кладбища и похоронены там не гражданские лица, а украинские военные.Здесь действительно есть могилы мирных жителей. Над ними - таблички с указанием имени и даты смерти. Рядом с некоторыми могилами лежат венки. Это означает, что кладбище посещалось жителями, и никто не пытался сделать захоронение тайным.На некоторых табличках указано, что люди погибли еще в начале марта этого года. Это не вяжется с тезисом о том, что русские военные истязали и убили мирных жителей, похороненных здесь. Ведь российские войска заняли Изюм только 24 марта.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, изюм, вс рф, песков, буча, владимир зеленский, харьковская область
Украина, Изюм, ВС РФ, Песков, Буча, Владимир Зеленский, Харьковская область
Песков назвал враньем новые утверждения Киева о "военных преступлениях РФ"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 сентября назвал враньем обвинения Киева в адрес РФ в военных преступлениях на территориях, недавно перешедших под контроль Украины
"Это тот же сценарий, что в Буче. Все развивается по одному сценарию. Это вранье", - сказал Песков журналистам.
По его словам, "конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории".
На днях Владимир Зеленский разместил в своём Telegram информацию о "преступлениях" ВС РФ в городе Изюме. Якобы в этом населённом пункте обнаружено массовое захоронение мирных жителей со следами пыток и истязаний.
Однако обнаруженные массовые захоронения находятся на территории действующего местного кладбища и похоронены там не гражданские лица, а украинские военные.
"Видно, что над каждой могилой установлен деревянный крест. И каждый крест подписан, даже если это был неопознанный солдат ВСУ. С одной стороны, это демонстрирует отношение солдат РФ к павшим. А с другой стороны, элементарно объясняется тем, что все это массовое захоронение находится на территории действующего кладбища", – говорится в сообщении в Telegram "Война с фейками".
Здесь действительно есть могилы мирных жителей. Над ними - таблички с указанием имени и даты смерти. Рядом с некоторыми могилами лежат венки. Это означает, что кладбище посещалось жителями, и никто не пытался сделать захоронение тайным.
На некоторых табличках указано, что люди погибли еще в начале марта этого года. Это не вяжется с тезисом о том, что русские военные истязали и убили мирных жителей, похороненных здесь. Ведь российские войска заняли Изюм только 24 марта.