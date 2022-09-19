https://ukraina.ru/20220919/1038833908.html

Запад хочет ликвидировать Россию, как государство - Сергей Марков

Запад хочет ликвидировать Россию, как государство - Сергей Марков - 19.09.2022 Украина.ру

Запад хочет ликвидировать Россию, как государство - Сергей Марков

С этой целью есть более частная политика - сместить политическое руководство, уничтожить его либо физически, либо социально-политически осудив, и нужен повод, вроде геноцида, рассказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.

2022-09-19T04:00

2022-09-19T04:00

2022-09-19T04:00

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В рамках этой политики – важная составляющая, это создание досье против российского высшего политического руководства, а поскольку российское руководство не проводит политику геноцида и не занимается военными преступлениями, приходится фальсифицировать эти данные. Расстреляли, картинно положили на улицах этих людей, обвинили Россию в том, что это якобы мы сделали такие массовые зверства, выложили видео и запустили свою мощнейшую пропагандистскую машину, до этого они запускали, что химией Скрипалей и Навального отравили. - это все одно и то же, и вот сейчас Изюм, они же пытаются не повторяться строго, но модель схожа - уверен Марков.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220917/1038830354.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, россия, новости, фейк, сергей марков, изюм, харьков, буча, владимир зеленский