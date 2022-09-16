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На киргизско-таджикской границе идут боестолкновения между военными — погранслужба

На киргизско-таджикской границе идут боестолкновения между военными — погранслужба - 16.09.2022 Украина.ру

На киргизско-таджикской границе идут боестолкновения между военными — погранслужба

Вооруженные столкновения между киргизскими и таджикскими военными проходят по всему периметру границы двух стран. Об этом сообщили 16 сентября в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии

2022-09-16T07:23

2022-09-16T07:23

2022-09-16T07:33

таджикистан

киргизия

столкновения

новости

военные

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"По состоянию на 8.25 (5.25 мск. — ред.) обстановка на кыргызском-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы", — заявил представитель пресс-службы.По его словам, военнослужащие ПС ГКНБ Киргизии, дислоцированные на этом направлении, ведут ответный огонь.Госкомитет нацбезопасности Таджикистана, в свою очередь, заявил, что киргизские пограничники, нарушив договоренность, атаковали погранзаставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара".Накануне утром погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между пограничниками двух стран в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила другую сторону в необоснованном обстреле своей погранзаставы.В середине дня между военными двух стран началась еще одна перестрелка — в местности Как-Сай, а после этого — в местности Паскы-Арык.По официальным данным, пострадали два киргизских пограничника, в Таджикистане — один погиб и двое получили ранения.Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

таджикистан, киргизия, столкновения, новости, военные