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"Чтобы Госдепу спалось как на иголках": глава Чечни рассказал о создании подразделения ОМОН
"Чтобы Госдепу спалось как на иголках": глава Чечни рассказал о создании подразделения ОМОН - 16.09.2022 Украина.ру
"Чтобы Госдепу спалось как на иголках": глава Чечни рассказал о создании подразделения ОМОН
Глава Чечни Рамзан Кадыров 15 сентября в своем Telegram рассказал о создании еще одного подразделения ОМОН "Ахмат-1" с двумя тысячами бойцов
2022-09-16T08:01
2022-09-16T08:01
2022-09-16T08:01
кадыров
омон
новости
госдеп сша
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"Чтобы сегодня госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали еще одно подразделение ОМОН "Ахмат-1" с 2 тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наемников свинцовым дождем. Вторая: новое подразделение - это еще не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный HIMARS хоть отбавляй", - написал Кадыров.Министерство финансов США накануне опубликовало санкционный список в связи с событиями на Украине. В него вошли глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова, которых в Минфине США также называют "женами" Кадырова.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кадыров, омон, новости, госдеп сша
Кадыров, ОМОН, Новости, Госдеп США
"Чтобы Госдепу спалось как на иголках": глава Чечни рассказал о создании подразделения ОМОН
Глава Чечни Рамзан Кадыров 15 сентября в своем Telegram рассказал о создании еще одного подразделения ОМОН "Ахмат-1" с двумя тысячами бойцов
"Чтобы сегодня госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали еще одно подразделение ОМОН "Ахмат-1" с 2 тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наемников свинцовым дождем. Вторая: новое подразделение - это еще не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный HIMARS хоть отбавляй", - написал Кадыров.
Министерство финансов США накануне опубликовало санкционный список в связи с событиями на Украине. В него вошли глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова, которых в Минфине США также называют "женами" Кадырова.