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В Васильевке Запорожской области начали восстанавливать больницу после обстрелов ВСУ
В Васильевке Запорожской области начали восстанавливать больницу после обстрелов ВСУ - 16.09.2022 Украина.ру
В Васильевке Запорожской области начали восстанавливать больницу после обстрелов ВСУ
В Васильевке в Запорожской области начали восстанавливать с российской помощью больницу, которая была повреждена весной из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщил журналистам главный врач медучреждения Николай Лысенко
2022-09-16T08:21
2022-09-16T08:21
2022-09-16T08:21
новости
больница
запорожская область
россия
всу
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По его словам, городская Васильевская больница пострадала во время обстрелов в начале СВО на Украине. Один из корпусов полностью разрушен и восстановлению не подлежит. А второй, где располагались разные отделения, несмотря на выбитые окна и разрушенные насквозь осколками снарядов стены, продолжает принимать пациентов.Он рассказал, что когда больница подвергалась обстрелам ВСУ, пациентов, рожениц и больных после операций спускали в подвалы, а медицинскую помощь оказывали там не только местным жителям, но и российским добровольцам, которые приезжали с колоннами гуманитарной помощи.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, больница, запорожская область, россия, всу
Новости, больница, Запорожская область, Россия, ВСУ
В Васильевке Запорожской области начали восстанавливать больницу после обстрелов ВСУ
В Васильевке в Запорожской области начали восстанавливать с российской помощью больницу, которая была повреждена весной из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщил журналистам главный врач медучреждения Николай Лысенко
По его словам, городская Васильевская больница пострадала во время обстрелов в начале СВО на Украине. Один из корпусов полностью разрушен и восстановлению не подлежит. А второй, где располагались разные отделения, несмотря на выбитые окна и разрушенные насквозь осколками снарядов стены, продолжает принимать пациентов.
"Как бы больница ни была повреждена, мы ведем прием в том же режиме. Сегодня нам привезли гуманитарную помощь из Великого Новгорода — стекла, которые мы будем сейчас использовать при восстановлении этого здания. Работы много. Разрушено не только это здание, но и отопительная система, и все энергоснабжение. Это все надо восстановить", — сказал Лысенко.
Он рассказал, что когда больница подвергалась обстрелам ВСУ, пациентов, рожениц и больных после операций спускали в подвалы, а медицинскую помощь оказывали там не только местным жителям, но и российским добровольцам, которые приезжали с колоннами гуманитарной помощи.