https://ukraina.ru/20220917/1038822649.html
Киев обсуждает с Вашингтоном поставки дальнобойных ракет - Кулеба
Киев обсуждает с Вашингтоном поставки дальнобойных ракет - Кулеба - 17.09.2022 Украина.ру
Киев обсуждает с Вашингтоном поставки дальнобойных ракет - Кулеба
Украинские генералы обсуждают с представителями Пентагона поставки американских ракет большей дальности. Об этом в интервью американскому телеканалу заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
2022-09-17T09:51
2022-09-17T09:51
2022-09-17T09:51
новости
украина
кулеба
ракеты
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Киев ведет переговоры с Вашингтоном о поставках дальнобойных ракет, хотя американские чиновники говорят о том, что не собираются этого делать. Возможно, США примут решение в пользу Киева, предположил Кулеба.США могут стать стороной конфликта в случае поставок дальнобойных ракет Украине, предостерегли в МИД России. Москва оставит за собой право защищать Россию всеми доступными средствами, добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
https://ukraina.ru/20220916/1038783521.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кулеба, ракеты
Новости, Украина, Кулеба, ракеты
Киев обсуждает с Вашингтоном поставки дальнобойных ракет - Кулеба
Украинские генералы обсуждают с представителями Пентагона поставки американских ракет большей дальности. Об этом в интервью американскому телеканалу заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба