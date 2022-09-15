https://ukraina.ru/20220915/1038747704.html

"Подсанкционный картель". Что может стать платформой антизападного блока

"Подсанкционный картель". Что может стать платформой антизападного блока - 15.09.2022 Украина.ру

"Подсанкционный картель". Что может стать платформой антизападного блока

Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T12:11

2022-09-15T12:11

2022-09-15T12:12

санкции

международные отношения

межгосударственные отношения

объединение

мнение

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Шанхайская организация сотрудничества, саммит которой начался в Самарканде 15 сентября, не единственный возможный формат международного объединения, альтернативного евро-американской модели. Автор Figaro Рено Жирар, в статье "Картель подсанкционных стран поднимается во весь рост" от 12 сентября, утверждает, что "геополитикой завтрашнего дня станет противостояние западного блока и объединения подсанкционных стран".По мнению французского автора, Восточный экономический форум во Владивостоке преследовал целью создать площадку для переговоров стран, пострадавших от американских санкций."Опираясь на финансовую гегемонию доллара, американцы даже сделали санкции своим главным оружием, поскольку после неудач в Афганистане, Ираке и Ливии американские стратеги отказались от открытых военных операций с целью смены режима.Сегодня эта санкционная политика касается в основном четырёх авторитарных стран, каждая из которых имеет (или имеет потенциал получить) ядерное оружие: Россия, Китай, Северная Корея, Иран".Проявлением близости этих режимов автор считает то, что Китай, Иран и Корея не осудили СВО. Он, разумеется, упускает из виду причины, которые подтолкнули эти страны к такой позиции, а причины эти не сводятся к голому противостоянию санкциям. Например, перед КНР и КНДР стоят цели восстановления национального единства, причём они знают, что Россия достижение таких целей поддерживает, а Украина – нет. Ну и, вероятно, они знают историю – исторически ведь Юго-Восточная Украина являлась частью России… Для властей КНР, Кореи и Ирана апелляция к истории – очень важный аргумент.Жирар так же обращает внимание на три аспекта, которые роднят все четыре страны.Во-первых, они стремятся к дедолларизации мировой экономики. В этом деле есть определённые успехи. Например, "Китай больше не использует доллар ни при покупке углеводородов у России или Ирана, ни при торговле в Африке и Азии".Во-вторых, "подсанкционные страны объединены ещё и тем, что не намерены более терпеть поучения (часто сопровождаемые санкциями) со стороны западного блока. Прежде всего в тех случаях, когда эти поучения касаются прав человека".Мы бы добавили, что дело не в поучениях, и даже не в санкциях, а в лицемерности и циничности западной позиции по вопросам прав человека, но Figaro, понятно, такого не напечатает, а автора внесут в "чёрный список". Цензуры, конечно, нет, но как этот механизм работает объяснил сам Жирар на примере санкций против Ирана: "когда США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном от 14 июля 2015 года, их европейские союзники, также подписавшие это соглашение, отказались следовать американской политике возврата к санкциям", но "присутствовавшие в Иране европейские компании и банки сами наложили на себя санкции и покинули Иран, опасаясь наказания со стороны Минфина США".В-третьих, "подсанкционные страны отмечают также большое значение принципа ООН о нерушимости суверенитета государств".Автор, разумеется, указывает, что "защита этого принципа Россией представляет большое поле для иронии", но не опускается до объяснений того, почему Россия не уважает суверенитет Украины. Хотя разгадка простая и неоднократно давалась российским руководством – нельзя уважать то, чего нет. Украина отказалась от своего суверенитета в интересах США и не может претендовать на то, что кто-то ещё будет считаться с этим суверенитетом.Таким образом восстанавливается традиционная система двух глобальных блоков: страны вводящие санкции, страны против которых вводятся санкции и "наблюдатели" (в прошлой итерации – "движение неприсоединения") – страны Африки, Латинской Америки и Азии.Можно ли согласиться с такой постановкой вопроса? Отчасти да – у стран, которые находятся под санкционным давлением Запада, действительно есть общие интересы. Но дело в том, что интересы эти состоят в том, чтобы санкции были сняты при учёте национальных интересов каждой из этих стран. А интересы эти разные, хотя часть ценностей, исповедуемых каждым из этих государств – общая.Объединение на общей идеологической базе могло быть продуктивным (хотя мы помним, что "мировая система социализма" состояла из двух противостоящих друг другу блоков, ориентированных на СССР и КНР), а вот объединение по принципу "подсанкционности" – вряд ли.Сейчас, впрочем, Россия постепенно становится точкой притяжения для всех консервативно-традиционалистских сил в мире, что, теоретически, может стать основанием для блока, основанного на общих ценностях. Причём этот блок в идеологическом план займёт место Европы и США, какими они были лет пятьдесят назад. Впрочем, это пока только потенциальная возможность.

https://ukraina.ru/20220831/1038282801.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_d9bb6eb0ff0a6552fb82ffba58bbd45a.jpg.webp

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_d9bb6eb0ff0a6552fb82ffba58bbd45a.jpg.webp

санкции, международные отношения, межгосударственные отношения, объединение, мнение