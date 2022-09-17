https://ukraina.ru/20220917/1038823377.html

Киев тайно обсуждает с Пентагоном поставки F-16

Киев тайно обсуждает с Пентагоном поставки F-16 - 17.09.2022 Украина.ру

Киев тайно обсуждает с Пентагоном поставки F-16

Украина ведет тайные переговоры о поставках американских истребителей F-16, зенитно-ракетных комплексов Patriot и беспилотников Grey Eagle. Киев перестал озвучивать просьбы публично, но за кулисами продолжается поиск оружия, пишут журналисты Politico

2022-09-17T10:32

2022-09-17T10:32

2022-09-17T10:32

чем воюют на украине

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истребители

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украина

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Украинские и американские военные чиновники обсуждают долгосрочные соглашения о финансировании боевых действий на Украине. Обе стороны обсуждают поставки истребителей F-16, систем ПВО Patriot и беспилотников Grey Eagle. Журналисты Politico пишут об этом, ссылаясь на советников Кабмина Украины, представителей Пентагона и руководителей американской оборонной промышленности. В Пентагоне беспокоятся о том, что поставки высокоточного вооружения будут провокационными для Москвы. Кроме этого, техобслуживание и поддержка Patriot, F-16 и Grey Eagle вызовут трудности для Украины. Также существует проблема расстановки приоритетов: например, Словакия рассчитывает на поставки F-16, но их отложили до 2024 года.Истребители F-16 могут появиться на Украине "после того, как этот конфликт закончится", заявил источник Politico в Конгрессе США.

https://ukraina.ru/20220727/1036654137.html

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новости, истребители, пентагон, сша, украина