ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона: есть погибшие – СМИ - 16.09.2022 Украина.ру
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ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона: есть погибшие – СМИ
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона: есть погибшие – СМИ - 16.09.2022 Украина.ру
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона: есть погибшие – СМИ
По центру Херсона нанесен ракетный удар, не менее пяти ракет HIMARS, сообщает РИА Новости 16 сентября
2022-09-16T11:24
2022-09-16T11:25
новости
херсон
обстрелы
himars
ракетный удар
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По информации корреспондента РИА Новости, удар нанесен рядом со зданием местной администрации.Накануне сообщалось, что с раннего утра 15 сентября ВСУ вели обстрел Херсонской области: под огнем оказались город Новая Каховка и близлежащие села. Над городом работала российская система ПВО.В самом Херсоне во второй половине дня прогремело более пяти взрывов, также работало ПВО.Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева в своем телеграм-канале рассказала об обстрелах Киселевки. Она подчеркнула, что большая часть ударов ВСУ при обстрелах пришлась по мирному населению. При этом информации о жертвах и пострадавших пока не было.
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новости, херсон, обстрелы, himars, ракетный удар
Новости, Херсон, обстрелы, HIMARS, ракетный удар

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона: есть погибшие – СМИ

11:24 16.09.2022 (обновлено: 11:25 16.09.2022)
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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По центру Херсона нанесен ракетный удар, не менее пяти ракет HIMARS, сообщает РИА Новости 16 сентября
По информации корреспондента РИА Новости, удар нанесен рядом со зданием местной администрации.
В результате ракетного обстрела центра Херсона есть погибшие и раненые.
Накануне сообщалось, что с раннего утра 15 сентября ВСУ вели обстрел Херсонской области: под огнем оказались город Новая Каховка и близлежащие села. Над городом работала российская система ПВО.
В самом Херсоне во второй половине дня прогремело более пяти взрывов, также работало ПВО.
Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева в своем телеграм-канале рассказала об обстрелах Киселевки. Она подчеркнула, что большая часть ударов ВСУ при обстрелах пришлась по мирному населению. При этом информации о жертвах и пострадавших пока не было.
Встреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС
Вчера, 19:00
Путин в Самарканде, ПВО над Херсоном, дипломатия вокруг Украины. Итоги 15 сентябряВСУ обстреливали Херсонскую область и ЛНР, российский МИД сделал ряд заявлений, в Самарканде прошел первый день саммита ШОС
 
НовостиХерсонобстрелыHIMARSракетный удар
 
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