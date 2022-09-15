Захарова обозначила красную линию для США по Украине

"Ранее в распоряжении телеканала CNN появилась информация со ссылкой на заявления неких военных из Пентагона о проработке форм и методов украинских войск на среднесрочную и долгосрочную перспективу, не только на период специальной военной операции, которая, как ожидают в Вашингтоне, будет длительной, но и на 5 лет после ее окончания. Это говорит о том, что США тем самым демонстрируют свою заинтересованность в максимальном затягивании боевых действий на Украине, и конечно, в контроле над этой ситуацией, то есть о прямой вовлеченности Соединенных Штатов Америки в боевые действия", - сказала Захарова.