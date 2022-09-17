Киев тайно обсуждает с Пентагоном поставки F-16 - 17.09.2022 Украина.ру
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Киев тайно обсуждает с Пентагоном поставки F-16
Киев тайно обсуждает с Пентагоном поставки F-16 - 17.09.2022 Украина.ру
Киев тайно обсуждает с Пентагоном поставки F-16
Украина ведет тайные переговоры о поставках американских истребителей F-16, зенитно-ракетных комплексов Patriot и беспилотников Grey Eagle. Киев перестал озвучивать просьбы публично, но за кулисами продолжается поиск оружия, пишут журналисты Politico
2022-09-17T10:32
2022-09-17T10:32
чем воюют на украине
новости
истребители
пентагон
сша
украина
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Украинские и американские военные чиновники обсуждают долгосрочные соглашения о финансировании боевых действий на Украине. Обе стороны обсуждают поставки истребителей F-16, систем ПВО Patriot и беспилотников Grey Eagle. Журналисты Politico пишут об этом, ссылаясь на советников Кабмина Украины, представителей Пентагона и руководителей американской оборонной промышленности. В Пентагоне беспокоятся о том, что поставки высокоточного вооружения будут провокационными для Москвы. Кроме этого, техобслуживание и поддержка Patriot, F-16 и Grey Eagle вызовут трудности для Украины. Также существует проблема расстановки приоритетов: например, Словакия рассчитывает на поставки F-16, но их отложили до 2024 года.Истребители F-16 могут появиться на Украине "после того, как этот конфликт закончится", заявил источник Politico в Конгрессе США.
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новости, истребители, пентагон, сша, украина
Чем воюют на Украине, Новости, истребители, Пентагон, США, Украина

Киев тайно обсуждает с Пентагоном поставки F-16

10:32 17.09.2022
 
© commons.wikimedia.org / Tech. Sgt. Ben Bloker, U.S. Air ForceF-15
F-15 - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© commons.wikimedia.org / Tech. Sgt. Ben Bloker, U.S. Air Force
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Украина ведет тайные переговоры о поставках американских истребителей F-16, зенитно-ракетных комплексов Patriot и беспилотников Grey Eagle. Киев перестал озвучивать просьбы публично, но за кулисами продолжается поиск оружия, пишут журналисты Politico
Украинские и американские военные чиновники обсуждают долгосрочные соглашения о финансировании боевых действий на Украине. Обе стороны обсуждают поставки истребителей F-16, систем ПВО Patriot и беспилотников Grey Eagle. Журналисты Politico пишут об этом, ссылаясь на советников Кабмина Украины, представителей Пентагона и руководителей американской оборонной промышленности.
"По словам трех источников в [оборонной] отрасли и людей, поддерживающих связь с киевским правительством, разговоры о том, что в какой-то момент в будущем они получат Patriot, F-16 и Grey Eagle, продолжаются на низком уровне", - пишут журналисты.
В Пентагоне беспокоятся о том, что поставки высокоточного вооружения будут провокационными для Москвы. Кроме этого, техобслуживание и поддержка Patriot, F-16 и Grey Eagle вызовут трудности для Украины. Также существует проблема расстановки приоритетов: например, Словакия рассчитывает на поставки F-16, но их отложили до 2024 года.
Истребители F-16 могут появиться на Украине "после того, как этот конфликт закончится", заявил источник Politico в Конгрессе США.
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Чем воюют на Украине. Получат ли ВСУ F-16?
 
Чем воюют на УкраинеНовостиистребителиПентагонСШАУкраина
 
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