Николаевские активисты сообщили о бегстве главы региона - 19.09.2022 Украина.ру
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Николаевские активисты сообщили о бегстве главы региона
Николаевские активисты сообщили о бегстве главы региона - 19.09.2022 Украина.ру
Николаевские активисты сообщили о бегстве главы региона
Глава подконтрольной Киеву Николаевской областной администрации Виталий Ким сбежал из Николаева, опасаясь ударов. Об этом сообщили подпольщики, передав соответствующее видео, пишет 19 сентября РИА Новости
2022-09-19T07:33
2022-09-19T07:33
николаев
глава
новости
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"По нашей информации, Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу. Видимо, боится прилетов по местам, где он употребляет кокс и бухает. И также (поскольку точно — ред.) мы не знаем, где он находится, то мы подготовили вот такие листовки и в ближайшее время мы будем развешивать их по всему городу", — заявил активист.На переданных агентству видеокадрах он продемонстрировал листовку с фотографией Кима и надписью на английском языке "Wanted" — "Разыскивается".Свое последнее видеообращение из регионального центра Ким опубликовал в Telegram 11 сентября, с тех пор на канале видеоролики он не выкладывал.За минувшие трое суток Минобороны сообщало о поражении позиций украинских войск в районе Николаева высокоточным оружием ВКС, в частности, 28-й механизированной и 79-й штурмовой бригад ВСУ, в том числе штаба и базы подготовки отдельного центра спецопераций "Юг" ВСУ. Потери националистов, только по данным за воскресенье, превысили 180 человек.
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николаев, глава, новости
Николаев, глава, Новости

Николаевские активисты сообщили о бегстве главы региона

07:33 19.09.2022
 
© Фото : wikipedia.orgгорсовет Николаева
горсовет Николаева - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : wikipedia.org
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Глава подконтрольной Киеву Николаевской областной администрации Виталий Ким сбежал из Николаева, опасаясь ударов. Об этом сообщили подпольщики, передав соответствующее видео, пишет 19 сентября РИА Новости
"По нашей информации, Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу. Видимо, боится прилетов по местам, где он употребляет кокс и бухает. И также (поскольку точно — ред.) мы не знаем, где он находится, то мы подготовили вот такие листовки и в ближайшее время мы будем развешивать их по всему городу", — заявил активист.
На переданных агентству видеокадрах он продемонстрировал листовку с фотографией Кима и надписью на английском языке "Wanted" — "Разыскивается".
Свое последнее видеообращение из регионального центра Ким опубликовал в Telegram 11 сентября, с тех пор на канале видеоролики он не выкладывал.
За минувшие трое суток Минобороны сообщало о поражении позиций украинских войск в районе Николаева высокоточным оружием ВКС, в частности, 28-й механизированной и 79-й штурмовой бригад ВСУ, в том числе штаба и базы подготовки отдельного центра спецопераций "Юг" ВСУ. Потери националистов, только по данным за воскресенье, превысили 180 человек.
 
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