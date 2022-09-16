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"Чтобы Госдепу спалось как на иголках": глава Чечни рассказал о создании подразделения ОМОН

"Чтобы Госдепу спалось как на иголках": глава Чечни рассказал о создании подразделения ОМОН - 16.09.2022 Украина.ру

"Чтобы Госдепу спалось как на иголках": глава Чечни рассказал о создании подразделения ОМОН

Глава Чечни Рамзан Кадыров 15 сентября в своем Telegram рассказал о создании еще одного подразделения ОМОН "Ахмат-1" с двумя тысячами бойцов

2022-09-16T08:01

2022-09-16T08:01

2022-09-16T08:01

кадыров

омон

новости

госдеп сша

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"Чтобы сегодня госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали еще одно подразделение ОМОН "Ахмат-1" с 2 тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наемников свинцовым дождем. Вторая: новое подразделение - это еще не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный HIMARS хоть отбавляй", - написал Кадыров.Министерство финансов США накануне опубликовало санкционный список в связи с событиями на Украине. В него вошли глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова, которых в Минфине США также называют "женами" Кадырова.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кадыров, омон, новости, госдеп сша