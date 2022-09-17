https://ukraina.ru/20220917/1038822649.html

Киев обсуждает с Вашингтоном поставки дальнобойных ракет - Кулеба

Киев обсуждает с Вашингтоном поставки дальнобойных ракет - Кулеба - 17.09.2022 Украина.ру

Киев обсуждает с Вашингтоном поставки дальнобойных ракет - Кулеба

Украинские генералы обсуждают с представителями Пентагона поставки американских ракет большей дальности. Об этом в интервью американскому телеканалу заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

2022-09-17T09:51

2022-09-17T09:51

2022-09-17T09:51

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украина

кулеба

ракеты

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Киев ведет переговоры с Вашингтоном о поставках дальнобойных ракет, хотя американские чиновники говорят о том, что не собираются этого делать. Возможно, США примут решение в пользу Киева, предположил Кулеба.США могут стать стороной конфликта в случае поставок дальнобойных ракет Украине, предостерегли в МИД России. Москва оставит за собой право защищать Россию всеми доступными средствами, добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

https://ukraina.ru/20220916/1038783521.html

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новости, украина, кулеба, ракеты