https://ukraina.ru/20220916/1038785209.html

Песков: публикация Sun о попытке покушения на Путина не соответствует действительности

Песков: публикация Sun о попытке покушения на Путина не соответствует действительности - 16.09.2022 Украина.ру

Песков: публикация Sun о попытке покушения на Путина не соответствует действительности

Публикация британского таблоида The Sun, согласно которой на президента РФ Владимира Путина покушались в Москве, не соответствует действительности, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2022-09-16T08:44

2022-09-16T08:44

2022-09-16T08:44

новости

шос

владимир путин

песков

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14 сентября на сайте таблоида появилась статья, в которой говорилось, что в Москве на Путина совершили покушение. В Sun утверждали, что на пути следования кортежа "что-то взорвалось".Путин прилетел 15 сентября в Самарканд накануне саммита ШОС, где провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР.

https://ukraina.ru/20220915/1038734334.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, шос, владимир путин, песков