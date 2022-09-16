В США испугались, что Китай и Россия готовятся к войне - 16.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220916/1038784967.html
В США испугались, что Китай и Россия готовятся к войне
В США испугались, что Китай и Россия готовятся к войне - 16.09.2022 Украина.ру
В США испугались, что Китай и Россия готовятся к войне
Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" с участием России и Китая представляет угрозу для США, написал в статье "Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?" в журнале National Interest обозреватель Крис Осборн
2022-09-16T08:32
2022-09-16T08:32
новости
россия
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0e/1038721018_0:196:2500:1602_1920x0_80_0_0_153a7ff9b7ca337a8a5874baa98d56a4.jpg
По словам журналиста, возможности полноценного взаимодействия двух стран могут стать поводом для "беспрецедентного уровня беспокойства у лиц, принимающих решения в Пентагоне".Он отметил, что учения "Восток-2022" предусматривали использование двухсторонней связи "воздух-земля".Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проходили с 1 по 7 сентября. В сложности в них принимали участие более 50 тысяч военнослужащих и свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.В маневрах совместно с Россией участвовали 14 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.
https://ukraina.ru/20220914/1038723869.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0e/1038721018_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_0e27c465697c7fe8a68cbc37ef5b0f0b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, китай, сша
Новости, Россия, Китай, США

В США испугались, что Китай и Россия готовятся к войне

08:32 16.09.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчения "Восток-2022"
Учения Восток-2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" с участием России и Китая представляет угрозу для США, написал в статье "Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?" в журнале National Interest обозреватель Крис Осборн
По словам журналиста, возможности полноценного взаимодействия двух стран могут стать поводом для "беспрецедентного уровня беспокойства у лиц, принимающих решения в Пентагоне".
"Хотя перспектива крупномасштабного военного сотрудничества и взаимодействия России и Китая, вероятно, вызывает беспокойство в любом отношении, эффективно интегрированные в информационную сеть российско-китайские силы, по-видимому, представляют гораздо большую угрозу. <…> И она вырастет в разы, если китайские и российские силы будут способны к совместной координации в нескольких областях", — считает Осборн.
Он отметил, что учения "Восток-2022" предусматривали использование двухсторонней связи "воздух-земля".
Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проходили с 1 по 7 сентября. В сложности в них принимали участие более 50 тысяч военнослужащих и свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
В маневрах совместно с Россией участвовали 14 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.
Путин Си коллаж
14 сентября, 13:33
Помесь меморандума с ассоциацией. Украина хочет безопасности за чужой счет, но ее разводят
 
НовостиРоссияКитайСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:55Украинцы хотят убить Джеффа Монсона
10:39Новый "Минск". Если правда - глупо, если фейк, то глупо вдвойне
10:23Пушилин сказал, какой город больше всего хотят захватить ВСУ
10:13Россия и международное право. Краткая справка
10:05Александр Домрин: Нужно понимать, что международное право написано на языке колонизаторов
10:04"Правила" вместо права. Как украинский конфликт девальвировал международное право
09:50Неизвестное будущее под канонаду артиллерии. Почему Лисичанск так и не наладил мирную жизнь
09:46Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро - посол РФ в Швеции
09:42Глава ЛНР: все попытки контрнаступления ВСУ будут отбиты
09:35Резолюция МАГАТЭ разочаровала руководство Запорожской области
09:32Небензя обвинил Запад во вранье о санкциях
09:12Власти Энергодара сообщили, что договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ
09:00"Помощь" США и её последствия, полемика вокруг ЗАЭС. Главное на Украине на утро 16 сентября
08:44Песков: публикация Sun о попытке покушения на Путина не соответствует действительности
08:38Посол Антонов сравнил США с "ковбоем с плохим зрением"
08:32В США испугались, что Китай и Россия готовятся к войне
08:24Президент Бразилии объяснил, как НАТО могло предотвратить российскую спецоперацию
08:21В Васильевке Запорожской области начали восстанавливать больницу после обстрелов ВСУ
08:12"Не пример для подражания": Папа Римский жестко высказался о западных странах
08:01"Чтобы Госдепу спалось как на иголках": глава Чечни рассказал о создании подразделения ОМОН
Лента новостейМолния