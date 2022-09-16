На киргизско-таджикской границе идут боестолкновения между военными — погранслужба - 16.09.2022 Украина.ру
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На киргизско-таджикской границе идут боестолкновения между военными — погранслужба
На киргизско-таджикской границе идут боестолкновения между военными — погранслужба - 16.09.2022 Украина.ру
На киргизско-таджикской границе идут боестолкновения между военными — погранслужба
Вооруженные столкновения между киргизскими и таджикскими военными проходят по всему периметру границы двух стран. Об этом сообщили 16 сентября в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии
2022-09-16T07:23
2022-09-16T07:33
таджикистан
киргизия
столкновения
новости
военные
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"По состоянию на 8.25 (5.25 мск. — ред.) обстановка на кыргызском-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы", — заявил представитель пресс-службы.По его словам, военнослужащие ПС ГКНБ Киргизии, дислоцированные на этом направлении, ведут ответный огонь.Госкомитет нацбезопасности Таджикистана, в свою очередь, заявил, что киргизские пограничники, нарушив договоренность, атаковали погранзаставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара".Накануне утром погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между пограничниками двух стран в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила другую сторону в необоснованном обстреле своей погранзаставы.В середине дня между военными двух стран началась еще одна перестрелка — в местности Как-Сай, а после этого — в местности Паскы-Арык.По официальным данным, пострадали два киргизских пограничника, в Таджикистане — один погиб и двое получили ранения.Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.
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таджикистан, киргизия, столкновения, новости, военные
Таджикистан, Киргизия, столкновения, Новости, военные

На киргизско-таджикской границе идут боестолкновения между военными — погранслужба

07:23 16.09.2022 (обновлено: 07:33 16.09.2022)
 
© Anson Mackay / flickr.com
© Anson Mackay / flickr.com
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Вооруженные столкновения между киргизскими и таджикскими военными проходят по всему периметру границы двух стран. Об этом сообщили 16 сентября в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии
"По состоянию на 8.25 (5.25 мск. — ред.) обстановка на кыргызском-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы", — заявил представитель пресс-службы.
По его словам, военнослужащие ПС ГКНБ Киргизии, дислоцированные на этом направлении, ведут ответный огонь.
Госкомитет нацбезопасности Таджикистана, в свою очередь, заявил, что киргизские пограничники, нарушив договоренность, атаковали погранзаставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара".

"Наряду с этим военнослужащие Киргизии с применением тяжелого орудия и минометов совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Ало, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кульканд в поселке Чоркух города Исфара, а также Хистеварз и Овчикалача Бободжон Гафуровского района", — добавили в ведомстве.

Накануне утром погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между пограничниками двух стран в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила другую сторону в необоснованном обстреле своей погранзаставы.
В середине дня между военными двух стран началась еще одна перестрелка — в местности Как-Сай, а после этого — в местности Паскы-Арык.
По официальным данным, пострадали два киргизских пограничника, в Таджикистане — один погиб и двое получили ранения.
Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.
 
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