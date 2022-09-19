https://ukraina.ru/20220919/1038833908.html
Запад хочет ликвидировать Россию, как государство - Сергей Марков
Запад хочет ликвидировать Россию, как государство - Сергей Марков - 19.09.2022 Украина.ру
Запад хочет ликвидировать Россию, как государство - Сергей Марков
С этой целью есть более частная политика - сместить политическое руководство, уничтожить его либо физически, либо социально-политически осудив, и нужен повод, вроде геноцида, рассказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.
2022-09-19T04:00
2022-09-19T04:00
2022-09-19T04:00
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В рамках этой политики – важная составляющая, это создание досье против российского высшего политического руководства, а поскольку российское руководство не проводит политику геноцида и не занимается военными преступлениями, приходится фальсифицировать эти данные. Расстреляли, картинно положили на улицах этих людей, обвинили Россию в том, что это якобы мы сделали такие массовые зверства, выложили видео и запустили свою мощнейшую пропагандистскую машину, до этого они запускали, что химией Скрипалей и Навального отравили. - это все одно и то же, и вот сейчас Изюм, они же пытаются не повторяться строго, но модель схожа - уверен Марков.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220917/1038830354.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, новости, фейк, сергей марков, изюм, харьков, буча, владимир зеленский
Украина, Россия, Новости, фейк, Сергей Марков, Изюм, Харьков, Буча, Владимир Зеленский
Запад хочет ликвидировать Россию, как государство - Сергей Марков
С этой целью есть более частная политика - сместить политическое руководство, уничтожить его либо физически, либо социально-политически осудив, и нужен повод, вроде геноцида, рассказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.
В рамках этой политики – важная составляющая, это создание досье против российского высшего политического руководства, а поскольку российское руководство не проводит политику геноцида и не занимается военными преступлениями, приходится фальсифицировать эти данные.
В рамках даже не только военных действий на Украине, а в целом. Это даже не Зеленский делает, это западники все делают. В чем смысл [фальсификации] "Бучи"? Они зашли в город, оставленный российскими войсками, расстреляли мирных жителей, сделали это "зондеркоманды" украинской нацгвардии. Стреляли тех, кто замечен в позитивных отношениях с россиянами.
Расстреляли, картинно положили на улицах этих людей, обвинили Россию в том, что это якобы мы сделали такие массовые зверства, выложили видео и запустили свою мощнейшую пропагандистскую машину, до этого они запускали, что химией Скрипалей и Навального отравили. - это все одно и то же, и вот сейчас Изюм, они же пытаются не повторяться строго, но модель схожа - уверен Марков.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: