https://ukraina.ru/20220917/1038800487.html

Военный эксперт Литовкин рассказал, на каких границах остановится РФ выполнять задачи СВО

Военный эксперт Литовкин рассказал, на каких границах остановится РФ выполнять задачи СВО - 17.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт Литовкин рассказал, на каких границах остановится РФ выполнять задачи СВО

Россия полностью освободит территорию Украины от противника, ведь только тогда будут выполнены задачи СВО, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру

2022-09-17T06:15

2022-09-17T06:15

2022-09-17T06:15

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Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у спецоперации России на Украине есть "полтора" сценария развития: достижение всех заявленных целей и "недвусмысленное признание" ее итогов Киевом или "военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации".По его мнению, когда ВС РФ выйдут из густонаселенной части Донбасса на степные просторы в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, то там "воевать будет гораздо легче".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220915/1038751607.html

https://ukraina.ru/20220915/1038744650.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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