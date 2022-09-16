Резолюция МАГАТЭ разочаровала руководство Запорожской области - 16.09.2022 Украина.ру
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Резолюция МАГАТЭ разочаровала руководство Запорожской области
Резолюция МАГАТЭ разочаровала руководство Запорожской области - 16.09.2022 Украина.ру
Резолюция МАГАТЭ разочаровала руководство Запорожской области
Резолюция МАГАТЭ по Запорожской АЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 16 сентября РИА Новости
2022-09-16T09:35
2022-09-16T09:35
магатэ
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"Резолюция, с одной стороны, разочаровывает, так как у нас оставалась надежда, что в МАГАТЭ еще есть толика принципиальности и независимости, с другой — это доказательство, что организация неспособна на объективное и непредвзятое расследование", — пояснил Рогов.По его словам, в принятом документе агентства, несмотря на полученные доказательства, так и не прозвучало, что главный и единственный виновник обстрелов АЭС — украинские войска, в то время как российские военнослужащие выступают гарантом обеспечения безопасности и защиты атомной станции от внешних террористических угроз.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.Ранее совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял документ с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". Поддержку резолюции высказали 26 членов совета, два выступили против, еще семь воздержались. До этого миссия посещала станцию, оставив там на постоянной основе двух своих представителей.
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магатэ, запорожская аэс, новости, запорожская область
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Новости, Запорожская область

Резолюция МАГАТЭ разочаровала руководство Запорожской области

09:35 16.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Резолюция МАГАТЭ по Запорожской АЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 16 сентября РИА Новости
"Резолюция, с одной стороны, разочаровывает, так как у нас оставалась надежда, что в МАГАТЭ еще есть толика принципиальности и независимости, с другой — это доказательство, что организация неспособна на объективное и непредвзятое расследование", — пояснил Рогов.
По его словам, в принятом документе агентства, несмотря на полученные доказательства, так и не прозвучало, что главный и единственный виновник обстрелов АЭС — украинские войска, в то время как российские военнослужащие выступают гарантом обеспечения безопасности и защиты атомной станции от внешних террористических угроз.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии.
Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Ранее совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял документ с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". Поддержку резолюции высказали 26 членов совета, два выступили против, еще семь воздержались. До этого миссия посещала станцию, оставив там на постоянной основе двух своих представителей.
 
МАГАТЭЗапорожская АЭСНовостиЗапорожская область
 
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