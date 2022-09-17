Военный эксперт Литовкин рассказал, на каких границах остановится РФ выполнять задачи СВО
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
Россия полностью освободит территорию Украины от противника, ведь только тогда будут выполнены задачи СВО, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у спецоперации России на Украине есть "полтора" сценария развития: достижение всех заявленных целей и "недвусмысленное признание" ее итогов Киевом или "военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации".
Пока мы не освободим полностью территорию Украины от бандеровцев, никакого освобождения Украины и выполнения задач СВО не будет. Поэтому надо эту работу делать. Сколько она займет времени – не знаю.
По его мнению, когда ВС РФ выйдут из густонаселенной части Донбасса на степные просторы в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, то там "воевать будет гораздо легче".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.