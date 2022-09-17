https://ukraina.ru/20220917/1038821915.html

Киев пытается изолировать Запорожскую АЭС от освобожденных территорий - Рогов

Киев пытается изолировать Запорожскую АЭС от освобожденных территорий - Рогов - 17.09.2022 Украина.ру

Киев пытается изолировать Запорожскую АЭС от освобожденных территорий - Рогов

Украинские войска продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Энергодара, чтобы изолировать Запорожскую АЭС от энергосистемы освобожденных территорий Украины. Об этом сообщают журналисты РИА Новости, ссылаясь на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова

2022-09-17T09:02

2022-09-17T09:02

2022-09-17T09:02

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Киевские власти возобновили подпитку Запорожской АЭС, рассказал Рогов. По его словам, запущены дизель-генераторы, восстановлены линии в сторону подконтрольной Украине территории. Накануне вечером в украинском предприятии "Энергоатом" заявили о якобы подвозе 25 грузовиков с оборудованием и запчастями для восстановления поврежденных линий. Груз везли с Львовской и Ровенской АЭС.

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2022

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новости, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, обстрелы