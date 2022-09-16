https://ukraina.ru/20220916/1038784967.html

В США испугались, что Китай и Россия готовятся к войне

В США испугались, что Китай и Россия готовятся к войне - 16.09.2022 Украина.ру

В США испугались, что Китай и Россия готовятся к войне

Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" с участием России и Китая представляет угрозу для США, написал в статье "Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?" в журнале National Interest обозреватель Крис Осборн

2022-09-16T08:32

2022-09-16T08:32

2022-09-16T08:32

новости

россия

китай

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0e/1038721018_0:196:2500:1602_1920x0_80_0_0_153a7ff9b7ca337a8a5874baa98d56a4.jpg

По словам журналиста, возможности полноценного взаимодействия двух стран могут стать поводом для "беспрецедентного уровня беспокойства у лиц, принимающих решения в Пентагоне".Он отметил, что учения "Восток-2022" предусматривали использование двухсторонней связи "воздух-земля".Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проходили с 1 по 7 сентября. В сложности в них принимали участие более 50 тысяч военнослужащих и свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.В маневрах совместно с Россией участвовали 14 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.

https://ukraina.ru/20220914/1038723869.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, китай, сша