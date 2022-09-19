https://ukraina.ru/20220919/1038839766.html

Николаевские активисты сообщили о бегстве главы региона

Николаевские активисты сообщили о бегстве главы региона - 19.09.2022 Украина.ру

Николаевские активисты сообщили о бегстве главы региона

Глава подконтрольной Киеву Николаевской областной администрации Виталий Ким сбежал из Николаева, опасаясь ударов. Об этом сообщили подпольщики, передав соответствующее видео, пишет 19 сентября РИА Новости

2022-09-19T07:33

2022-09-19T07:33

2022-09-19T07:33

николаев

глава

новости

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"По нашей информации, Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу. Видимо, боится прилетов по местам, где он употребляет кокс и бухает. И также (поскольку точно — ред.) мы не знаем, где он находится, то мы подготовили вот такие листовки и в ближайшее время мы будем развешивать их по всему городу", — заявил активист.На переданных агентству видеокадрах он продемонстрировал листовку с фотографией Кима и надписью на английском языке "Wanted" — "Разыскивается".Свое последнее видеообращение из регионального центра Ким опубликовал в Telegram 11 сентября, с тех пор на канале видеоролики он не выкладывал.За минувшие трое суток Минобороны сообщало о поражении позиций украинских войск в районе Николаева высокоточным оружием ВКС, в частности, 28-й механизированной и 79-й штурмовой бригад ВСУ, в том числе штаба и базы подготовки отдельного центра спецопераций "Юг" ВСУ. Потери националистов, только по данным за воскресенье, превысили 180 человек.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

николаев, глава, новости