https://ukraina.ru/20220919/1038836232.html
Спецоперация должна стать контртеррористической - Алексей Мухин
Спецоперация должна стать контртеррористической - Алексей Мухин - 19.09.2022 Украина.ру
Спецоперация должна стать контртеррористической - Алексей Мухин
Аналогичными украинским методами действовать РФ однозначно нельзя, потому что Украина вышла из правового поля, и ведёт неконвенциальную войну, то есть, не объявляя войну, чтобы получать средства МВФ - считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
2022-09-19T06:45
2022-09-19T06:45
2022-09-19T06:45
украина
россия
новости
владимир зеленский
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МВФ запрещено уставом финансировать те государства, которые находятся в состоянии войны - не объявляя России войну, она, по сути ведёт себя как, простите меня, исламская запрещённая в России организация террористическая - говорит политолог.Если Россия будет применять подобного же рода меры, то возникнут вопросы к России, хорошим ответом на эту ситуацию является изменение статуса специальной военной операции на антитеррористическую со всеми вытекающими отсюда последствиями для спонсоров и пособников терроризма, и для той страны, которая реализует террористические методы как в отношении своего населения, так и в отношении населения других стран - говорит Алексей Мухин.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, новости, владимир зеленский
Спецоперация должна стать контртеррористической - Алексей Мухин
Аналогичными украинским методами действовать РФ однозначно нельзя, потому что Украина вышла из правового поля, и ведёт неконвенциальную войну, то есть, не объявляя войну, чтобы получать средства МВФ - считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
МВФ запрещено уставом финансировать те государства, которые находятся в состоянии войны - не объявляя России войну, она, по сути ведёт себя как, простите меня, исламская запрещённая в России организация террористическая - говорит политолог.
В какой-то степени, это удобно для российского руководства. Но это абсолютно аморально, в том числе, для тех стран, которые оказывают непосредственную финансовую и военную поддержку Украине - за это придётся отвечать, потому что Украина превратилась в террористическое государство де-факто. И статью о пособничестве и спонсорстве терроризма никто, на мой взгляд, не отменял.
Если Россия будет применять подобного же рода меры, то возникнут вопросы к России, хорошим ответом на эту ситуацию является изменение статуса специальной военной операции на антитеррористическую со всеми вытекающими отсюда последствиями для спонсоров и пособников терроризма, и для той страны, которая реализует террористические методы как в отношении своего населения, так и в отношении населения других стран - говорит Алексей Мухин.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: