"Правила" вместо права. Как украинский конфликт девальвировал международное право - 16.09.2022 Украина.ру
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"Правила" вместо права. Как украинский конфликт девальвировал международное право
"Правила" вместо права. Как украинский конфликт девальвировал международное право - 16.09.2022 Украина.ру
"Правила" вместо права. Как украинский конфликт девальвировал международное право
Российскую Федерацию коллективный Запад хочет признать государством-спонсором терроризма - хотя, если вспомнить деяния стран-лидеров этого самого коллективного... Украина.ру, 16.09.2022
2022-09-16T10:04
2022-09-16T10:16
эксклюзив
рф
оон
кнр (китай)
международные отношения
сво
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Российскую Федерацию коллективный Запад хочет признать государством-спонсором терроризма - хотя, если вспомнить деяния стран-лидеров этого самого коллективного Запада в бывшей Югославии, в Ливии, В Ираке и т.д., то совершенно понятно становится, кто на самом деле применяет в политике террористические методы. Неприкрытое давление на Россию осуществляется и по многим другим направлениям (визовая проблема, санкции, поставки оружия в Украину и т.п.) – и осуществляется под прикрытием будто бы норм международного права. Но работают ли на самом деле институты международного права? В этом есть большие сомнения.Визы и ООННесколько примеров. США сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН - российской делегации не выдали визы. Об этом заявил 1 сентября постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Дипломат при этом обратил внимание на то, что предоставление виз делегатам — не привилегия, а международно-правовая обязанность Соединенных Штатов.Визовая проблема возникла и в преддверии Генассамблеи ООН (она состоится 20-26 сентября). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 15 сентября, что многим членам делегации России по-прежнему не выданы визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН, она рассчитывает на их своевременную выдачу.По соглашению между ООН и США как страной — хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны препятствовать посещению ООН представителями и должностными лицам стран — членов организации. Ранее Вашингтон не раз отказывал в выдаче документов российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций, отмечает РИА Новости.Новая реальностьМежду тем, такие (и многие другие) действия США явно противоречат Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. "Государства обязаны, независимо от различий в их политических, экономических и социальных системах, сотрудничать друг с другом в различных областях международных отношений с целью поддержания международного мира и безопасности и содействия международной экономической стабильности и прогрессу, общему благосостоянию народов и международному сотрудничеству, свободному от дискриминации, основанной на таких различиях", - говорится в документе. Насколько сейчас это выполняется "сильными мира сего", каждый может сам сделать выводы.Как отметил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с генпрокурором Армении Артуром Давтяном на полях XXV Петербургского международного экономического форума, страны Запада разрушают нормы международного права и общечеловеческие ценности. "Неприкрытые двойные стандарты, голословные обвинения, разделение людей на хороших и плохих исключительно по национальному признаку - это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно", - сказал Краснов.Генпрокурор РФ также отметил, что санкции Запада в отношении России введены без согласия ООН. Санкции последовали после начала спецоперации РФ на Украине, но России не оставили другого выбора как защищать мирное население, это была реакция на массовые убийства русскоговорящих людей, их фактическое истребление на протяжении восьми последних лет, сказал Краснов в ходе встречи с генпрокурором Египта.По словам Краснова, представители ЕС и большинства входящих в него стран "взяли курс на агрессивную дерусификацию всех сфер общественной жизни, допуская проявление ксенофобии и расизма. Тем самым приблизили себя к политической несостоятельности".Санкции сохранятсяЗапад пока не намерен отказываться от санкционного давления на Россию. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе ежегодного отчета о работе ЕК перед депутатами Европарламента, "санкции сохранятся". По ее словам, "сейчас время для решимости, а не для умиротворения". Понятно, что санкционная политика идет вразрез с принципами международного права и интересами бизнеса, а зачастую и в ущерб национальным интересам ряда стран, проводящих эту политику – возможно, не по доброй воле. Однако искать здравое зерно здесь не стоит, считает доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев, задача инициаторов санкций – "максимально ослабить Россию, насколько это возможно"."И даже если ради этого им самим придется существенно затянуть пояса – все равно, с их точки зрения, игра стоит свеч. Мы пытаемся найти зерно прагматизма в их действиях, а на самом деле мы имеем дело с фанатиками. Сто лет назад это был Троцкий, а сейчас это американские и европейские носители так называемых передовых ценностей, которые за ценой не постоят", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik. По его мнению, вопрос в том, "каков запас терпения европейских граждан", которым "больше интересны внутренние заботы, нежели "наказание" России".Кто разрушает международное правоЗападные страны, в том числе США, взяли курс на разрушение международного права и замены его некими своими правилами, когда НАТО приняла решение бомбить Югославию в 1999 году, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он сказал еще в марте 2019 года в интервью для документального фильма "Разворот над Атлантикой" на телеканале НТВ.По его словам, тогда США "пошли на одностороннюю агрессию против суверенного государства в нарушение Устава ООН, принципов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и в принципе всего того миропорядка, который был создан по итогам Второй мировой войны"."Тогда как раз начался процесс подмены понятий, и американцы взяли курс на то, чтобы разрушить международное право и заменить его некими правилами, на которых должен основываться порядок. Сейчас западные страны все больше применяют термин "порядок, основанный на правилах" вместо призывов соблюдать международное право. И разница понятна. Международное право — это результат консенсусных переговоров, а правила изобретают сами западники и требуют, чтобы все остальные им следовали. Началось это именно тогда", - сказал Лавров.Судя по событиям последних лет, этот процесс лишь набирает обороты, "правила" - это право сильного. Но в мире есть силы, способные остановить эту разрушительную тенденцию. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС 15 сентября заявил: "Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития".В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия и КНР совместно выступают "за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН, а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим, не объясняя даже, что это такое".
https://ukraina.ru/20220911/1038619400.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, рф, оон, кнр (китай), международные отношения, сво
Эксклюзив, РФ, ООН, КНР (Китай), международные отношения, СВО

"Правила" вместо права. Как украинский конфликт девальвировал международное право

10:04 16.09.2022 (обновлено: 10:16 16.09.2022)
 
© eurasialaw.ru
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Российскую Федерацию коллективный Запад хочет признать государством-спонсором терроризма - хотя, если вспомнить деяния стран-лидеров этого самого коллективного Запада в бывшей Югославии, в Ливии, В Ираке и т.д., то совершенно понятно становится, кто на самом деле применяет в политике террористические методы. Неприкрытое давление на Россию осуществляется и по многим другим направлениям (визовая проблема, санкции, поставки оружия в Украину и т.п.) – и осуществляется под прикрытием будто бы норм международного права. Но работают ли на самом деле институты международного права? В этом есть большие сомнения.
Визы и ООН
Несколько примеров. США сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН - российской делегации не выдали визы. Об этом заявил 1 сентября постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Дипломат при этом обратил внимание на то, что предоставление виз делегатам — не привилегия, а международно-правовая обязанность Соединенных Штатов.
Визовая проблема возникла и в преддверии Генассамблеи ООН (она состоится 20-26 сентября). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 15 сентября, что многим членам делегации России по-прежнему не выданы визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН, она рассчитывает на их своевременную выдачу.
По соглашению между ООН и США как страной — хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны препятствовать посещению ООН представителями и должностными лицам стран — членов организации. Ранее Вашингтон не раз отказывал в выдаче документов российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций, отмечает РИА Новости.
Новая реальность
Между тем, такие (и многие другие) действия США явно противоречат Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День второй
11 сентября, 10:26
Лавров потребовал, чтобы США исполняли свои обязательства по обеспечению работы ООНСША и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее международной организации. Такое заявление сделал 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин"
"Государства обязаны, независимо от различий в их политических, экономических и социальных системах, сотрудничать друг с другом в различных областях международных отношений с целью поддержания международного мира и безопасности и содействия международной экономической стабильности и прогрессу, общему благосостоянию народов и международному сотрудничеству, свободному от дискриминации, основанной на таких различиях", - говорится в документе. Насколько сейчас это выполняется "сильными мира сего", каждый может сам сделать выводы.
Как отметил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с генпрокурором Армении Артуром Давтяном на полях XXV Петербургского международного экономического форума, страны Запада разрушают нормы международного права и общечеловеческие ценности. "Неприкрытые двойные стандарты, голословные обвинения, разделение людей на хороших и плохих исключительно по национальному признаку - это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно", - сказал Краснов.
Генпрокурор РФ также отметил, что санкции Запада в отношении России введены без согласия ООН. Санкции последовали после начала спецоперации РФ на Украине, но России не оставили другого выбора как защищать мирное население, это была реакция на массовые убийства русскоговорящих людей, их фактическое истребление на протяжении восьми последних лет, сказал Краснов в ходе встречи с генпрокурором Египта.
По словам Краснова, представители ЕС и большинства входящих в него стран "взяли курс на агрессивную дерусификацию всех сфер общественной жизни, допуская проявление ксенофобии и расизма. Тем самым приблизили себя к политической несостоятельности".
Санкции сохранятся
Запад пока не намерен отказываться от санкционного давления на Россию. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе ежегодного отчета о работе ЕК перед депутатами Европарламента, "санкции сохранятся". По ее словам, "сейчас время для решимости, а не для умиротворения".
Понятно, что санкционная политика идет вразрез с принципами международного права и интересами бизнеса, а зачастую и в ущерб национальным интересам ряда стран, проводящих эту политику – возможно, не по доброй воле. Однако искать здравое зерно здесь не стоит, считает доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев, задача инициаторов санкций – "максимально ослабить Россию, насколько это возможно".
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 11:48
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"И даже если ради этого им самим придется существенно затянуть пояса – все равно, с их точки зрения, игра стоит свеч. Мы пытаемся найти зерно прагматизма в их действиях, а на самом деле мы имеем дело с фанатиками. Сто лет назад это был Троцкий, а сейчас это американские и европейские носители так называемых передовых ценностей, которые за ценой не постоят", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik. По его мнению, вопрос в том, "каков запас терпения европейских граждан", которым "больше интересны внутренние заботы, нежели "наказание" России".
Кто разрушает международное право
Западные страны, в том числе США, взяли курс на разрушение международного права и замены его некими своими правилами, когда НАТО приняла решение бомбить Югославию в 1999 году, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он сказал еще в марте 2019 года в интервью для документального фильма "Разворот над Атлантикой" на телеканале НТВ.
По его словам, тогда США "пошли на одностороннюю агрессию против суверенного государства в нарушение Устава ООН, принципов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и в принципе всего того миропорядка, который был создан по итогам Второй мировой войны".
"Тогда как раз начался процесс подмены понятий, и американцы взяли курс на то, чтобы разрушить международное право и заменить его некими правилами, на которых должен основываться порядок. Сейчас западные страны все больше применяют термин "порядок, основанный на правилах" вместо призывов соблюдать международное право. И разница понятна. Международное право — это результат консенсусных переговоров, а правила изобретают сами западники и требуют, чтобы все остальные им следовали. Началось это именно тогда", - сказал Лавров.
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Судя по событиям последних лет, этот процесс лишь набирает обороты, "правила" - это право сильного. Но в мире есть силы, способные остановить эту разрушительную тенденцию. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС 15 сентября заявил: "Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития".
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия и КНР совместно выступают "за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН, а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим, не объясняя даже, что это такое".
 
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