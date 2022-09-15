https://ukraina.ru/20220915/1038742820.html
"Сарказм и доля иронии": Грузия объяснила заявление о референдуме по "второму фронту" против России
"Сарказм и доля иронии": Грузия объяснила заявление о референдуме по "второму фронту" против России - 15.09.2022 Украина.ру
"Сарказм и доля иронии": Грузия объяснила заявление о референдуме по "второму фронту" против России
В заявлении о том, что власти Грузии готовы организовать референдум после призывов Киева открыть второй фронт против России, была доля сарказма и иронии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Рустави 2".
2022-09-15T09:04
2022-09-15T09:04
2022-09-15T09:04
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По его мнению, жители Грузии могут в любой момент решиться на войну, защищая интересы страны, однако "сейчас стране не нужна война, учитывая несколько факторов, и население это понимает".Ранее Кобахидзе заявил, что власти Грузии на фоне призывов Киева могут организовать всенародный референдум, чтобы спросить граждан о том, хотят ли они открытия "второго фронта" против России. Он подчеркнул, что Тбилиси не поддерживает подобную идею, но там готовы выслушать мнение народа. Кобахидзе также добавил, что целый ряд высокопоставленных украинских чиновников указывали Грузии, насколько желательно открыть второй фронт против РФ.
https://ukraina.ru/20220915/1038714433.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, грузия, украина, россия
"Сарказм и доля иронии": Грузия объяснила заявление о референдуме по "второму фронту" против России
В заявлении о том, что власти Грузии готовы организовать референдум после призывов Киева открыть второй фронт против России, была доля сарказма и иронии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Рустави 2".
"В этом заявлении был сарказм и доля иронии. Мы знаем, и это доказано исследованиями, что население Грузии против войны",- заявил Кобахидзе.
По его мнению, жители Грузии могут в любой момент решиться на войну, защищая интересы страны, однако "сейчас стране не нужна война, учитывая несколько факторов, и население это понимает".
Ранее Кобахидзе заявил, что власти Грузии на фоне призывов Киева могут организовать всенародный референдум, чтобы спросить граждан о том, хотят ли они открытия "второго фронта" против России.
Он подчеркнул, что Тбилиси не поддерживает подобную идею, но там готовы выслушать мнение народа. Кобахидзе также добавил, что целый ряд высокопоставленных украинских чиновников указывали Грузии, насколько желательно открыть второй фронт против РФ.