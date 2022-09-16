https://ukraina.ru/20220916/1038778188.html

Россия и международное право. Краткая справка

Россия и международное право. Краткая справка - 16.09.2022 Украина.ру

Россия и международное право. Краткая справка

Украина.ру, 16.09.2022

2022-09-16T10:13

2022-09-16T10:13

2022-09-16T10:13

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международное право

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Международное право - система юридических норм, регулирующая отношения между государствами. Субъектами международного права являются государства, межгосударственные организации, народы, борющиеся при определенных условиях за независимость, и государственно-подобные образования (как Западный Берлин времен ФРГ и ГДР).В 1920 году была создана "Лига наций" - международная организация, целями которой провозглашались обеспечение коллективной безопасности, предотвращение боевых действий, укрепление мира на планете. Первая мировая война показала неэффективность этой организации.Советский Союз разгромил гитлеровскую Германию во Второй мировой войне, в послевоенном мире возникла потребность в новой "Лиги наций". В октябре 1945 года в США учредили такую организацию - Организацию объединённых наций (ООН). Представители СССР инициировали разработку ряда документов, формировавших различные отрасли международного права:Сейчас в ООН входят 193 государства.Международное право запрещает применять вооруженную силу для разрешения споров. Однако отношения между государствами всегда определялось военно-экономическим потенциалом, балансом сил, пишет доктор юридических наук, профессор, автор учебника "Международное право" Дипломатической академии МИД России Сергей Егоров. Например, генеральная ассамблея ООН осуждала нападения США на Ливию в 1986 году и Панаму в 1989 году.В современности нарушением международного права считают, например, заявление парламента Латвии о признании России "государством-спонсором терроризма" с призывом прекратить выдачу виз россиянам.Соглашение участников международного права (государств) - итог создания международных норм. Общее правило состоит в том, что любой международный договор не создает обязательств для третьих сторон без их согласия. Для третьей стороны такой договор - соглашение других субъектов международного права. В России международные договорённости регулируются Федеральным законом №101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации". Например, по линии только Министерства юстиции РФ в настоящее время действуют 96 международных договоров.На основании международных договоров, в России с освобождением от налога на добавленную стоимость действуют 53 организации. Основные среди них:Для рассмотрения споров между государствами или государствами и частными лицами, на основании международных договоров, созданы судебные органы - международные суды. Наиболее упоминаемые из них:В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал законы о приоритете Конституции РФ над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов. Поправки внесли в гражданский, гражданский процессуальный, уголовно-процессуальный и Кодекс административного производства, и в 115 законов.В закон "О международных договорах Российской Федерации" добавили полномочия Конституционного суда России выносить заключения о возможности исполнения противоречащих Конституции решений иностранных, международных и третейских судов.

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