https://ukraina.ru/20220916/1038784787.html

В Васильевке Запорожской области начали восстанавливать больницу после обстрелов ВСУ

В Васильевке Запорожской области начали восстанавливать больницу после обстрелов ВСУ - 16.09.2022 Украина.ру

В Васильевке Запорожской области начали восстанавливать больницу после обстрелов ВСУ

В Васильевке в Запорожской области начали восстанавливать с российской помощью больницу, которая была повреждена весной из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщил журналистам главный врач медучреждения Николай Лысенко

2022-09-16T08:21

2022-09-16T08:21

2022-09-16T08:21

новости

больница

запорожская область

россия

всу

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По его словам, городская Васильевская больница пострадала во время обстрелов в начале СВО на Украине. Один из корпусов полностью разрушен и восстановлению не подлежит. А второй, где располагались разные отделения, несмотря на выбитые окна и разрушенные насквозь осколками снарядов стены, продолжает принимать пациентов.Он рассказал, что когда больница подвергалась обстрелам ВСУ, пациентов, рожениц и больных после операций спускали в подвалы, а медицинскую помощь оказывали там не только местным жителям, но и российским добровольцам, которые приезжали с колоннами гуманитарной помощи.

https://ukraina.ru/20220915/1038744650.html

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новости, больница, запорожская область, россия, всу