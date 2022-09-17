https://ukraina.ru/20220917/1038821915.html
Киев пытается изолировать Запорожскую АЭС от освобожденных территорий - Рогов
Киев пытается изолировать Запорожскую АЭС от освобожденных территорий - Рогов - 17.09.2022 Украина.ру
Киев пытается изолировать Запорожскую АЭС от освобожденных территорий - Рогов
Украинские войска продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Энергодара, чтобы изолировать Запорожскую АЭС от энергосистемы освобожденных территорий Украины. Об этом сообщают журналисты РИА Новости, ссылаясь на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова
2022-09-17T09:02
2022-09-17T09:02
2022-09-17T09:02
новости
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
обстрелы
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Киевские власти возобновили подпитку Запорожской АЭС, рассказал Рогов. По его словам, запущены дизель-генераторы, восстановлены линии в сторону подконтрольной Украине территории. Накануне вечером в украинском предприятии "Энергоатом" заявили о якобы подвозе 25 грузовиков с оборудованием и запчастями для восстановления поврежденных линий. Груз везли с Львовской и Ровенской АЭС.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, обстрелы
Новости, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, обстрелы
Киев пытается изолировать Запорожскую АЭС от освобожденных территорий - Рогов
Украинские войска продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Энергодара, чтобы изолировать Запорожскую АЭС от энергосистемы освобожденных территорий Украины. Об этом сообщают журналисты РИА Новости, ссылаясь на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова
Киевские власти возобновили подпитку Запорожской АЭС, рассказал Рогов. По его словам, запущены дизель-генераторы, восстановлены линии в сторону подконтрольной Украине территории.
"Украинская сторона возобновила подпитку атомной станции. Оттуда поступает электроэнергия. Поэтому они стараются сделать все возможное, чтобы АЭС замыкалась только на их энергосистему", - сообщил Рогов.
Накануне вечером в украинском предприятии "Энергоатом" заявили о якобы подвозе 25 грузовиков с оборудованием и запчастями для восстановления поврежденных линий. Груз везли с Львовской и Ровенской АЭС.