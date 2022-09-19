Песков назвал враньем новые утверждения Киева о "военных преступлениях РФ" - 19.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220919/1038852930.html
Песков назвал враньем новые утверждения Киева о "военных преступлениях РФ"
Песков назвал враньем новые утверждения Киева о "военных преступлениях РФ" - 19.09.2022 Украина.ру
Песков назвал враньем новые утверждения Киева о "военных преступлениях РФ"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 сентября назвал враньем обвинения Киева в адрес РФ в военных преступлениях на территориях, недавно перешедших под контроль Украины
2022-09-19T12:45
2022-09-19T12:45
украина
изюм
вс рф
песков
буча
владимир зеленский
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98ffc4e573ced66e39ee743677540663.jpg
"Это тот же сценарий, что в Буче. Все развивается по одному сценарию. Это вранье", - сказал Песков журналистам.По его словам, "конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории".На днях Владимир Зеленский разместил в своём Telegram информацию о "преступлениях" ВС РФ в городе Изюме. Якобы в этом населённом пункте обнаружено массовое захоронение мирных жителей со следами пыток и истязаний.Однако обнаруженные массовые захоронения находятся на территории действующего местного кладбища и похоронены там не гражданские лица, а украинские военные.Здесь действительно есть могилы мирных жителей. Над ними - таблички с указанием имени и даты смерти. Рядом с некоторыми могилами лежат венки. Это означает, что кладбище посещалось жителями, и никто не пытался сделать захоронение тайным.На некоторых табличках указано, что люди погибли еще в начале марта этого года. Это не вяжется с тезисом о том, что русские военные истязали и убили мирных жителей, похороненных здесь. Ведь российские войска заняли Изюм только 24 марта.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360771_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_018a9f064f6a5754c892b60b8d7141de.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, изюм, вс рф, песков, буча, владимир зеленский, харьковская область
Украина, Изюм, ВС РФ, Песков, Буча, Владимир Зеленский, Харьковская область

Песков назвал враньем новые утверждения Киева о "военных преступлениях РФ"

12:45 19.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 сентября назвал враньем обвинения Киева в адрес РФ в военных преступлениях на территориях, недавно перешедших под контроль Украины
"Это тот же сценарий, что в Буче. Все развивается по одному сценарию. Это вранье", - сказал Песков журналистам.

По его словам, "конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории".
На днях Владимир Зеленский разместил в своём Telegram информацию о "преступлениях" ВС РФ в городе Изюме. Якобы в этом населённом пункте обнаружено массовое захоронение мирных жителей со следами пыток и истязаний.
Однако обнаруженные массовые захоронения находятся на территории действующего местного кладбища и похоронены там не гражданские лица, а украинские военные.

"Видно, что над каждой могилой установлен деревянный крест. И каждый крест подписан, даже если это был неопознанный солдат ВСУ. С одной стороны, это демонстрирует отношение солдат РФ к павшим. А с другой стороны, элементарно объясняется тем, что все это массовое захоронение находится на территории действующего кладбища", – говорится в сообщении в Telegram "Война с фейками".

Здесь действительно есть могилы мирных жителей. Над ними - таблички с указанием имени и даты смерти. Рядом с некоторыми могилами лежат венки. Это означает, что кладбище посещалось жителями, и никто не пытался сделать захоронение тайным.
На некоторых табличках указано, что люди погибли еще в начале марта этого года. Это не вяжется с тезисом о том, что русские военные истязали и убили мирных жителей, похороненных здесь. Ведь российские войска заняли Изюм только 24 марта.
 
УкраинаИзюмВС РФПесковБучаВладимир ЗеленскийХарьковская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:29Новые приключения конопли на Украине: выведен сорт, который подойдет для изготовления бронежилетов
14:22"Диверсия?" Глава "Оператора ГТС Украины" удивился своему увольнению
13:46Тринадцать человек погибли при обстреле площади Бакинских комиссаров в Донецке
13:42"Пугачёвский бунт": соцсети о культуре, которая стала политикой
13:42Глава Бердянска назвал враньем сообщения об эвакуации администрации из города
13:35"Группа идиотов": в Херсоне рассказали подробности нашумевшей перестрелки
13:30Кошмал для Добронравова: украинская актриса заявила, что со звездой "Сватов" ей больше не о чем говорить
13:15Акопов: Цель провокаций в Буче и Изюме — представить российскую армию жестокими убийцами
13:05"Враг среди нас": украинская пропаганда проникла на отбор детского "Евровидения"
13:01"Шольц - не жилец. Да и Макрон тоже": Голубовский о необратимых процессах в Евросоюзе. Видео
12:54Глеб Бобров: Россия уже устроила ВСУ и НАТО свой Афганистан, когда-нибудь люди у них закончатся
12:49Песков ответил на заявления Подоляка про Крым
12:46Идеи Кадырова по самомобилизации должно оценить Минобороны – Кремль
12:45Песков назвал враньем новые утверждения Киева о "военных преступлениях РФ"
12:25В Кремле ответили на вопрос о демарше Пугачевой против спецоперации
12:23Россия — Китай: США строят "ось зла"
12:12Электроника, продукты: разведчик рассказал, чем Запад помогает ВСУ
12:11Жители подконтрольного Киеву Соледара не доверяют ВСУ - NYT
12:00Обстрелы, конопля для бронежилетов. Главное на Украине на 12:00 19 сентября
11:39"Старушки не поймут": Клинтон "объяснил", почему Ельцин выступал против расширения НАТО
Лента новостейМолния