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Резолюция МАГАТЭ разочаровала руководство Запорожской области

Резолюция МАГАТЭ разочаровала руководство Запорожской области - 16.09.2022 Украина.ру

Резолюция МАГАТЭ разочаровала руководство Запорожской области

Резолюция МАГАТЭ по Запорожской АЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 16 сентября РИА Новости

2022-09-16T09:35

2022-09-16T09:35

2022-09-16T09:35

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"Резолюция, с одной стороны, разочаровывает, так как у нас оставалась надежда, что в МАГАТЭ еще есть толика принципиальности и независимости, с другой — это доказательство, что организация неспособна на объективное и непредвзятое расследование", — пояснил Рогов.По его словам, в принятом документе агентства, несмотря на полученные доказательства, так и не прозвучало, что главный и единственный виновник обстрелов АЭС — украинские войска, в то время как российские военнослужащие выступают гарантом обеспечения безопасности и защиты атомной станции от внешних террористических угроз.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.Ранее совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял документ с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". Поддержку резолюции высказали 26 членов совета, два выступили против, еще семь воздержались. До этого миссия посещала станцию, оставив там на постоянной основе двух своих представителей.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

магатэ, запорожская аэс, новости, запорожская область