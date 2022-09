https://ukraina.ru/20220916/1038781677.html

Александр Домрин: Нужно понимать, что международное право написано на языке колонизаторов

Украина.ру, 16.09.2022

2022-09-16T10:05

Сенаторы США - республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь - представили законопроект о признании России страной-спонсором терроризма. Это уже их вторая попытка, предыдущая не увенчалась успехом. Специалисты оценивают инициативу как перетягивание Вашингтоном "одеяла" международного права на себя. В частности, такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американист, доктор юридических наук Александр Домрин.- Александр Николаевич, как бы Вы оценили состояние международного права? Существует ли оно вообще на нынешний момент? Что за последнее время поменялось?- Я преподавал в летний семестр китайским студентам курс под названием Public international law (Публичное международное право – Ред.). А сейчас с сентября по декабрь буду преподавать опять же китайским студентам этот же курс.Раньше я преподавал в Америке, и там, нужно честно сказать, не любят юристов, адвокатов, и заслуженно не любят, потому что You are a hired gun. Что это такое? Если вы юрист – вы нанятое ружье. Вы можете быть наняты мафией, а можете – полицией.Но как юрист вы должны знать, чем вы занимаетесь и соответственно, в зависимости от хорошей оплаты, занимать ту или иную позицию, отстаивать ее. Вы будете смеяться, но я с китайскими студентами занимаюсь по американскому учебнику.- То есть международное право в принципе написано на английском языке?- Оно написано на европейских языках, основатель понятия "международное право" товарищ Гроций, он был из Голландии, но то, что международное право писалось европейскими колонизаторами - совершенно очевидно.И вот в июле я преподаю международное право китайцам, и вдруг вылезли эти американские либероиды во главе с сенатором США от штата Коннектикут Блюменталом (тогда была первая попытка сената признать Россию страной-спонсором терроризма – Ред.), и представляете, а мы проходим именно в это время раздел "States sponsors of terrorism" (Страны-спонсоры терроризма – Ред.). Вот так интересно совпало.Плюс там еще визит безумной бабки на метле Нэнси Пелоси был, на Тайвань она летала, а мы с китайскими студентами в это время международное право проходили.- Очень интересно как китайские студенты на подобные события в рамках курса по международному праву реагируют. Они понимают, что это написанное европейцами международное законодательство не на их стороне?- Прекрасно понимают. Они на нашей волне, не могу сказать, что они там все друзья России, но то, что не друзья Америки – это точно.У меня семестр с сентября по декабрь, первая пара уже послезавтра, я уже думаю, с чего начну следующее занятие, тут и встреча Путина с товарищем Си на саммите ШОС и многое другое.Конечно, очевидно, и я студентам об этом говорю, что международное право американцы пытаются у нас перехватить. Тут есть важные аспекты. Первое: а лучше что? Вместо что? Вот сейчас американцы фактически предлагают распустить ООН. Но это слишком грубо, и мир на это не пойдет, все-таки там порядка 190 стран.Дальше – лишить Россию вето в Совете безопасности, тут уже мы на это не пойдем. Что еще? Нашим дипломатам-участникам генассамблеи не дают визы – это тоже проявление позиции силы.Совершенно очевидно, что сейчас Соединенные Штаты пытаются международное право выкрутить в собственных интересах. Что мы раньше этого не понимали? И сейчас знаем и понимаем.Что касается States sponsors of terrorism, есть информация, которую вам никто другой не расскажет, я все-таки конституционным правом США занимаюсь. Инициатива сената, конгресса Соединенных Штатов объявить Россию страной-спонсором терроризма – это нарушение принципа разделения властей в конституционном праве США.Сейчас при этом совершенно слабом, больном Альцгеймером товарище Байдене одна из ветвей власти – законодательная – пытается перехватить инициативу у другой – исполнительной.На самом деле ежегодно, с середины 70-ых Госдепартамент (это одно из подразделений исполнительной ветви власти) объявляет разные страны спонсорами терроризма. Сейчас их там четыре (Сирия, Иран, КНДР и Куба – Ред.), а до этого была и Ливия, где она сейчас? Она была вместе с ЮАР самой богатой страной Африки. Там же был Ирак, где он? Из Афганистана американцы уже удалились, а в Ираке еще сидят.Но вот что важно, даже, если бы американцы решили объявить страну спонсором терроризма, это может и должна по конституции делать исполнительная ветвь власти. Так что забудьте про Россию.Уже очевидно вполне, что американцы внутри своей конституционной модели начинают задавать вопрос: а по какому праву какой-то Конгресс сюда лезет? Это чисто внутриконституционная тема США – попытка перехвата, узурпации власти одной из ветвей во главе с безумной теткой Нэнси Пелоси против старика-альцгеймера Джо Байдена.- Давайте представим происходящее как судебное заседание. Вы – Россия, а против вас все – и судья, и прокурор и даже адвокат. Что в этой ситуации делать?- Гни свою линию. Если нас объявят все-таки страной-спонсором терроризма, а нас а Америке не любят, то нужно стоять на своем.- А как нам гнуть свою линию, есть у вас какие-то советы?- Пока что наш МИД лишь выражает озабоченность, не было никаких жестких заявлений. По факту жесткое заявление в этой ситуации может быть только одно: объявляйте нас страной-спонсором терроризма, и тогда прекращаем дипломатические отношения.Но, важно понимать, что такое страна-спонсор терроризма с точки зрения права. Это значит, что руководство нашей страны должно быть экстрадировано в Соединенные Штаты. То есть, если Лавров с Захаровой туда летят, их там должны арестовать, потому что они официальные представители признанной Вашингтоном страны-спонсора терроризма.- Мы, получается, будем в этом случае признаны в их "суде" преступниками…- Да, причем признаны Конгрессом и Госдепом США, а не судом даже. Или, например, вы летите в Турцию загорать, то вас оттуда должны экстрадировать в США. Почему? А потому что вы представитель…Россия, конечно, сейчас делает все, чтобы не оказаться в статусе страны-спонсора терроризма, но до руководства США очевидно надо донести, что это разрыв дипломатических отношений.Война сейчас фактически между нами и Соединенными Штатами присутствует, но она не декларуема. Вот если американцы сейчас признают нас страной-спонсором терроризма, они тем самым декладируют войну с нашей страной.

