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В США испугались, что Китай и Россия готовятся к войне
В США испугались, что Китай и Россия готовятся к войне - 16.09.2022 Украина.ру
В США испугались, что Китай и Россия готовятся к войне
Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" с участием России и Китая представляет угрозу для США, написал в статье "Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?" в журнале National Interest обозреватель Крис Осборн
2022-09-16T08:32
2022-09-16T08:32
2022-09-16T08:32
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По словам журналиста, возможности полноценного взаимодействия двух стран могут стать поводом для "беспрецедентного уровня беспокойства у лиц, принимающих решения в Пентагоне".Он отметил, что учения "Восток-2022" предусматривали использование двухсторонней связи "воздух-земля".Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проходили с 1 по 7 сентября. В сложности в них принимали участие более 50 тысяч военнослужащих и свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.В маневрах совместно с Россией участвовали 14 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.
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Украина.ру
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новости, россия, китай, сша
В США испугались, что Китай и Россия готовятся к войне
Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" с участием России и Китая представляет угрозу для США, написал в статье "Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?" в журнале National Interest обозреватель Крис Осборн
По словам журналиста, возможности полноценного взаимодействия двух стран могут стать поводом для "беспрецедентного уровня беспокойства у лиц, принимающих решения в Пентагоне".
"Хотя перспектива крупномасштабного военного сотрудничества и взаимодействия России и Китая, вероятно, вызывает беспокойство в любом отношении, эффективно интегрированные в информационную сеть российско-китайские силы, по-видимому, представляют гораздо большую угрозу. <…> И она вырастет в разы, если китайские и российские силы будут способны к совместной координации в нескольких областях", — считает Осборн.
Он отметил, что учения "Восток-2022" предусматривали использование двухсторонней связи "воздух-земля".
Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проходили с 1 по 7 сентября. В сложности в них принимали участие более 50 тысяч военнослужащих и свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
В маневрах совместно с Россией участвовали 14 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.