https://ukraina.ru/20220916/1038783251.html
На киргизско-таджикской границе идут боестолкновения между военными — погранслужба
На киргизско-таджикской границе идут боестолкновения между военными — погранслужба - 16.09.2022 Украина.ру
На киргизско-таджикской границе идут боестолкновения между военными — погранслужба
Вооруженные столкновения между киргизскими и таджикскими военными проходят по всему периметру границы двух стран. Об этом сообщили 16 сентября в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии
2022-09-16T07:23
2022-09-16T07:23
2022-09-16T07:33
таджикистан
киргизия
столкновения
новости
военные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102733/99/1027339905_0:0:4096:2304_1920x0_80_0_0_ead167732823b0509373b23831f18123.jpg
"По состоянию на 8.25 (5.25 мск. — ред.) обстановка на кыргызском-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы", — заявил представитель пресс-службы.По его словам, военнослужащие ПС ГКНБ Киргизии, дислоцированные на этом направлении, ведут ответный огонь.Госкомитет нацбезопасности Таджикистана, в свою очередь, заявил, что киргизские пограничники, нарушив договоренность, атаковали погранзаставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара".Накануне утром погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между пограничниками двух стран в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила другую сторону в необоснованном обстреле своей погранзаставы.В середине дня между военными двух стран началась еще одна перестрелка — в местности Как-Сай, а после этого — в местности Паскы-Арык.По официальным данным, пострадали два киргизских пограничника, в Таджикистане — один погиб и двое получили ранения.Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102733/99/1027339905_512:0:3584:2304_1920x0_80_0_0_7b133df0f62d198a7c5d63f55103d929.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
таджикистан, киргизия, столкновения, новости, военные
На киргизско-таджикской границе идут боестолкновения между военными — погранслужба
07:23 16.09.2022 (обновлено: 07:33 16.09.2022)
Вооруженные столкновения между киргизскими и таджикскими военными проходят по всему периметру границы двух стран. Об этом сообщили 16 сентября в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии
"По состоянию на 8.25 (5.25 мск. — ред.) обстановка на кыргызском-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы", — заявил представитель пресс-службы.
По его словам, военнослужащие ПС ГКНБ Киргизии, дислоцированные на этом направлении, ведут ответный огонь.
Госкомитет нацбезопасности Таджикистана, в свою очередь, заявил, что киргизские пограничники, нарушив договоренность, атаковали погранзаставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара".
"Наряду с этим военнослужащие Киргизии с применением тяжелого орудия и минометов совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Ало, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кульканд в поселке Чоркух города Исфара, а также Хистеварз и Овчикалача Бободжон Гафуровского района", — добавили в ведомстве.
Накануне утром погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между пограничниками двух стран в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила другую сторону в необоснованном обстреле своей погранзаставы.
В середине дня между военными двух стран началась еще одна перестрелка — в местности Как-Сай, а после этого — в местности Паскы-Арык.
По официальным данным, пострадали два киргизских пограничника, в Таджикистане — один погиб и двое получили ранения.
Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.