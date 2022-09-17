Военный эксперт Литовкин рассказал, на каких границах остановится РФ выполнять задачи СВО - 17.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220917/1038800487.html
Военный эксперт Литовкин рассказал, на каких границах остановится РФ выполнять задачи СВО
Военный эксперт Литовкин рассказал, на каких границах остановится РФ выполнять задачи СВО - 17.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт Литовкин рассказал, на каких границах остановится РФ выполнять задачи СВО
Россия полностью освободит территорию Украины от противника, ведь только тогда будут выполнены задачи СВО, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-09-17T06:15
2022-09-17T06:15
новости
рф
сво
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038676187_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce750770f12107b567342f54938035bf.jpg
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у спецоперации России на Украине есть "полтора" сценария развития: достижение всех заявленных целей и "недвусмысленное признание" ее итогов Киевом или "военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации".По его мнению, когда ВС РФ выйдут из густонаселенной части Донбасса на степные просторы в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, то там "воевать будет гораздо легче".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220915/1038751607.html
https://ukraina.ru/20220915/1038744650.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038676187_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_03f17e7a66df581047454ccbacc4ef46.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, рф, сво, украина
Новости, РФ, СВО, Украина

Военный эксперт Литовкин рассказал, на каких границах остановится РФ выполнять задачи СВО

06:15 17.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия полностью освободит территорию Украины от противника, ведь только тогда будут выполнены задачи СВО, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у спецоперации России на Украине есть "полтора" сценария развития: достижение всех заявленных целей и "недвусмысленное признание" ее итогов Киевом или "военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации".
Пока мы не освободим полностью территорию Украины от бандеровцев, никакого освобождения Украины и выполнения задач СВО не будет. Поэтому надо эту работу делать. Сколько она займет времени – не знаю.
Виктор Литовкин интервью
Виктор Литовкин
военный обозреватель, полковник в отставке
По его мнению, когда ВС РФ выйдут из густонаселенной части Донбасса на степные просторы в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, то там "воевать будет гораздо легче".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Виктор Литовкин интервью
15 сентября, 12:55
Виктор Литовкин: Не отступление, а маневр, чтобы вывести людей из-под удара
15 сентября, 09:30
Подтопление Кривого Рога. За что и кому президент Зеленский обещал отомстить
 
НовостиРФСВОУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Эксперт рассказал о новом плане Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе
06:15Военный эксперт Литовкин рассказал, на каких границах остановится РФ выполнять задачи СВО
06:00Рожин ответил, зачем Украине атаки в запорожском направлении
05:45"Наши люди": Пушилин рассказал об эффективной работе управленцев из РФ в Донбассе
05:30Рожин назвал срок и направление ближайшей атаки ВСУ
05:15Военный эксперт рассказал, куда пойдет дальше армия России после освобождения ДНР
05:00"Для них кончится плохо": Литовкин рассказал о поддержке Киева и последствиях для Берлина
04:45Рожин рассказал об обстановке на фронте
04:30"Изящно и эффективно": Литовкин рассказал, чем отличается работа чеченских подразделений в зоне СВО
04:15"Катастрофический показатель": Пушилин рассказал о проблеме в ДНР
04:00Пушилин рассказал про украинскую тактику "мелких атак"
19:28Россия, ШОС и международный терроризм
19:02Теракты на юге, Путин назвал цели и планы СВО. Итоги 16 сентября
18:17Как Бен Ходжес разваливает Россию
18:10Россия и Китай пришли к полному согласию по украинскому вопросу и планам развития ШОС - Никита Мендкович
18:00Александр Ходаковский о предстоящем сражении с украинской армией и о том, что нужно для победы
17:42Мы ведем себя плохо, а будем - очень плохо - Гаспарян. Видео
17:23Третий фронт? Почему вслед за Карабахом начали стрелять в Средней Азии
17:17Оружие течёт на Украину с Запада рекой, но Киеву уже сейчас есть о чём беспокоиться
17:05Чего не хватает нашей армии? Чадаев о том, как побороть главный дефицит. Видео
Лента новостейМолния