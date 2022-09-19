https://ukraina.ru/20220919/1038838893.html

Сейчас США пытаются выкрутить международное право в собственных интересах - Домрин

Сейчас США пытаются выкрутить международное право в собственных интересах - Домрин - 19.09.2022 Украина.ру

Сейчас США пытаются выкрутить международное право в собственных интересах - Домрин

Россия, конечно, сейчас делает все, чтобы не оказаться в статусе страны — спонсора терроризма, но до руководства США очевидно надо донести, что это разрыв дипломатических отношений - рассказал американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру.

2022-09-19T08:15

2022-09-19T08:15

2022-09-19T08:15

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Война сейчас фактически между нами и Соединенными Штатами присутствует, но она не декларируема, если американцы сейчас признают нас страной — спонсором терроризма, они тем самым декларируют войну с нашей страной - отметил эксперт.Дальше — хотят лишить Россию вето в Совете безопасности, тут уже мы на это не пойдем, нашим дипломатам — участникам Генассамблеи не дают визы — это тоже проявление позиции силы - добавил Домрин.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, сша, россия, международное право, новости