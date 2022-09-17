Киев пытается изолировать Запорожскую АЭС от освобожденных территорий - Рогов - 17.09.2022 Украина.ру
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Киев пытается изолировать Запорожскую АЭС от освобожденных территорий - Рогов
Киев пытается изолировать Запорожскую АЭС от освобожденных территорий - Рогов - 17.09.2022 Украина.ру
Киев пытается изолировать Запорожскую АЭС от освобожденных территорий - Рогов
Украинские войска продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Энергодара, чтобы изолировать Запорожскую АЭС от энергосистемы освобожденных территорий Украины. Об этом сообщают журналисты РИА Новости, ссылаясь на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова
2022-09-17T09:02
2022-09-17T09:02
новости
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
обстрелы
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Киевские власти возобновили подпитку Запорожской АЭС, рассказал Рогов. По его словам, запущены дизель-генераторы, восстановлены линии в сторону подконтрольной Украине территории. Накануне вечером в украинском предприятии "Энергоатом" заявили о якобы подвозе 25 грузовиков с оборудованием и запчастями для восстановления поврежденных линий. Груз везли с Львовской и Ровенской АЭС.
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новости, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, обстрелы
Новости, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, обстрелы

Киев пытается изолировать Запорожскую АЭС от освобожденных территорий - Рогов

09:02 17.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украинские войска продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Энергодара, чтобы изолировать Запорожскую АЭС от энергосистемы освобожденных территорий Украины. Об этом сообщают журналисты РИА Новости, ссылаясь на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова
Киевские власти возобновили подпитку Запорожской АЭС, рассказал Рогов. По его словам, запущены дизель-генераторы, восстановлены линии в сторону подконтрольной Украине территории.
"Украинская сторона возобновила подпитку атомной станции. Оттуда поступает электроэнергия. Поэтому они стараются сделать все возможное, чтобы АЭС замыкалась только на их энергосистему", - сообщил Рогов.
Накануне вечером в украинском предприятии "Энергоатом" заявили о якобы подвозе 25 грузовиков с оборудованием и запчастями для восстановления поврежденных линий. Груз везли с Львовской и Ровенской АЭС.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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