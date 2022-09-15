Захарова обозначила красную линию для США по Украине - 15.09.2022 Украина.ру
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Захарова обозначила красную линию для США по Украине
Захарова обозначила красную линию для США по Украине - 15.09.2022 Украина.ру
Захарова обозначила красную линию для США по Украине
В том случае, если Вашингтон примет решение о поставке Киеву ракет большей дальности, то Москва воспримет это как переход Соединенными Штатами красной черты, заявила 15 сентября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова
2022-09-15T14:29
2022-09-15T14:29
мид рф
захарова
сша
украина
ракеты
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Она подчеркнула, что в случае поставки Киеву ракет большей дальности США подтвердят свой статус непосредственной стороной конфликта, на что Россия должна будет отреагировать.
https://ukraina.ru/20220915/1038755842.html
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мид рф, захарова, сша, украина, ракеты
МИД РФ, Захарова, США, Украина, ракеты

Захарова обозначила красную линию для США по Украине

14:29 15.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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В том случае, если Вашингтон примет решение о поставке Киеву ракет большей дальности, то Москва воспримет это как переход Соединенными Штатами красной черты, заявила 15 сентября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Ранее в распоряжении телеканала CNN появилась информация со ссылкой на заявления неких военных из Пентагона о проработке форм и методов украинских войск на среднесрочную и долгосрочную перспективу, не только на период специальной военной операции, которая, как ожидают в Вашингтоне, будет длительной, но и на 5 лет после ее окончания. Это говорит о том, что США тем самым демонстрируют свою заинтересованность в максимальном затягивании боевых действий на Украине, и конечно, в контроле над этой ситуацией, то есть о прямой вовлеченности Соединенных Штатов Америки в боевые действия", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что в случае поставки Киеву ракет большей дальности США подтвердят свой статус непосредственной стороной конфликта, на что Россия должна будет отреагировать.
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МИД РФЗахароваСШАУкраинаракеты
 
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