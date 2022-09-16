https://ukraina.ru/20220916/1038793404.html

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона: есть погибшие – СМИ

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона: есть погибшие – СМИ - 16.09.2022 Украина.ру

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона: есть погибшие – СМИ

По центру Херсона нанесен ракетный удар, не менее пяти ракет HIMARS, сообщает РИА Новости 16 сентября

2022-09-16T11:24

2022-09-16T11:24

2022-09-16T11:25

новости

херсон

обстрелы

himars

ракетный удар

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По информации корреспондента РИА Новости, удар нанесен рядом со зданием местной администрации.Накануне сообщалось, что с раннего утра 15 сентября ВСУ вели обстрел Херсонской области: под огнем оказались город Новая Каховка и близлежащие села. Над городом работала российская система ПВО.В самом Херсоне во второй половине дня прогремело более пяти взрывов, также работало ПВО.Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева в своем телеграм-канале рассказала об обстрелах Киселевки. Она подчеркнула, что большая часть ударов ВСУ при обстрелах пришлась по мирному населению. При этом информации о жертвах и пострадавших пока не было.

https://ukraina.ru/20220915/1038780177.html

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2022

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новости, херсон, обстрелы, himars, ракетный удар