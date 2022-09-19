Запад хочет ликвидировать Россию, как государство - Сергей Марков - 19.09.2022 Украина.ру
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Запад хочет ликвидировать Россию, как государство - Сергей Марков
Запад хочет ликвидировать Россию, как государство - Сергей Марков - 19.09.2022 Украина.ру
Запад хочет ликвидировать Россию, как государство - Сергей Марков
С этой целью есть более частная политика - сместить политическое руководство, уничтожить его либо физически, либо социально-политически осудив, и нужен повод, вроде геноцида, рассказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.
2022-09-19T04:00
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украина
россия
новости
фейк
сергей марков
изюм
харьков
буча
владимир зеленский
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В рамках этой политики – важная составляющая, это создание досье против российского высшего политического руководства, а поскольку российское руководство не проводит политику геноцида и не занимается военными преступлениями, приходится фальсифицировать эти данные. Расстреляли, картинно положили на улицах этих людей, обвинили Россию в том, что это якобы мы сделали такие массовые зверства, выложили видео и запустили свою мощнейшую пропагандистскую машину, до этого они запускали, что химией Скрипалей и Навального отравили. - это все одно и то же, и вот сейчас Изюм, они же пытаются не повторяться строго, но модель схожа - уверен Марков.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220917/1038830354.html
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украина, россия, новости, фейк, сергей марков, изюм, харьков, буча, владимир зеленский
Украина, Россия, Новости, фейк, Сергей Марков, Изюм, Харьков, Буча, Владимир Зеленский

Запад хочет ликвидировать Россию, как государство - Сергей Марков

04:00 19.09.2022
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ жители Пригород КИева Буча
ВСУ жители Пригород КИева Буча - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP / Vadim Ghirda
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С этой целью есть более частная политика - сместить политическое руководство, уничтожить его либо физически, либо социально-политически осудив, и нужен повод, вроде геноцида, рассказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.
В рамках этой политики – важная составляющая, это создание досье против российского высшего политического руководства, а поскольку российское руководство не проводит политику геноцида и не занимается военными преступлениями, приходится фальсифицировать эти данные.

В рамках даже не только военных действий на Украине, а в целом. Это даже не Зеленский делает, это западники все делают. В чем смысл [фальсификации] "Бучи"? Они зашли в город, оставленный российскими войсками, расстреляли мирных жителей, сделали это "зондеркоманды" украинской нацгвардии. Стреляли тех, кто замечен в позитивных отношениях с россиянами.

Сергей Марков
Сергей Марков
политолог
Расстреляли, картинно положили на улицах этих людей, обвинили Россию в том, что это якобы мы сделали такие массовые зверства, выложили видео и запустили свою мощнейшую пропагандистскую машину, до этого они запускали, что химией Скрипалей и Навального отравили. - это все одно и то же, и вот сейчас Изюм, они же пытаются не повторяться строго, но модель схожа - уверен Марков.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 20:04
Сергей Марков о том, с какой целью в Изюме представляют очередную фальсификацию "геноцида"
 
УкраинаРоссияНовостифейкСергей МарковИзюмХарьковБучаВладимир Зеленский
 
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