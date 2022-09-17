Киев обсуждает с Вашингтоном поставки дальнобойных ракет - Кулеба - 17.09.2022 Украина.ру
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Киев обсуждает с Вашингтоном поставки дальнобойных ракет - Кулеба
Киев обсуждает с Вашингтоном поставки дальнобойных ракет - Кулеба - 17.09.2022 Украина.ру
Киев обсуждает с Вашингтоном поставки дальнобойных ракет - Кулеба
Украинские генералы обсуждают с представителями Пентагона поставки американских ракет большей дальности. Об этом в интервью американскому телеканалу заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
2022-09-17T09:51
2022-09-17T09:51
новости
украина
кулеба
ракеты
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Киев ведет переговоры с Вашингтоном о поставках дальнобойных ракет, хотя американские чиновники говорят о том, что не собираются этого делать. Возможно, США примут решение в пользу Киева, предположил Кулеба.США могут стать стороной конфликта в случае поставок дальнобойных ракет Украине, предостерегли в МИД России. Москва оставит за собой право защищать Россию всеми доступными средствами, добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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новости, украина, кулеба, ракеты
Новости, Украина, Кулеба, ракеты

Киев обсуждает с Вашингтоном поставки дальнобойных ракет - Кулеба

09:51 17.09.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Украинские генералы обсуждают с представителями Пентагона поставки американских ракет большей дальности. Об этом в интервью американскому телеканалу заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Киев ведет переговоры с Вашингтоном о поставках дальнобойных ракет, хотя американские чиновники говорят о том, что не собираются этого делать. Возможно, США примут решение в пользу Киева, предположил Кулеба.
"У наших генералов отличная линия связи с американскими генералами. Они обсуждают этот вопрос", - заявил Кулеба.
США могут стать стороной конфликта в случае поставок дальнобойных ракет Украине, предостерегли в МИД России. Москва оставит за собой право защищать Россию всеми доступными средствами, добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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