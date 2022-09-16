Песков: публикация Sun о попытке покушения на Путина не соответствует действительности - 16.09.2022 Украина.ру
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Песков: публикация Sun о попытке покушения на Путина не соответствует действительности
Песков: публикация Sun о попытке покушения на Путина не соответствует действительности - 16.09.2022 Украина.ру
Песков: публикация Sun о попытке покушения на Путина не соответствует действительности
Публикация британского таблоида The Sun, согласно которой на президента РФ Владимира Путина покушались в Москве, не соответствует действительности, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2022-09-16T08:44
2022-09-16T08:44
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14 сентября на сайте таблоида появилась статья, в которой говорилось, что в Москве на Путина совершили покушение. В Sun утверждали, что на пути следования кортежа "что-то взорвалось".Путин прилетел 15 сентября в Самарканд накануне саммита ШОС, где провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР.
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Новости, ШОС, Владимир Путин, Песков

Песков: публикация Sun о попытке покушения на Путина не соответствует действительности

08:44 16.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Публикация британского таблоида The Sun, согласно которой на президента РФ Владимира Путина покушались в Москве, не соответствует действительности, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
14 сентября на сайте таблоида появилась статья, в которой говорилось, что в Москве на Путина совершили покушение. В Sun утверждали, что на пути следования кортежа "что-то взорвалось".
"Нет", — ответил Песков на вопрос агентства о том, соответствует ли информация Sun действительности.
Путин прилетел 15 сентября в Самарканд накануне саммита ШОС, где провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР.
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