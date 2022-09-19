https://ukraina.ru/20220919/1038852930.html

Песков назвал враньем новые утверждения Киева о "военных преступлениях РФ"

Песков назвал враньем новые утверждения Киева о "военных преступлениях РФ" - 19.09.2022 Украина.ру

Песков назвал враньем новые утверждения Киева о "военных преступлениях РФ"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 сентября назвал враньем обвинения Киева в адрес РФ в военных преступлениях на территориях, недавно перешедших под контроль Украины

2022-09-19T12:45

2022-09-19T12:45

2022-09-19T12:45

украина

изюм

вс рф

песков

буча

владимир зеленский

харьковская область

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"Это тот же сценарий, что в Буче. Все развивается по одному сценарию. Это вранье", - сказал Песков журналистам.По его словам, "конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории".На днях Владимир Зеленский разместил в своём Telegram информацию о "преступлениях" ВС РФ в городе Изюме. Якобы в этом населённом пункте обнаружено массовое захоронение мирных жителей со следами пыток и истязаний.Однако обнаруженные массовые захоронения находятся на территории действующего местного кладбища и похоронены там не гражданские лица, а украинские военные.Здесь действительно есть могилы мирных жителей. Над ними - таблички с указанием имени и даты смерти. Рядом с некоторыми могилами лежат венки. Это означает, что кладбище посещалось жителями, и никто не пытался сделать захоронение тайным.На некоторых табличках указано, что люди погибли еще в начале марта этого года. Это не вяжется с тезисом о том, что русские военные истязали и убили мирных жителей, похороненных здесь. Ведь российские войска заняли Изюм только 24 марта.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, изюм, вс рф, песков, буча, владимир зеленский, харьковская область