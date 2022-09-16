https://ukraina.ru/20220916/1038793404.html
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона: есть погибшие – СМИ
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона: есть погибшие – СМИ - 16.09.2022 Украина.ру
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона: есть погибшие – СМИ
По центру Херсона нанесен ракетный удар, не менее пяти ракет HIMARS, сообщает РИА Новости 16 сентября
2022-09-16T11:24
2022-09-16T11:24
2022-09-16T11:25
новости
херсон
обстрелы
himars
ракетный удар
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По информации корреспондента РИА Новости, удар нанесен рядом со зданием местной администрации.Накануне сообщалось, что с раннего утра 15 сентября ВСУ вели обстрел Херсонской области: под огнем оказались город Новая Каховка и близлежащие села. Над городом работала российская система ПВО.В самом Херсоне во второй половине дня прогремело более пяти взрывов, также работало ПВО.Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева в своем телеграм-канале рассказала об обстрелах Киселевки. Она подчеркнула, что большая часть ударов ВСУ при обстрелах пришлась по мирному населению. При этом информации о жертвах и пострадавших пока не было.
https://ukraina.ru/20220915/1038780177.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, херсон, обстрелы, himars, ракетный удар
Новости, Херсон, обстрелы, HIMARS, ракетный удар
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона: есть погибшие – СМИ
11:24 16.09.2022 (обновлено: 11:25 16.09.2022)
По центру Херсона нанесен ракетный удар, не менее пяти ракет HIMARS, сообщает РИА Новости 16 сентября
По информации корреспондента РИА Новости, удар нанесен рядом со зданием местной администрации.
В результате ракетного обстрела центра Херсона есть погибшие и раненые.
Накануне сообщалось, что с раннего утра 15 сентября ВСУ вели обстрел Херсонской области: под огнем оказались город Новая Каховка и близлежащие села. Над городом работала российская система ПВО.
В самом Херсоне во второй половине дня прогремело более пяти взрывов, также работало ПВО.
Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева в своем телеграм-канале рассказала об обстрелах Киселевки. Она подчеркнула, что большая часть ударов ВСУ при обстрелах пришлась по мирному населению. При этом информации о жертвах и пострадавших пока не было.