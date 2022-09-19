https://ukraina.ru/20220919/1038836232.html

Спецоперация должна стать контртеррористической - Алексей Мухин

Спецоперация должна стать контртеррористической - Алексей Мухин - 19.09.2022 Украина.ру

Спецоперация должна стать контртеррористической - Алексей Мухин

Аналогичными украинским методами действовать РФ однозначно нельзя, потому что Украина вышла из правового поля, и ведёт неконвенциальную войну, то есть, не объявляя войну, чтобы получать средства МВФ - считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.

2022-09-19T06:45

2022-09-19T06:45

2022-09-19T06:45

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МВФ запрещено уставом финансировать те государства, которые находятся в состоянии войны - не объявляя России войну, она, по сути ведёт себя как, простите меня, исламская запрещённая в России организация террористическая - говорит политолог.Если Россия будет применять подобного же рода меры, то возникнут вопросы к России, хорошим ответом на эту ситуацию является изменение статуса специальной военной операции на антитеррористическую со всеми вытекающими отсюда последствиями для спонсоров и пособников терроризма, и для той страны, которая реализует террористические методы как в отношении своего населения, так и в отношении населения других стран - говорит Алексей Мухин.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, новости, владимир зеленский