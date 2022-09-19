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Сейчас США пытаются выкрутить международное право в собственных интересах - Домрин
Сейчас США пытаются выкрутить международное право в собственных интересах - Домрин - 19.09.2022 Украина.ру
Сейчас США пытаются выкрутить международное право в собственных интересах - Домрин
Россия, конечно, сейчас делает все, чтобы не оказаться в статусе страны — спонсора терроризма, но до руководства США очевидно надо донести, что это разрыв дипломатических отношений - рассказал американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру.
2022-09-19T08:15
2022-09-19T08:15
2022-09-19T08:15
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Война сейчас фактически между нами и Соединенными Штатами присутствует, но она не декларируема, если американцы сейчас признают нас страной — спонсором терроризма, они тем самым декларируют войну с нашей страной - отметил эксперт.Дальше — хотят лишить Россию вето в Совете безопасности, тут уже мы на это не пойдем, нашим дипломатам — участникам Генассамблеи не дают визы — это тоже проявление позиции силы - добавил Домрин.
Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, сша, россия, международное право, новости
Украина, США, Россия, международное право, Новости
Сейчас США пытаются выкрутить международное право в собственных интересах - Домрин
Россия, конечно, сейчас делает все, чтобы не оказаться в статусе страны — спонсора терроризма, но до руководства США очевидно надо донести, что это разрыв дипломатических отношений - рассказал американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру.
Война сейчас фактически между нами и Соединенными Штатами присутствует, но она не декларируема, если американцы сейчас признают нас страной — спонсором терроризма, они тем самым декларируют войну с нашей страной - отметил эксперт.
Международное право американцы пытаются у нас перехватить. Тут есть важные аспекты. Первое: а лучше что? Вместо что? Вот сейчас американцы фактически предлагают распустить ООН. Но это слишком грубо, и мир на это не пойдет, все-таки там порядка 190 стран.
Александр Домрин
американист, доктор юридических наук
Дальше — хотят лишить Россию вето в Совете безопасности, тут уже мы на это не пойдем, нашим дипломатам — участникам Генассамблеи не дают визы — это тоже проявление позиции силы - добавил Домрин.