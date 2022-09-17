https://ukraina.ru/20220917/1038821620.html

Хорошо, что это не "прилёт". Удастся ли Украине запугать Луганск убийствами прокуроров?

Хорошо, что это не "прилёт". Удастся ли Украине запугать Луганск убийствами прокуроров? - 17.09.2022 Украина.ру

Хорошо, что это не "прилёт". Удастся ли Украине запугать Луганск убийствами прокуроров?

Украина.ру, 17.09.2022

2022-09-17T10:33

2022-09-17T10:33

2022-09-17T10:33

луганск

лнр

луганская народная республика

взрыв

прокурор

донбасс

россия

украина

теракт

прокуратура

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В пятницу, 16 сентября, в здании Генпрокуратуры ЛНР прогремел взрыв, в результате которого погиб генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко, а также получили ранения несколько человек. Глава республики Леонид Пасечник назвал это терактом со стороны киевского режима, который перешел все рамки дозволенного. По его словам, люди не должны никого бояться, потому что этого добиваются террористы. Корреспондент издания Украина.ру разбирался, как жители Луганска отнеслись к этому призывуВласти республики сразу же усилили меры безопасности. На ближайшем блокпосту, где до этого никого особенно не тормозили, сразу же образовалась очередь из машин, которых на сей раз тщательно досматривали. Первой реакцией водителей был даже не страх, а досада. Мол, как можно было прохлопать генпрокуратуру. Потом эту досаду сменило облегчение, что это было попадание из "Хаймарса" или "Точки-У", а всего лишь теракт, которых в последнее время стало слишком много.Надо сказать, что будучи в Донбассе, ты не сразу осознаешь, что идет война. Вот и на месте теракта не было ничего похожего на взрыв в том виде, в котором его представляет обыватель. Не было ни пожара, ни горы обломков. Просто на верхнем этаже здания слегка выбило стекла. В иных обстоятельствах этого никто бы даже не заметил."Где-то в половину двенадцатого я услышала взрыв. Я просто * (была в шоке — нецензурн.). Страшно стало. Я выбежала на улицу и увидела скопление таких же как я ** (ошарашенных — нецензурн.) людей. Сразу же подумала о детях. Сначала я решила, что "прилетело" и ждала следующего удара. А потом немножко пришла в себя и поняла, что это изнутри рвется яйцо. Потом сразу же прибежали спасатели и журналисты. Как будто бы ждали этого", - вспоминает работница кофейни в центре города.Понятное, дело что любой теракт становится полной неожиданностью. Ты не думаешь об этом, когда идешь на работу или учебу. Но луганчане обратили внимание, что незадолго до трагедии по городу прокатилась волна телефонного терроризма, когда неизвестные несколько раз сообщали о "минировании" суда.Погибшего генпрокурора им искренне жаль. Они считают, что он погиб не за что. К нему относятся как к человеку, который просто шел на работу и точно не ожидал, что этот день станет для него последним. Люди ставят себя на его место, резонно опасаясь, что однажды кто-то точно так же спрячет бомбу в их доме.Утверждение о том, что киевский режим пытается запугать население терактами, давно стало пропагандистским штампом. Непонятно, что конкретно имеется в виду под этой фразой. Луганчане тоже этого не понимают. На эту тему между матерью и дочерью (имен просили не называть, потому что "наговорили на статью") разворачивается спор:- Что значит "запугать"? Нас с 14-го года пугают и не запугали.- А я испугалась. Мне от взрывов страшно.- Да нет, ты не поняла вопроса...- Да все я поняла. Мы и правда не знаем, от кого защищаться и как защищаться.Многие жители России не понимают, что такое Донбасс и что такое война. Луганчане на них за это не обижаются. Пусть лучше не знают."Пусть их дети спят спокойно, а не так, как мой внук. Когда недавно бахнуло, он вскрикнул: "Баба, что это такое" и накрылся с головой одеялом". А сколько детей погибло? А сколько "лепестков" они скинули. НАТО посылает своих обученных силовиков на наших мальчишек. Нехорошо они делают. Нечего лезть в чужой монастырь со своим уставом. Мы же не бомбим Америку", - негодует пожилая женщина.Пока нет и объяснения относительно того, как можно было незаметно пронести в бомбу в здание с особым режимом охраны. Невысказанный ответ: смогли внедрить агента или кто-то сдал из своих. И понимание, что, наверняка, так пытались атаковать и другие ведомства республики, но контрразведка ЛНР сумела предотвратить теракты.Луганчане уже не призывают противника к благоразумию, они за восемь лет поняли, что нет смысла вести переговоры с теми, кто не собирается соблюдать любые договоренности

https://ukraina.ru/20220916/1038799639.html

https://ukraina.ru/20220916/1038809765.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

луганск, лнр, луганская народная республика, взрыв, прокурор, донбасс, россия, украина, теракт, прокуратура, спецоперация, всу