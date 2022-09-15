"Если договориться не удастся – поедут в Сибирь тапочки шить": Ищенко о европейских перспективах. Видео - 15.09.2022 Украина.ру
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"Если договориться не удастся – поедут в Сибирь тапочки шить": Ищенко о европейских перспективах. Видео
"Если договориться не удастся – поедут в Сибирь тапочки шить": Ищенко о европейских перспективах. Видео - 15.09.2022 Украина.ру
"Если договориться не удастся – поедут в Сибирь тапочки шить": Ищенко о европейских перспективах. Видео
В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 15.09.2022
2022-09-15T14:19
2022-09-15T14:19
ростислав ищенко
харьков
видео
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В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей:00:35 - Есть ли у России возможность для уничтожения спутников?02:20 - Было ли предательство среди военных и политиков на харьковщине?15:10 – Почему освобожденные территории оголены до российских границ?25:00 - Ошибки российской политики в отношении Украины;33:05 - Ситуация в Евросоюзе: какие варианты были у Европы?41:00 - Когда отечественные чиновники покончат с "лакейством" перед Западом?43:20 - Перспективы культурного влияния на восточную Европу;45:15 - Вмешательство Латвии и Эстонии в дела московского патриархата;48:40 – Проблемы эвакуации с оставленных территорий.
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452
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ростислав ищенко, харьков, видео, видео
Ростислав Ищенко, Харьков, Видео

"Если договориться не удастся – поедут в Сибирь тапочки шить": Ищенко о европейских перспективах. Видео

14:19 15.09.2022
 
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В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей:
00:35 - Есть ли у России возможность для уничтожения спутников?
02:20 - Было ли предательство среди военных и политиков на харьковщине?
15:10 – Почему освобожденные территории оголены до российских границ?
25:00 - Ошибки российской политики в отношении Украины;
33:05 - Ситуация в Евросоюзе: какие варианты были у Европы?
41:00 - Когда отечественные чиновники покончат с "лакейством" перед Западом?
43:20 - Перспективы культурного влияния на восточную Европу;
45:15 - Вмешательство Латвии и Эстонии в дела московского патриархата;
48:40 – Проблемы эвакуации с оставленных территорий.
 
Ростислав ИщенкоХарьковВидео
 
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