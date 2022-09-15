https://ukraina.ru/20220915/1038765343.html

"Если договориться не удастся – поедут в Сибирь тапочки шить": Ищенко о европейских перспективах. Видео

"Если договориться не удастся – поедут в Сибирь тапочки шить": Ищенко о европейских перспективах. Видео - 15.09.2022 Украина.ру

"Если договориться не удастся – поедут в Сибирь тапочки шить": Ищенко о европейских перспективах. Видео

В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T14:19

2022-09-15T14:19

2022-09-15T14:19

ростислав ищенко

харьков

видео

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В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей:00:35 - Есть ли у России возможность для уничтожения спутников?02:20 - Было ли предательство среди военных и политиков на харьковщине?15:10 – Почему освобожденные территории оголены до российских границ?25:00 - Ошибки российской политики в отношении Украины;33:05 - Ситуация в Евросоюзе: какие варианты были у Европы?41:00 - Когда отечественные чиновники покончат с "лакейством" перед Западом?43:20 - Перспективы культурного влияния на восточную Европу;45:15 - Вмешательство Латвии и Эстонии в дела московского патриархата;48:40 – Проблемы эвакуации с оставленных территорий.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ростислав ищенко, харьков, видео, видео