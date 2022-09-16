"Чтобы Госдепу спалось как на иголках": глава Чечни рассказал о создании подразделения ОМОН - 16.09.2022 Украина.ру
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"Чтобы Госдепу спалось как на иголках": глава Чечни рассказал о создании подразделения ОМОН
"Чтобы Госдепу спалось как на иголках": глава Чечни рассказал о создании подразделения ОМОН - 16.09.2022 Украина.ру
"Чтобы Госдепу спалось как на иголках": глава Чечни рассказал о создании подразделения ОМОН
Глава Чечни Рамзан Кадыров 15 сентября в своем Telegram рассказал о создании еще одного подразделения ОМОН "Ахмат-1" с двумя тысячами бойцов
2022-09-16T08:01
2022-09-16T08:01
кадыров
омон
новости
госдеп сша
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"Чтобы сегодня госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали еще одно подразделение ОМОН "Ахмат-1" с 2 тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наемников свинцовым дождем. Вторая: новое подразделение - это еще не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный HIMARS хоть отбавляй", - написал Кадыров.Министерство финансов США накануне опубликовало санкционный список в связи с событиями на Украине. В него вошли глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова, которых в Минфине США также называют "женами" Кадырова.
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кадыров, омон, новости, госдеп сша
Кадыров, ОМОН, Новости, Госдеп США

"Чтобы Госдепу спалось как на иголках": глава Чечни рассказал о создании подразделения ОМОН

08:01 16.09.2022
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров
Открытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров 15 сентября в своем Telegram рассказал о создании еще одного подразделения ОМОН "Ахмат-1" с двумя тысячами бойцов
"Чтобы сегодня госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали еще одно подразделение ОМОН "Ахмат-1" с 2 тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наемников свинцовым дождем. Вторая: новое подразделение - это еще не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный HIMARS хоть отбавляй", - написал Кадыров.
Министерство финансов США накануне опубликовало санкционный список в связи с событиями на Украине. В него вошли глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова, которых в Минфине США также называют "женами" Кадырова.
 
КадыровОМОННовостиГосдеп США
 
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Заголовок открываемого материала
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