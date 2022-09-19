Спецоперация должна стать контртеррористической - Алексей Мухин - 19.09.2022 Украина.ру
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Спецоперация должна стать контртеррористической - Алексей Мухин
Спецоперация должна стать контртеррористической - Алексей Мухин - 19.09.2022 Украина.ру
Спецоперация должна стать контртеррористической - Алексей Мухин
Аналогичными украинским методами действовать РФ однозначно нельзя, потому что Украина вышла из правового поля, и ведёт неконвенциальную войну, то есть, не объявляя войну, чтобы получать средства МВФ - считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
2022-09-19T06:45
2022-09-19T06:45
украина
россия
новости
владимир зеленский
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МВФ запрещено уставом финансировать те государства, которые находятся в состоянии войны - не объявляя России войну, она, по сути ведёт себя как, простите меня, исламская запрещённая в России организация террористическая - говорит политолог.Если Россия будет применять подобного же рода меры, то возникнут вопросы к России, хорошим ответом на эту ситуацию является изменение статуса специальной военной операции на антитеррористическую со всеми вытекающими отсюда последствиями для спонсоров и пособников терроризма, и для той страны, которая реализует террористические методы как в отношении своего населения, так и в отношении населения других стран - говорит Алексей Мухин.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html
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украина, россия, новости, владимир зеленский
Украина, Россия, Новости, Владимир Зеленский

Спецоперация должна стать контртеррористической - Алексей Мухин

06:45 19.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкАэродром базирования вертолетов Ка-52 в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования вертолетов Ка-52 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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Аналогичными украинским методами действовать РФ однозначно нельзя, потому что Украина вышла из правового поля, и ведёт неконвенциальную войну, то есть, не объявляя войну, чтобы получать средства МВФ - считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
МВФ запрещено уставом финансировать те государства, которые находятся в состоянии войны - не объявляя России войну, она, по сути ведёт себя как, простите меня, исламская запрещённая в России организация террористическая - говорит политолог.

В какой-то степени, это удобно для российского руководства. Но это абсолютно аморально, в том числе, для тех стран, которые оказывают непосредственную финансовую и военную поддержку Украине - за это придётся отвечать, потому что Украина превратилась в террористическое государство де-факто. И статью о пособничестве и спонсорстве терроризма никто, на мой взгляд, не отменял.

Алексей Мухин
Алексей Мухин
политолог
Если Россия будет применять подобного же рода меры, то возникнут вопросы к России, хорошим ответом на эту ситуацию является изменение статуса специальной военной операции на антитеррористическую со всеми вытекающими отсюда последствиями для спонсоров и пособников терроризма, и для той страны, которая реализует террористические методы как в отношении своего населения, так и в отношении населения других стран - говорит Алексей Мухин.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Алексей Мухин - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 12:55
Алексей Мухин: Украина превратилась в террористическое государство
 
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