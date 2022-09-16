https://ukraina.ru/20220916/1038785209.html
Песков: публикация Sun о попытке покушения на Путина не соответствует действительности
Песков: публикация Sun о попытке покушения на Путина не соответствует действительности - 16.09.2022 Украина.ру
Песков: публикация Sun о попытке покушения на Путина не соответствует действительности
Публикация британского таблоида The Sun, согласно которой на президента РФ Владимира Путина покушались в Москве, не соответствует действительности, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2022-09-16T08:44
2022-09-16T08:44
2022-09-16T08:44
новости
шос
владимир путин
песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/06/1033320620_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_cd9d348909357c016f7dbc6a8a1e00e2.jpg
14 сентября на сайте таблоида появилась статья, в которой говорилось, что в Москве на Путина совершили покушение. В Sun утверждали, что на пути следования кортежа "что-то взорвалось".Путин прилетел 15 сентября в Самарканд накануне саммита ШОС, где провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР.
https://ukraina.ru/20220915/1038734334.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/06/1033320620_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_953be1b54eaf04461a336efff4addaa6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, шос, владимир путин, песков
Новости, ШОС, Владимир Путин, Песков
Песков: публикация Sun о попытке покушения на Путина не соответствует действительности
Публикация британского таблоида The Sun, согласно которой на президента РФ Владимира Путина покушались в Москве, не соответствует действительности, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
14 сентября на сайте таблоида появилась статья, в которой говорилось, что в Москве на Путина совершили покушение. В Sun утверждали, что на пути следования кортежа "что-то взорвалось".
"Нет", — ответил Песков на вопрос агентства о том, соответствует ли информация Sun действительности.
Путин прилетел 15 сентября в Самарканд накануне саммита ШОС, где провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР.