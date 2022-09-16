Россия и международное право. Краткая справка - 16.09.2022 Украина.ру
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Россия и международное право. Краткая справка
Россия и международное право. Краткая справка - 16.09.2022 Украина.ру
Россия и международное право. Краткая справка
Украина.ру, 16.09.2022
2022-09-16T10:13
2022-09-16T10:13
новости
справка
международное право
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Международное право - система юридических норм, регулирующая отношения между государствами. Субъектами международного права являются государства, межгосударственные организации, народы, борющиеся при определенных условиях за независимость, и государственно-подобные образования (как Западный Берлин времен ФРГ и ГДР).В 1920 году была создана "Лига наций" - международная организация, целями которой провозглашались обеспечение коллективной безопасности, предотвращение боевых действий, укрепление мира на планете. Первая мировая война показала неэффективность этой организации.Советский Союз разгромил гитлеровскую Германию во Второй мировой войне, в послевоенном мире возникла потребность в новой "Лиги наций". В октябре 1945 года в США учредили такую организацию - Организацию объединённых наций (ООН). Представители СССР инициировали разработку ряда документов, формировавших различные отрасли международного права:Сейчас в ООН входят 193 государства.Международное право запрещает применять вооруженную силу для разрешения споров. Однако отношения между государствами всегда определялось военно-экономическим потенциалом, балансом сил, пишет доктор юридических наук, профессор, автор учебника "Международное право" Дипломатической академии МИД России Сергей Егоров. Например, генеральная ассамблея ООН осуждала нападения США на Ливию в 1986 году и Панаму в 1989 году.В современности нарушением международного права считают, например, заявление парламента Латвии о признании России "государством-спонсором терроризма" с призывом прекратить выдачу виз россиянам.Соглашение участников международного права (государств) - итог создания международных норм. Общее правило состоит в том, что любой международный договор не создает обязательств для третьих сторон без их согласия. Для третьей стороны такой договор - соглашение других субъектов международного права. В России международные договорённости регулируются Федеральным законом №101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации". Например, по линии только Министерства юстиции РФ в настоящее время действуют 96 международных договоров.На основании международных договоров, в России с освобождением от налога на добавленную стоимость действуют 53 организации. Основные среди них:Для рассмотрения споров между государствами или государствами и частными лицами, на основании международных договоров, созданы судебные органы - международные суды. Наиболее упоминаемые из них:В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал законы о приоритете Конституции РФ над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов. Поправки внесли в гражданский, гражданский процессуальный, уголовно-процессуальный и Кодекс административного производства, и в 115 законов.В закон "О международных договорах Российской Федерации" добавили полномочия Конституционного суда России выносить заключения о возможности исполнения противоречащих Конституции решений иностранных, международных и третейских судов.
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новости, справка, международное право
Новости, справка, международное право

Россия и международное право. Краткая справка

10:13 16.09.2022
 
© Twitter / Int'l Criminal CourtМеждународный уголовный суд (МУС) в Гааге
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Twitter / Int'l Criminal Court
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Международное право - система юридических норм, регулирующая отношения между государствами. Субъектами международного права являются государства, межгосударственные организации, народы, борющиеся при определенных условиях за независимость, и государственно-подобные образования (как Западный Берлин времен ФРГ и ГДР).
В 1920 году была создана "Лига наций" - международная организация, целями которой провозглашались обеспечение коллективной безопасности, предотвращение боевых действий, укрепление мира на планете. Первая мировая война показала неэффективность этой организации.
Советский Союз разгромил гитлеровскую Германию во Второй мировой войне, в послевоенном мире возникла потребность в новой "Лиги наций". В октябре 1945 года в США учредили такую организацию - Организацию объединённых наций (ООН). Представители СССР инициировали разработку ряда документов, формировавших различные отрасли международного права:
  • Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам (1960 г.);
  • Декларация о принципах международного права (1970 г.);
  • Определение агрессии (1974 г.) и др.
Сейчас в ООН входят 193 государства.
Международное право запрещает применять вооруженную силу для разрешения споров. Однако отношения между государствами всегда определялось военно-экономическим потенциалом, балансом сил, пишет доктор юридических наук, профессор, автор учебника "Международное право" Дипломатической академии МИД России Сергей Егоров. Например, генеральная ассамблея ООН осуждала нападения США на Ливию в 1986 году и Панаму в 1989 году.
В современности нарушением международного права считают, например, заявление парламента Латвии о признании России "государством-спонсором терроризма" с призывом прекратить выдачу виз россиянам.
"Данный шаг высшего законодательного органа власти Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом и нарушает принцип суверенного равенства государств, зафиксированный в пункте 1 статьи 2 Устава ООН", - комментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Соглашение участников международного права (государств) - итог создания международных норм. Общее правило состоит в том, что любой международный договор не создает обязательств для третьих сторон без их согласия. Для третьей стороны такой договор - соглашение других субъектов международного права. В России международные договорённости регулируются Федеральным законом №101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации". Например, по линии только Министерства юстиции РФ в настоящее время действуют 96 международных договоров.
На основании международных договоров, в России с освобождением от налога на добавленную стоимость действуют 53 организации. Основные среди них:
  • ООН и ее структурные подразделения (Программа развития, Детский фонд, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, представительство ООН и другие),
  • ЮНЕСКО - Организация объединенных наций по вопросам образования науки и культуры,
  • МБРР - Международный банк реконструкции и развития,
  • МВФ - Международный валютный фонд,
  • МИБ - Международный инвестиционный банк,
  • ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения,
  • ИКАО - международная организация гражданской авиации,
  • МККК - Международный Комитет Красного Креста,
  • МАК - межгосударственный авиационный комитет,
  • Представительство Европейского союза,
  • Структуры СНГ,
  • Европейское космическое агентство,
  • Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и другие.
Для рассмотрения споров между государствами или государствами и частными лицами, на основании международных договоров, созданы судебные органы - международные суды. Наиболее упоминаемые из них:
  • Международный суд ООН. В феврале Украина подала на Россию в суд относительно нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида. В МИД России обвинили Киев в злоупотреблении юрисдикцией и беспрецедентном давлении. Хотя суд и потребовал от России прекратить специальную военную операцию, средств контроля за исполнением решений у него нет. Материалы могут направлять в Совет безопасности ООН, в котором у России есть право вето. Кроме этого, решение о спецоперации - суверенное право России, на которое не могут повлиять международные суды;
  • Международный уголовный суд в Гааге (МУС). Россия и Украина не ратифицировали договор, поэтому юрисдикция суда не распространяется на эти страны;
  • Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). С 2015 года Россия не исполняет решения этого суда. После исключения РФ из Совета Европы Москва отказалась выполнять все решения, которые приняли силу после 15 марта 2022 года;
  • Международный арбитражный суд Стокгольма
  • Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Весной 2022 года в Совете Федерации проходила дискуссия о возможном создании собственного, национального арбитражного суда. Обсуждения вызваны недопустимым поведением арбитража по отношению к российским спортсменам;
  • Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России (МКАС), и другие.
В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал законы о приоритете Конституции РФ над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов. Поправки внесли в гражданский, гражданский процессуальный, уголовно-процессуальный и Кодекс административного производства, и в 115 законов.
В закон "О международных договорах Российской Федерации" добавили полномочия Конституционного суда России выносить заключения о возможности исполнения противоречащих Конституции решений иностранных, международных и третейских судов.
 
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